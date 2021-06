Cîmpeanu: Stimularea transferului rezultatelor cercetării la nivelul mediului economic românesc, dimensiune importantă a misiunii USAMV

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti şi-a consolidat în ultimii ani reputaţia în organizarea unor evenimente ştiinţifice prestigioase, iar stimularea transferului celor mai noi rezultate ale cercetării la nivelul mediului economic românesc este o "dimensiune extrem de importantă a misiunii" instituţiei, a afirmat joi ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.



"Stimularea transferului celor mai noi rezultate ale cercetării la nivelul mediului economic românesc este o dimensiune extrem de importantă a misiunii USAMV, consolidată cu fiecare ediţie a conferinţei. USAMV Bucureşti a devenit un model de bune practici prin modul în care reuşeşte să atragă anual un număr ridicat de participanţi la evenimente care promovează şi contribuie la valorificarea rezultatelor cercetării româneşti. Astfel, la fiecare din ultimele ediţii s-au înregistrat constant aproape 1.000 de prim autori din peste 40 de ţări, fiind unul din cele mai vizibile evenimente de promovare a rezultatelor cercetării româneşti în domeniu (cu un record de participare la ediţia on line din anul 2020 - peste 60.000 de vizualizări şi peste 30.000 de vizitatori unici)", a declarat ministrul, pentru Agerpres, cu prilejul deschiderii celei de-a celei de-a 10-a ediţii a Conferinţei Internaţionale "Agriculture for Life, Life for Agriculture".



Potrivit ministrului, conferinţa este un instrument deosebit de "eficace", prin care se consolidează relaţiile de colaborare ale USAMV cu partenerii din mediul de afaceri, în special din mediul agricol, diseminarea şi schimbul de bune practici fiind esenţiale pentru realizarea misiunii fiecăruia.



"Integrarea şi participarea USAMV Bucureşti în circuitul mondial al cunoaşterii este dovedită de dimensiunea internaţională a evenimentului. Remarcăm în mod special: calitatea şi ponderea autorilor străini, în creştere constantă an de an, introducerea în programul conferinţei a unor evenimente adiacente/workshop-uri cu participarea unor personalităţi internaţionale din domeniul ştiinţei, prezenţa în calitate de Key Note Speakers a unor personalităţi recunoscute la nivel mondial, pentru a susţine prelegeri tematice in toate domeniile de cercetare acoperite de conferinţă. Programul conferinţei abordează subiecte de la domeniile clasice, precum ştiinţa solului, cultura plantelor, sisteme de creştere a animalelor, până la aspecte care ţin de provocările curente: biotehnologii agricole, securitate şi siguranţa alimentara, schimbările climatice, noi surse alternative de energie, controlul poluării, cooperarea in agricultură, guvernarea lanţurilor agroalimentare etc. Se acoperă întreg spectrul specific domeniului, de la producţie agricolă la tehnologii de prelucrare, de la aplicarea industrială a rezultatelor cercetării la impactul asupra mediului, de la aspecte de piaţă şi comerţ la strategii de politica agricolă", a spus ministrul.

Cîmpeanu a vorbit despre anii de cercetare





Sorin Cîmpeanu a amintit că o componentă importantă este reprezentată de calitatea publicaţiilor USAMV Bucureşti, recunoscute internaţional prin indexarea în cele mai prestigioase baze de date. Astfel, 6 din cele 8 volume ştiinţifice sunt indexate în Web of Science Core Collection, Emerging Sources Citation Index (ESCI), USAMV devenind în anul 2018 top publisher în România din perspectiva numărului jurnalelor indexate.



"Îmi amintesc şi eu cu plăcere de anii de cercetare. Este momentul în care practic se realizează acea sinergie prin transferul de informaţii, prin schimburi de idei. Este genul de eveniment care creează inspiraţie", a declarat ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ciprian Teleman, cu prilejul festivităţii de deschidere a evenimentului.



Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei Gigel Paraschiv a spus că evenimentul nu este "numai despre agricultură" ci este despre natură, mediul înconjurător, sănătate, "despre viaţă".



La festivitatea de deschidere a conferinţei au participat şi ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, consilierul prezidenţial Ligia Deca, rectorul USAMV, Răzvan Teodorescu. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti organizează între 3 şi 5 iunie cea de-a X-a ediţie a conferinţei internaţionale ştiinţifice "Agriculture for Life, Life for Agriculture" în format online, sub egida anului internaţional al fructelor şi legumelor (conform Adunării Generale a ONU), provocări şi inovaţii.



Participanţii din 42 de ţări vor prezenta peste 900 de lucrări ştiinţifice, cele mai noi rezultate ştiinţifice, descoperiri şi inovaţii în cadrul celor şapte secţiuni ale conferinţei: Agricultură, Horticultură, Zootehnie, Medicină veterinară, Îmbunătăţiri funciare şi ingineria mediului, Biotehnologii, Management şi dezvoltare rurală, notează Agerpres.