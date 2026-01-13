Cine e Diosdado Cabello, poreclit „Caracatița” și considerat „adevăratul șef” al Venezuelei

„Adevăratul lider” al Venezuelei este șeful securității, Diosdado Cabello, poreclit „Caracatița”, soarta regimului fiind pusă în seama sa, scrie The Guardian.

Cine este Diosdado Cabello

Găzduiește o emisiune TV numită Hitting it with a Sledgehammer (Lovind cu barosul) și mulți venezueleni îl consideră „adevărata putere” din țară. Diosdado Cabello conduce aparatul de securitate al regimului și este probabil cea mai temută, detestată și, în unele cercuri, venerată figură guvernamentală, cu o influență care rivalizează cu cea a președintelui interimar, Delcy Rodríguez.

În calitate de ministru de Interne, Cabello controlează poliția și închisorile, iar după trei decenii în centrul chavismului, influența sa - sau tentaculele sale - se întind și asupra partidului socialist aflat la guvernare și a întreprinderilor de stat. Întrucât Donald Trump cere supunerea Venezuelei, soarta regimului din Caracas depinde într-o măsură de menținerea autorității de către Cabello, în vârstă de 62 de ani - și dacă o folosește pentru a se pleca în fața Washingtonului sau pentru a încerca o ripostă.

De la raidul american în care președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost răpit pe 3 ianuarie, Cabello a patrulat Caracas cu oameni înarmați și a folosit o măciucă în stilul lui Fred Flintstone în emisiunea sa TV, cunoscută în spaniolă sub numele de Con el Mazo Dando. Se pare că SUA l-au anunțat pe Cabello că va fi următorul care va cădea dacă nu se conformează.

Mai deține sau nu puterea în Venezuela?

Andrés Izarra, un fost ministru al guvernului care trăiește acum în exil, consideră că răpirea lui Maduro l-a subminat pe Cabello și că acesta se va supune cerințelor SUA. „Diosdado este un zombie ambulant”, a spus Izarra. „A fost lăsat cu pantalonii în vine”, a adăugat el.

Eșecul aparatului de securitate al Venezuelei de a-l proteja pe Maduro nu-i lasă lui Cabello altă opțiune decât să urmeze exemplul lui Rodríguez și al fratelui ei, Jorge, șeful adunării naționale, care au cooperat cu administrația Trump, a spus Izarra. „Pur și simplu a fost complet depășit. Adică el este ministrul securității. Și i-au luat șeful statului de sub nas. Adică, ce naiba?! Nu are nicio pârghie. Nu are nicio putere”, a mai declarat el.

Un rechizitoriu american și o recompensă de 25 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea lui Cabello îi restrâng și mai mult libertatea de mișcare, a spus Izarra, care îl cunoaște de mulți ani.

„Are pistolul la cap. Ori face ce fac frații Rodríguez, ori va fi eliminat. Este foarte clar că CIA este peste tot în Venezuela acum și nu va fi nevoie de mult din partea lor pentru a-l elimina dacă va fi nevoie”, a adăugat el.

Pentru cei care îl detestă pe ministrul de interne, aceasta este o perspectivă îmbucurătoare. „Întotdeauna am crezut că Maduro era un manechin incapabil să ia decizii și că Diosdado era cel care lua de fapt deciziile”, a spus un locuitor din 23 de Enero, un cartier din Caracas. „Mulți oameni de pe aici spun: «Sper să-l prindă pe acest nenorocit de Diosdado - tipul ăsta e adevăratul lider»”.

Este o ironie sumbră că, după ani de rivalitate cu Maduro pentru supremație, căderea președintelui îl lasă pe Cabello mai slab, nu mai puternic.

Istoria lui Diosdado Cabello

Venezuelenii au apreciat de mult o altă ironie, mai banală: Diosdado Cabello înseamnă literalmente păr dat de Dumnezeu, dar ministrul este în mare parte chel, iar părul care i-a mai rămas este tuns scurt. Născut într-o familie modestă în statul Monagas din estul Statelor Unite, Cabello s-a înrolat în armată când Venezuela era o țară democratică, relativ bogată, cu legături strânse cu SUA. Cu toate acestea, inegalitatea și o criză economică au deschis calea în 1992 pentru o tentativă de lovitură de stat a mentorului și complicelui său din armată, Hugo Chávez. A fost un eșec, dar Chávez a îmbrățișat apoi politica electorală și a ajuns la putere în 1998, promițând să redistribuie bogăția printr-o „revoluție bolivariană” care ulterior a susținut socialismul.

Chávez și-a numit camaradul într-o serie de funcții - lider de partid, autoritate de reglementare a telecomunicațiilor de stat, ministru al infrastructurii, șef de cabinet, vicepreședinte, guvernator al statului Miranda - prin care Cabello a construit o rețea de patronaj și a dobândit porecla „Caracatița”.

Înainte de moartea sa, în 2013, Chávez l-a „uns” pe Maduro drept moștenitor al său. Lui Cabello i s-a refuzat președinția, dar și-a menținut baza de putere și vizibilitatea publică. Emisiunea sa TV a adunat adepții partidului, a atacat dușmanii - senatorul american de atunci, acum secretar de stat american, Marco Rubio, era numit Narco Rubio - și a prezentat interpretări ale fiicei cântăreței pop a lui Cabello, Daniella.

În 2024, Maduro, confruntându-se cu tulburări după deturnarea unor alegeri, l-a numit pe Cabello ministru de Interne pentru a înăbuși disidența. Șeful securității a promis că va prinde și pedepsi opozanții. „Se ascund ca niște șobolani, dar îi vom prinde”, a spus el. Canada, UE și alte guverne s-au alăturat SUA în impunerea de sancțiuni împotriva lui Cabello pentru presupuse infracțiuni, inclusiv spălare de bani și încălcări ale drepturilor omului. Washingtonul susține că acesta coordonează trafiul de droguri printr-o rețea militară numită Cartelul Soarelui.

„Adevăratul șef este încă la putere”

De la înlăturarea lui Maduro, Cabello a îndemnat la sfidare și a pozat cu polițiștii care scandau „întotdeauna loiali, niciodată trădători”. Cu toate acestea, este considerat pragmatic și știe că libertatea sa depinde de supraviețuirea regimului. „Este un om de familie - își iubește familia și familia lui îl iubește foarte mult”, a spus Izarra. „Este, de asemenea, un operator politic perspicace”, a mai spus el.

Sarcina lui Cabello este acum să proiecteze suficientă forță pentru a intimida oponenții regimului fără a declanșa un nou atac american care l-ar putea pune în vizor - un echilibru delicat. Pentru mulți venezueleni, puține lucruri s-au schimbat. „Tipul pe care l-au luat (n.r. Maduro) este o marionetă”, a spus un angajat de supermarket venezuelean în vârstă de 34 de ani din statul Anzoátegui. „Adevăratul șef este încă la putere”, a adăugat el.

