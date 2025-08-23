Data publicării:

Mari surprize la Kiev. Pe cine ar vota ucrainenii la prezidențiale dacă duminica viitoare ar fi alegeri?

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Dacă alegerile prezidențiale din Ucraina ar avea loc duminica viitoare, sondajele arată o surpriză neașteptată.

Un sondaj recent prezentat de Ukrainska Pravda arată că majoritatea cetățenilor ucraineni l-ar alege din nou pe Volodimir Zelenski la viitoarele alegeri prezidențiale, care vor fi organizate după încheierea războiului.

În același timp, Valeri Zalujnîi, fostul șef militar al armatei ucrainene și actual ambasador în Marea Britanie, ocupă locul doi în preferințele publicului. Demis de Zelenski acum un an și jumătate și înlocuit cu Oleksandr Sîrski, Zalujnîi rămâne o figură apreciată, iar un posibil „partid Zalujnîi” ar obține un număr semnificativ de voturi, conform sondajului.

În rândul cetățenilor cu vârsta de peste 50 de ani, Zelenski are un avantaj ușor

Când respondenților li s-a adresat întrebarea „dacă alegerile prezidențiale ar fi organizate în această duminică, pe care candidat l-ați alege”, datele au arătat diferențe regionale și pe segmente de vârstă. În vestul Ucrainei, sprijinul pentru Zelenski și Zalujnîi se situează la același nivel – 27%.

În rândul cetățenilor cu vârsta de peste 50 de ani, Zelenski are un avantaj ușor: 31% față de 30% pentru Zalujnîi. În ceea ce privește percepția asupra activității actualului președinte, 33% dintre ucraineni au declarat că îl susțin ferm, 32% că îl susțin într-o oarecare măsură, iar 16% că nu îl susțin deloc sau doar parțial.

Volodimir Zelenski – 31%; Valeri Zalujnîi – 25%; Petro Poroșenko – 6%; Kirilo Budanov – 5%; Dmitro Razumkov – 4%; Serhi Pritula – 3%; Iulia Timoșenko – 3%; Andri Bilețki – 3%; Oleksi Honcearenko – 3%; Vitali Kliciko – 1%; Și-ar anula votul – 1%; Nu ar vota – 5%; NS/NR – 9%.

Preferințele pentru partide

Referitor la preferințele pentru partide, rezultatele sondajului arată următoarele: Partidul Zalujnîi – 22%, Blocul Zelenski – 14%, Partidul Azov – 8%, Solidaritatea Europeană – 8%, Partidul lui Budanov – 7%, Partidul lui Pritula – 5%, Partidul lui Razumkov – 5%, Partidul Patria – 3%, Partidul lui Boiko pentru Pace – 2%, Partidul lui Arestovici – 1%, UDAR – 1%, altul – 2%, și-ar anula votul – 1%, nu ar vota – 6%, greu de răspuns – 12%.

Sondajul indică faptul că partidul ipotetic al lui Zalujnîi ar depăși „Blocul Zelenski” în toate regiunile și segmentele de vârstă.

De asemenea, 74% dintre respondenți și-ar dori să vadă noi formațiuni în alegerile parlamentare, în timp ce 17% sunt mulțumiți de partidele existente. Studiul a fost realizat în întreaga Ucraină, cu excepția teritoriilor ocupate – Donețk, Luhansk, Zaporojie, Herson și Crimeea – prin metoda telefonică (CATI).

CITEȘTE ȘI: Planul lui Putin care l-a șocat pe Trump. Ce urmează: "Avem o nouă ordine politică mondială. Republica Moldova e desertul"

