Cine este omul surpriză care ar putea să-l înlocuiască pe Zelenski. Strategia sa pentru președinția Ucrainei

La începutul lunii martie, la doar trei zile după întâlnirea controversată Trump–Zelenski de la Casa Albă, ambasada Ucrainei din Londra a devenit scena unui intens trafic de apeluri. Echipa vicepreședintelui JD Vance îl căuta insistent pe Valeri Zalujnîi, fostul comandant al armatei ucrainene și în prezent ambasador la Londra, scrie The Guardian. Mulți îl consideră pe Zalujnîi principalul contracandidat politic al lui Volodimir Zelenski, iar apelurile reflectau acest interes crescut.

Potrivit surselor citate de publicația britanică, Vance și oamenii din jurul lui au început să caute „înlocuitor” pentru Zelenski imediat după derapajul meeting-ului de la Casa Albă. Echipa sa a folosit „diverse canale politice și diplomatice” pentru a ajunge la Zalujnîi, spun trei persoane familiarizate cu situația. Generalul a refuzat să răspundă acestor tentative și i-a anunțat direct pe Zelenski despre modul în care fusese abordat.

Episodul scoate în evidență cât de mult s-au intensificat presiunile politice asupra lui Zalujnîi după îndepărtarea sa de la conducerea forțelor armate și trimiterea sa în Marea Britanie cu rang diplomatic. Pe de o parte, fostul comandant rămâne obişnuit cu disciplina ierarhică a armatei şi îşi păstrează loialitatea faţă de guvern; pe de altă parte, atât în Ucraina, cât şi în străinătate, există voci care văd în el un succesor natural al lui Zelenski şi caută să-l convingă să pornească o carieră politică.

Chiar şi oponenții cei mai înverşunați ai lui Zelenski nu cer organizarea de alegeri acum

Informațiile de fond provin din interviuri cu apropiați ai generalului, precum şi cu diplomați, politicieni și alte persoane implicate în acest context - majoritatea interlocutorilor au solicitat anonimatul, având în vedere sensibilitatea subiectului.

Deocamdată, alegeri nu sunt pe agenda imediată. Ucraina se află în stare de război, cu teritorii ocupate care ar face imposibil un scrutin din punct de vedere juridic şi logistic. Chiar şi oponenții cei mai înverşunați ai lui Zelenski nu cer organizarea de vot acum, iar, în paralel, relațiile între Zelenski și Trump au înregistrat o îmbunătățire notabilă în ultima perioadă.

La Kiev a crescut senzația că Zalujnîi pregătește, discret, o intrare în viața politică. La ambasadă se observă un flux constant de vizitatori

Când politica internă va reveni în prim-plan, sondajele indică însă că Zalujnîi ar fi unul dintre puținii candidați capabili să adune un sprijin considerabil și să-i creeze probleme lui Zelenski. Cu toate acestea, generalul transformat în diplomat nu a anunțat niciodată vreo intenție oficială de a intra în politică și evită, în general, interviurile. Aparițiile sale publice la Londra sunt gestionate cu mare grijă pentru a nu crea situații incomode.

La ambasadă se observă un flux constant de vizitatori — „pelerini” politici care vin să-și ofere sprijinul, să se pună la dispoziție sau să speculeze eventualele planuri electorale ale generalului. Printre cei care i-au trecut pragul se numără parlamentari ucraineni, activişti civici, oameni de afaceri şi, surprinzător, Paul Manafort, fost consilier al lui Trump, care i-ar fi propus lui Zalujnîi consultanță pentru o eventuală candidatură. Oficiul generalului a respins însă această ofertă.

Un frecvent oaspete al ambasadei a fost şi Andri Iermak, şeful de cabinet al președintelui Zelenski. Într-o discuţie la sfârşitul anului trecut, Iermak i-ar fi sugerat generalului să se alăture echipei prezidenţiale pentru a arăta unitate înainte de viitorul scrutin. Zalujnîi a refuzat şi de această dată, dar a dat asigurări de loialitate - cel puțin pe durata războiului. I-ar fi spus lui Iermak: „Dacă decid să intru în politică, veți auzi mai întâi de la mine, în privat”.

În pofida acestor refuzuri publice, la Kiev a crescut senzația că Zalujnîi pregătește, discret, o intrare în viața politică. El rămâne rezervat chiar şi cu cei mai apropiaţi colaboratori, iar mulţi cred că preferă să se pregătească minuțios înainte de a face vreo mișcare oficială. „A ales cea mai inteligentă tactică”, spune analistul politic Volodimir Fesenko. „Va lua decizia finală doar în ultimul moment, chiar înainte de alegeri”, adaugă el.

Cine este Valeri Zalujnîi

O scurtă trecere în revistă a parcursului lui Valeri Zalujnîi arată de ce poziţia lui este atât de atent urmărită. Promovat la 48 de ani în funcţia de comandant-șef al armatei în iulie 2021, numirea sa i-a luat prin surprindere pe mulţi, inclusiv pe el însuşi. Jurnalistul Simon Shuster nota în biografia lui Zelenski că „Zalujnîi a fost un comandant îndrăzneț și ambițios, dar și un pic ciudățel, cunoscut pentru faptul că mai mult se distra cu trupele sale în loc să le disciplineze”.

