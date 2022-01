Cine este Alexandra Hash, omul din spatele filmului TABĂRA. Interviu cu producătoarea executivă

Ai lucrat în PR înainte să devii producător de film... Când ai luat contact pentru prima dată cu lumea filmului?

Înainte să fac producție de film, am făcut producție online, marketing și PR cam 10 ani. Primul lungmetraj la care am lucrat a fost 5GANG: Un altfel de Crăciun, în regia lui Matei Dima. Tot datorită lui Matei am început producția pentru că amândoi avem o pasiune comună pentru filme, în special, comedii, dar și o chimie și un workflow care ne permite să facem filme de box office.

Ce te-a atras mai mult? Și cine te-a ghidat și inițiat în acest domeniu al cinematografiei?

Îmi plac filmele de când mă știu, iar după ce mă uitam, căutam apoi să văd behind the scenes de la filmul respectiv. Cum s-a filmat, ce probleme au apărut, ce a vrut să spună autorul etc, toate sunt lucruri care mă interesau la fel de mult cum mă interesa plotul filmului. Matei Dima și Lucian Ștefan, care sunt și producătorii filmelor la care am lucrat, sunt persoanele care m-au inițiat în domeniu și cu care am muncit de zor la fiecare producție.

Care sunt părțile frumoase, dar și părțile grele când vorbim de un astfel de job?

Frumos este să vezi produsul final și oamenii cum râd sau plâng la filmele tale. Partea grea este tot restul, de la a lua ideea filmului, a o prelucra și a o aduce pe marile ecrane pentru plăcerea publicului. Jobul implică nu nopți nedormite, ci săptămâni nedormite, dar merită fiecare secundă.

Ce înseamnă să fii producător general al unui film în România?

Înseamnă să primești un scenariu de film, apoi să pui cap la cap oamenii care vor lucra la el. Producătorul se ocupa să găsească de la actori, regizori, scenografi, până la locație de filmare, locuri de cazare și masă. Odată ce a început producția, producătorul se asigură că totul merge conform planului, lucru care efectiv nu se întâmplă niciodată. Mereu apar probleme imprevizibile care trebuie rezolvate în timp record. Apoi urmează post-producția și comunicarea filmul, pentru ca el să ajungă unde îi e locul, pe marile ecrane.

Ce a însemnat pentru tine munca la un film precum TABĂRA, producția românească clasată iată pe primul loc în Box Office-ul românesc după primul weekend de lansare în cinema?

Întâmplător, toate producțiile lansate la care am lucrat au fost filmele românești cu cel mai mare Box Office din anul respectiv și toate au fost pe locul 1 în primul weekend de la lansare. Filmul Tabăra a fost o provocare pentru că s-a filmat 90% într-o singură locație pe care a trebuit să o amenajăm special. Totul a fost făcut de la zero, dormitoarele, sala de mese, birourile etc. Dar cu cât mai greu, cu atât mai plăcut și cu atât mai mare satisfacția când vezi că oamenii apreciază munca ta.

Ce urmează? Care ți se pare cel mai frumos film românesc pe care l-ai văzut?

Urmează tot mai multe filme românești care să aducă publicul în cinema și să demonstrăm că se poate și la noi. Cel mai frumos film românesc pe care l-am văzut este Copacul Dorințelor: Amintiri din Copilărie, un film încă nelansat, la care am lucrat pro-bono, făcut pentru cei de la Hospice Casa Speranței. Sper să îl vedeți cu toții curând, căci este un film care te face să râzi și să plângi, dar și să apreciezi viața și oamenii dragi din jurul tău.

