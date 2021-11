Deadline pentru Cîțu. Ioana Mihăilă: O prelungire fără un termen definit este, totuși, periculoasă

Invitată la emisiunea "Ce se întâmplă?" de la DC News TV, Ioana Mihăilă a fost întrebată de către Răzvan Dumitrescu dacă are impresia că se dorește ca interimatul "în care se află domnul Cîțu să se prelungească la nesfârșit sau cât se poate de mult".

Ioana Mihăilă a răspuns rapid că: "Eu nu vreau să mă gândesc că acest lucru este intenționat, această prelungire a interimatului."

"Da, putem accepta că interimatul poate fi prelungit câteva zile, până în două săptămâni, pentru a finaliza discuțiile de refacere a coaliției.", a explicat Ioana Mihăilă (USR).

"Vrem ca toate aspectele pe care noi le dorim discutate să ajungă să fie discutate și să se intre în foarte mult detaliu ca să nu existe probleme ulterioare de aplicare a măsurilor din programul de guvernare, spre exemplu. Dar cred că o prelungire fără un termen definit este, totuși, periculoasă. Această criză politică se suprapune peste o foarte importantă criză sanitară și economică.", a mai afirmat fostul ministru al Sănătății la DC News TV.

MORȚI COVID-19 România. Cifrele de joi, 4 noiembrie

Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 4 noiembrie 2021, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 8.971 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 489 decese dintre care 55 anterioare.

VEZI ȘI: Ce au spus Cioloș (USR) și Cîțu (PNL), ieri, după negocieri

"Am avut o primă discuție bună, exploratorie, cu PNL. În primul rând am discutat ideea refaceri coaliției, o decizie pe care PNL va trebui să o ia în urma întâlnirilor pe care le vor avea și cu cei de la PSD. Noi am spus că, dacă începem negocierile pentru refacerea coaliției, trebuie să fie un mesaj clar din partea conducerii PNL că dorește lucrul acesta și nu negocieri și cu PSD.

Am convenit că dacă începem discuțiile pentru refacerea coaliției, data viitoare ar trebui să participe și colegii de la UDMR ca să putem intra în detalii. Acestea înseamnă, pornind de la programul de guvernare, să avem un calendar de măsuri pe care să le punem în aplicare. E important, dacă discutăm de eliminarea pensiilor speciale, să ne punem de acord pe câteva elemente de bază despre ce înseamnă, ca să evităm discuții, dispute și amânări data viitoare.", a spus Cioloș. (Mai mult, AICI.)

Tot ieri, și Florin Cîțu, președintele PNL, a susținut o declarație de presă după discuțiile cu USR.

"Am discutat despre principii. Premierul, de la PNL. Nu s-a discutat despre nume de persoane", a spus, miercuri după-amiază, Florin Cîțu. "Sunt șanse mari (n.r. pentru refacerea coaliției PNL - USR). Am ieșit optimist de la această întâlnire. Sunt șanse mari să se refacă coaliția. Nu au cerut nimic, astăzi s-a discutat despre principii", a explicat președintele PNL.