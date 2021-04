Cîțu, mesaj pentru rudele care și-au înmormântat morții după protocolul Covid-19

Premierul Florin Cîțu le-a transmis un mesaj românilor care și-au înmormântat rudele după protocolul Covid-19, vineri, la cererea jurnaliștilor.

„Acelea au fost regulile aprobate anul trecut. Au fost reguli luate într-un moment dificil, nu știa nimeni ce era cu pandemia. De atunci, bineînțeles, s-au schimbat multe lucruri.”, a spus Florin Cîțu.

De asemenea, premierul a amintit că „anul acesta sărbătorim Paștele și am putut să relaxăm condițiile pentru Paște, luăm alte măsuri. Am învățat într-un an ce este cu acest virus, cum putem să luptăm cu el și ceea ce mai învățăm în fiecare zi va fi pus în legislația în vigoare.”

Cîțu, reacție după gafa lui Voiculescu

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a cerut scuze după ce a făcut mai multe declarații în care a negat că într-un ordin al MS scrie că persoanele decedate în urma infectării cu virusul Sars-CoV-2 se înmormântează fără haine. El a preluat o informație greșită și a insistat asupra ei.

În cadrul intervenției de vineri, Florin Cîțu a reacționat și cu privire la gafa lui Voiculescu.

„Am văzut că a făcut o declarație, apoi a venit și și-a cerut scuze. Am discutat cu el, voi mai discuta. (...) Ați văzut că vine în fața dumneavoastră aproape săptămânal cu declarații de presă. Va veni și în continuare”, a afirmat premierul Florin Cîțu.