'În legătură cu afirmațiile făcute la finalul săptămânii trecute de către prefectul Bucureștiului, domnul Stoica Alin, despre măsurile care se iau în perioada următoare pe teritoriul Capitalei, constatăm următoarele: contradictorialitatea declarațiilor, lucruri care stau sub semnul probabilității, precum a spus domnia sa când a fost întrebat de jurnaliști. Organizatorii vor deveni operatori de date cu caracter personal? Aceasta presupune niște costuri, iar domnul prefect a spus 'probabil'. Prin urmare, vorbim despre contradictorialitate, probabilitate, ingerință, cel puțin la nivel declarativ, în activitatea altor instituții ale statului român de drept. S-a referit la certificate de vaccinare, care, atenție, vaccinarea nu este obligatorie! Dreptul de a dispune de propriul corp al oricărei persoane este un drept constituțional. Rularea în spațiul public a sintagmei 'certificat de vaccinare', în contextul declarațiilor domnului prefect, referitor la STS ce ar trebui să facă? Să verifice, să dea ok-ul?! Nu am înțeles nimic din declarațiile domnului prefect, ce a vrut să spună? Însă știm că STS este instituție militară, cu o lege specială de organizare și funcționare. În această lege specială nu am găsit niciunde chestiuni similare celor expuse de domnul Alin Stoica.', a declarat Ciocan.

'FSDPR consideră inacceptabilă această stare de lucruri și îi solicită premierului Florin Cîțu să îl cheme de urgență pe înaltul funcționar public, Stoica Alin, prefectul Bucureștiului, pentru a furniza explicații despre toate declarațiile domniei sale. Mai mult, solicităm ca după această audiere, având în vedre impactul năucitor al declarațiilor făcute în spațiul public de către prefect, în fața reprezentanților mass-media, cerem premierului ca, prin intermediul Guvernului, să furnizeze explicații exhaustive despre ceea ce a vrut să spună domnul prefect și despre rezultatul analizei activității sale.' a punctat Ciocan.

'De asemenea, atragem atenția asupra unui aspect extrem de important! Respectul față de cetățeni al înalților funcționari publici, guvernamentali, trebuie să se manifeste, atât prin limbaj, cât și prin ținută. Codul vestimentar pentru categoriile amintite atunci când aceștia sunt în deplinătatea prerogativelor funcțiilor cu care cetățenii i-au învestit este: costum de culoare închisă, cămașă albă și cravată. De-a lungul timpului, l-am văzut pe domnul Stoica Alin îmbrăcat în niște ținute neconforme cu funcția pe care o deține. Nu ne interesează cum se îmbracă domnia sa în timpul liber sau când prestează alte activități, precum mersul în natură pentru a face sport sau a citi o carte. Însă, în momentul în care apari în fața cetățenilor României, te prezinți conform normelor țării noastre, aflate în vigoare, cu respect față de cetățenii români, dar și față de tine însuți.', a spus Ciocan.

'Prin urmare, precum domnului ministru de Interne Lucian Bode, și domnul prim-ministru Florin Cîțu are aprecierea noastră și îi transmitem că îi punem la dispoziție toată experiența, profesionalismul și eforturile conjugate ale polițiștilor Federației. Domnul prim-ministru are tot ajutorul nostru pentru clarificarea unor stări de lucruri în interesul statului român și a cetățenilor. Dacă lucrurile au fost rău făcute, acestea nu mai trebuie să se repete. Apreciem măsurile pe care domnul Cîțu le-a luat în ultima perioadă de timp. Am apreciat că domnia sa, atunci când a considerat, a demis un ministru și nu a așteptat ca acesta să își dea demisia. În concluzie, îî solicităm aceeași fermitate domnului Florin Cîțu, apreciind că, pe zi ce trece, devine un premier din ce în ce mai bun, cu care România poate să se prezinte mai mult decât onorabil în țară și în lume, un premier diferit față de prefectul care vorbește lucruri de neînțeles pentru opinia publică. Domnul prim-ministru Florin Cîțu poate să ia în continuare decizii bune pentru România. Așteptăm să o facă!' a concluzionat Christian Ciocan, pentru DC News.

