Cine este tânăra care a murit în accidentul aviatic din Giurgiu. Procurorii suspectează că pilotul ar fi băut

În urma accidentului aviatic de sâmbătă Parchetul Curții de Apel București a deschis un dosar penal în care anchetează, printre altele, fapte legate de consumul de alcool și pilotarea unui avion fără documente de certificare.

La manșa avionului prăbușit între Letca Nouă și Letca Veche s-a aflat Valentin Anghel, în vârstă de 54 de ani, considerat a fi un experimentat pilot sportiv.

”Un avion de mici dimensiuni a fost identificat prăbuşit în pădurea din comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu, victimele fiind o persoană de sex feminin şi o persoană de sex masculin. În cauză sunt efectuate cercetări in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 112 şi art. 116 alin. 1 lit. a, b, c ambele raportate la art. 122 şi art. 114 alin. 1, 2 şi 3 şi art. 115 alin. 1 din Legea nr. 21/2020 privind Noul Cod Aerian al României, art. 192 alin. 1, 2 şi 3 din Codul Penal”, se arată în comunicatul Parchetului Curţii de Apel Bucureşti, potrivit Fanatik.

Tânăra care a murit în accidentul aviatic de sâmbătă din Giurgiu avea 27 de ani și era de profesie jurist. Ea primise acest zbor cadou de la iubitul ei.

Georgina Popa, în vârstă de 27 de ani, de profesie jurist, și-a pierdut viața în accidentul aviatic de sâmbătă din Giurgiu, atunci când avionul de mici dimensiuni, în care se afla alături doar de pilot, s-a prăbușit la scurt timp după decolare.

Iubitul fetei, cel care i-ar fi făcut cadou acest zbor, a postat un mesaj plin de durere pe pagina sa de Facebook, alături de o fotografie a fetei la bordul unui avion de mici dimensiuni.

”Mă pui mic e prea devreme …

Din păcate Georgiana nu mai este. În mod normal nu e deloc greu să faci o postare dar acum e infernal. Pentru voi care o cunoașteți… ieri m-a lăsat singur și nu s-a mai întors. Te iubesc!”..., a scris acesta pe pagina sa de socializare.

”I leave the lights on ! Iti multumesc pentru Beth Hart iti multumesc pentru infinitele momente de bucurie, iti multumesc pentru ca ai avut rabdare cu mine si nu am inteles niciodata de ce ai facut-o cu atata grija de mine, asta ai facut! Ai avut grija de mine…Stii ca nu am mai postat de mult si nici o voi mai face pentru ca ma cunosti prea bine…Te iubesc si sper macar tie sa iti fie bine Stii ca as fi ales fara sa clipesc sa fiu in locul tau la zborul ala si as fi zambit inainte de impact impacat ca sunt eu si ca nu mai urmezi tu …”, a mai scris iubitul Georgianei pe pagina sa de Facebook.

