Cioloș, faza zilei: Vrea lămuriri pentru demiterea lui Voiculescu. Vâlcu: Mai bine pentru altceva s-ar căuta o explicație...

”Dacă lui Dacian Cioloș îi trebuie explicații după ce a văzut toată lumea dezastrul Vlad Voiculescu... ce mai caută în politică? De fapt, ce caută Dacian Cioloș în politică atunci când vine cu astfel de oameni? Mai bine pentru acest lucru s-ar căuta o explicație... Că Dacian Cioloș nu mai are nicio șansă niciunde. La președinție, cum îi umblă fumurile prin cap, nici poveste! La prezidențiale e suficient să spui: Cioloș a venit cu Voiculescu, și gata, alte sloganuri nu mai trebuie ca să piardă alegerile!”, a zis jurnalistul Val Vâlcu.

”Se pun probleme și la congresul USR-PLUS după ce a făcut Vlad Voiculescu. Un partid întreg, în loc să decoleze, cade în bot din cauza unui tip incompetent, opusul a ceea ce înseamnă charismă, cocoțat într-o poziție nepotrivită prin jocurile de putere din USR-PLUS și din cauza lui Dacian Cioloș. Ar trebui chiar să dispară o vreme din politică, poate uită lumea că el l-a propulsat pe Vlad Voiculescu, că el l-a adus peste tot. Poate uită, de exemplu, de mandatul dezastru din 2016”, a zis jurnalistul Val Vâlcu.

Mesajul lui Dacian Cioloș... e de noaptea minții!

Dacian Cioloş s-a plâns că nu are o explicație pentru demiterea lui Vlad Voiculescu.

”După mai bine de 24 de ore, Florin Cîțu nu a oferit o explicație coerentă despre motivul pentru care l-a revocat pe Vlad Voiculescu, deși, între timp, am avut chiar și o convorbire telefonică cu el. Nici în această discuție directă nu a reușit să își explice gestul și motivele reale pentru care a luat acea decizie. Am urmărit și ieșirile publice ale premierului. Pe de o parte, fuge de această întrebare, pe de altă parte se străduiește să arate că lucrurile sunt sub control”, a scris pe Facebook, joi seară, Dacian Cioloş.

”Ce așteptam noi de la Florin Cîțu era un comportament transparent și onest. Să ne informeze despre intențiile sale, să ne comunice nemulțumirile și să evalueze activitatea miniștrilor din cabinetul său, indiferent de culoarea lor politică. Un prim-ministru nu face evaluări ale miniștrilor noaptea în somn și dimineața îi demite fără să le comunice nici lor - o chestiune de minimă decență profesională - și nici partenerilor de coaliție care i-au încredințat un mandat în fruntea Guvernului”, a mai zis acesta.

”Am observat că premierul continuă să invoce o prerogativă constituțională prin care are acest drept. Da, îl are și nu îl contestăm. Dar suntem într-o coaliție în care am stabilit câteva reguli elementare de colaborare. La niciun punct din protocol nostru nu este trecut că dacă într-o seară se enervează premierul poate să revoce pe oricine dorește el pentru că îi permite Constituția. Cum ar fi dacă parlamentarii noștri s-ar apuca să voteze în Parlament proiectele de lege care vin de la Guvern invers decât cum am stabilit în Coaliție? Nu de alta, dar ar fi tot constituțional. Am intrat în această Coaliție pentru a duce la capăt reformele pentru care ne-am angajat în fața oamenilor. Pentru asta cerem câteva lucruri legitime: predictibilitate și seriozitate la vârful Guvernului și, mai ales, un premier cu care să putem lucra cu încredere și deschidere”, a adaugat liderul PLUS.

Acest articol reprezintă o opinie.