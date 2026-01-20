€ 5.0929
Chinezii revoluționează tratamentele pentru bolile intestinale: Ce este „adezivul viu" și cum poate ajuta
Data actualizării: 14:26 20 Ian 2026 | Data publicării: 14:18 20 Ian 2026

Chinezii revoluționează tratamentele pentru bolile intestinale: Ce este „adezivul viu” și cum poate ajuta
Autor: Elena Aurel

intestine-inflammation-disease-boli-intestinale_48100900 Cercetătorii chinezi au creat un "adeziv viu" care identifică și repară leziunile din intestin. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @val-suprunovich

Cercetătorii chinezi au creat un "adeziv viu" care identifică și repară leziunile din intestin.

 

Cercetătorii chinezi au dezvoltat un "adeziv viu inteligent", compus dintr-o bacterie care poate naviga prin tractul digestiv, găseşte automat leziunile interne şi apoi le repară. Această strategie oferă o nouă abordare pentru un tratament ţintit împotriva bolilor inflamatorii intestinale (IBD), informează marţi Xinhua, potrivit Agerpres. 

Studiul, publicat luni în revista Nature Biotechnology, detaliază felul în care cercetătorii dintr-o echipă de la Institutul de Tehnologie Avansată din Zhenzhen şi Universitatea Shenzhen, ambele situate în provincia Guangdong din sudul Chinei, au reuşit să modifice o tulpină inofensivă de E.coli, care este o bacterie intestinală comună.

Ei au modificat genetic acea tulpină de E.coli cu un circuit genetic care este activat în mod specific de către sânge, un indicator-cheie al episoadelor severe de IBD, care implică leziuni la nivelul mucoasei şi sângerări.

Odată activată, bacteria secretă o proteină lipicioasă, similară celor produse de ciripede - mici vieţuitoare marine renumite pentru adeziunea lor puternică şi tenace la diverse suprafeţe, precum roci şi carene de nave. Proteina secretată formează "un sigiliu" durabil exact în locul de sângerare, în timp ce eliberează simultan un factor de vindecare pentru a repara căptuşeala intestinului, potrivit studiului.

VEZI ȘI: Roboți în uniformă pe străzile din China. Cum arată polițistul viitorului? „Lucrează non-stop"

Rezultate promițătoare pe șoareci

"Microbii modificaţi genetic sunt cultivaţi în lichid şi administraţi pe cale orală. Odată activaţi în intestin, ei formează un fel de peliculă care aderă la puncte specifice de sângerare, unde contribuie la oprirea sângerării şi repară distrugerile", a declarat Zhong Chao, autorul corespondent al studiului.

O simplă administrare rectală sau orală i-a permis bacteriei să adere la ţesutul inflamat timp de 10 zile, respectiv şapte zile, în timp ce în două modele de cercetare pe şoareci, aceeaşi terapie a demonstrat, de asemenea, o recuperare îmbunătăţită a greutăţii corporale, inversarea scurtării colonului şi reducerea sângerării intestinale.

Această abordare a rezolvat o provocare majoră, vizând abilitatea de a face terapiile să rămână funcţionale şi să acţioneze pe plan local în mediul umed şi dinamic al intestinului, au dezvăluit autorii studiului.

Echipa chineză plănuieşte să utilizeze "adezivul viu" în studii clinice, furnizând astfel, potenţial, o nouă terapie ţintită pentru pacienţii cu boli intestinale. 

VEZI ȘI: China confirmă primirea invitației SUA pentru Consiliul pentru Pace în Gaza

Comentarii

