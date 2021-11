Cîțu, dezamăgit de Cioloș după ce a zis că el e o glumă ca premier

"Sunt puțin dezamăgit... am avut o discuție bună cu cei de la USR, dar ieri am văzut o declarație în spațiul public de la domnul Cioloș în care iarăși pune sub umbră autoritatea președintelui PNL.", a declarat Cîțu, vineri.

Florin Cîțu a afirmat apoi că "e complicat să negociezi cu cineva care spune că, atunci când vorbești de președintele PNL, ar fi o glumă să fie premier. Dar menținem dialogul."

Ce spunea Cioloș (USR)

Ieri, Dacian Cioloș a fost întrebat dacă, în cazul în care se va decide refacerea coaliției, USR ar accepta ca Florin Cîțu să fie premier. Liderul USR a răspuns că "asta e o glumă, să terminăm cu lucrurile astea."

"Tot aud discuțiile astea, să încheiem acest subiect care din punctul nostru de vedere e încheiat. Să discutăm de lucruri serioase, program de guvernare, cum va funcționa coaliția. Asta e un subiect închis, reîncălzit. Ieri am fost clari că suntem de acord că premierul să vină de la PNL. În rest, poziția USR e arhicunoscută în ceea ce privește un nou premier în cazul în care se reface coaliția", mai spunea Cioloș. (Citește mai mult AICI.)

Ciolacu (PSD): Sunt ferm convins că atât eu, cât și colegul meu Florin Cîțu, vom fi sub un asediu al unor oameni care au alte priorități

Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, a făcut declarații la evenimentul „Topul Național al firmelor private din România”:

"Guvernele din ultimii doi ani au promis multe, dar au oferit atât de puțin. Sunt ferm convins că, din acest moment, atât eu, cât și colegul meu Florin Cîțu, vom fi sub un asediu al unor oameni care au alte priorități.

Eu vreau să vă asigur de buna mea credință și, după discuția de ieri, de buna credință și a domnului Florin Cîțu. Îmi asum acest proiect, sper să reușim să-l realizăm", a precizat Marcel Ciolacu, președintele PSD. (Mai multe detalii, AICI.)