Imediat după numirea sa, Rusia a început să-şi repoziţioneze trupele la graniţă, iar administraţia Biden a avertizat asupra risculului unei invazii. Între octombrie 2021 şi atacul din februarie 2022, Zalujnîi a cerut în mod repetat măsuri mai ferme de pregătire. Consiliul ucrainean de securitate s-a reunit pe 22 februarie, când Zalujnîi şi ministrul apărării de atunci, Oleksi Reznikov, au susţinut impunerea legii marţiale - propunere pe care Zelenski a ezitat să o accepte, temându-se de panica ce putea fi declanșată. Două zile mai târziu, Rusia a invadat.

Pe durata conflictului, tensiunile între președinte şi fostul comandant au devenit tot mai vizibile: multe şedinţe strategice s-au încheiat fără un acord, iar echipa de la Palatul Prezidențial era tot mai deranjată de popularitatea în creştere a generalului, evidentă în sondările interne. Statutul lui Zalujnîi a început chiar să capete accente aproape „mitice”.

În februarie anul trecut, Zelenski a decis în cele din urmă demiterea lui Zalujnîi, trimițându-l apoi la Londra pe motiv că armata avea nevoie de o „abordare nouă”. Tranziţia spre viaţa diplomatică a părut ciudată pentru un om care fusese în linia întâi; Zalujnîi a început să posteze imagini de pe Tamisa alături de soţie sau fotografii din plimbări londoneze, dar a păstrat totodată legătura strânsă cu comandanţi de pe front, urmărind evoluţiile pe ecrane securizate din biroul său.

Un apropiat l-a descris astfel: „Valerii Feodorovici a pleca de la război, dar războiul nu a plecat din Valeri Feodorovici”.

"Drumul nostru nu e ușor, dar împreună vom depăși orice provocare"

După umilinţa suferită de Zelenski la Washington în februarie, preşedintele a plecat la Londra pentru a discuta cu Keir Starmer căile de restaurare a relaţiei internaţionale. În acel interval, susţinătorii lui Trump au intensificat atacurile publice împotriva lui Zelenski, iar JD Vance a încercat, prin apeluri, să-l convingă pe Zalujnîi să preia conducerea. Pentru Zalujnîi, însă, a trece în tabăra adversă doar pentru a-i face rău președintelui nu era o variantă; el s-a întâlnit cu Zelenski pe aeroportul din Londra şi a publicat imagini cu preşedintele, însoţite de mesajul: „Drumul nostru nu e ușor, dar împreună vom depăși orice provocare”.

Această prudenţă l-a enervat pe unii critici din Kiev, care îl văd ca pe cineva care nu ştie să joace „mâna politică”. Un fost înalt oficial a spus despre el: „Este un militar, înțelege să primească ordine și să lucreze în cadrul unei structuri, dar nu înțelege cum să facă manevre politice”. Altă voce, tot din rândul foştilor oficiali, considera că generalul este prea precaut ca să declanşeze o confruntare internă: „Nu cred în bătălia celor doi Z, ar fi un dezastru pentru țară și nu cred că este pregătit pentru asta. Așa că cred că ar sta de vorbă doar dacă Zelenski poate fi convins să se retragă”.

Luna trecută, Zalujnîi a revenit la Kiev pentru un summit de şase zile al ambasadorilor ucraineni: au fost ascultate discursuri ale preşedintelui şi ale liderilor militari, iar delegaţii au vizitat zone din apropierea liniei de front în regiunea Zaporojie. Pentru diplomaţi, a fost o experienţă rară şi directă a realităţii războiului; pentru Zalujnîi, revenirea pe front, chiar şi ca parte a unei delegaţii, a părut un contrast puternic cu viaţa diplomatică.

„A fost prietenos, dar precaut”, a relatat un alt ambasador prezent. „Se putea vedea că era precaut în a fi prea deschis cu oameni pe care nu îi cunoștea personal; nu știe cine este de ce parte.”

Summitul a coincis cu valul de proteste declanșat de decizia lui Zelenski de a reduce independenţa a două agenţii anti-corupţie, iar mitingurile au stârnit îngrijorare în echipa prezidenţială. Mulţi sperau că Zalujnîi va profita de ocazie pentru a-l critica public pe Zelenski, dar el a preferat tăcerea - după cum a observat deputata opoziției Inna Sovsun.

"Zalujnîi este văzut de președinte ca făcând parte din echipă, ca un ambasador într-o țară importantă... Oricum, în acest moment nu există un proces politic real"

După ce a stat o săptămână la Kiev și s-a întâlnit cu numeroase figuri politice și civice, au apărut speculaţii că ar fi început, în sfârşit, să caute membri pentru o potenţială echipă politică. Cei din anturajul său resping ideea că aceste discuţii ar fi în principal politice. Oksana Torop, consilier media al lui Zalujnîi, spune: „A spus de multe ori că, în timp ce războiul este în desfășurare, trebuie să lucrăm pentru a salva țara și să nu ne gândim la alegeri, iar acest lucru nu s-a schimbat”.

Cât despre percepția oficială la Palatul Prezidențial, Mihailo Podoliak a comentat: „Zalujnîi este văzut de președinte ca făcând parte din echipă, ca un ambasador într-o țară importantă... Oricum, în acest moment nu există un proces politic real”. Întrebat cum vor evolua lucrurile când politica internă va reveni, Podoliak a adăugat: „Nu sunt pregătit să spun ce s-ar întâmpla atunci și cum ar putea acționa diferiți oameni. Totul este foarte imprevizibil”, potrivit The Guardian.

