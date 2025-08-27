China adună lideri mondiali pentru summit: Xi, Putin și Modi, într-o demonstrație subtilă de forță pentru Trump

Președintele chinez Xi Jinping reunește peste 20 de lideri mondiali, printre care Vladimir Putin și Narendra Modi, premierul Indiei, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, într-o demonstrație vizibilă de solidaritate a Sudului Global și de consolidare a influenței în fața Statelor Unite conduse de Donald Trump.

China se pregătește să găzduiască săptămâna viitoare un important forum regional de securitate, în cadrul căruia președintele Xi Jinping va reuni peste 20 de lideri mondiali. Evenimentul, programat în orașul-port Tianjin între 31 august și 1 septembrie, este văzut drept o demonstrație de solidaritate a Sudului Global în contextul politicii externe americane conduse de Donald Trump și oferă Rusiei, aflată sub presiunea sancțiunilor, oportunitatea de a obține un succes diplomatic.

Premierul indian va vizita China pentru prima dată după peste șapte ani. New Dheli vrea să uite de ciocnirile violente de la frontieră din 2020

Pe lângă Vladimir Putin, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) au fost invitați lideri din regiuni precum Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Asia de Sud și Asia de Sud-Est. Printre participanți se numără și premierul indian Narendra Modi, care va vizita China pentru prima dată după peste șapte ani. Această vizită vine într-un context de reducere a tensiunilor bilaterale, generate de ciocnirile violente de la frontieră din 2020.

Anul trecut, Modi a fost alături de Xi și Putin la summitul BRICS de la Kazan, chiar dacă liderii occidentali l-au izolat pe Putin din cauza războiului din Ucraina. Diplomați ruși din New Delhi au anunțat recent că Moscova speră să organizeze în curând discuții trilaterale cu China și India.

"Xi va dori să folosească summitul pentru a arăta cum începe să se contureze o ordine internațională post-americană. Uitați-vă doar cât de mult a fost iritat Donald Trump de BRICS"

Eric Olander, redactor-șef al agenției de cercetare The China-Global South Project, consideră că „Xi va dori să folosească summitul pentru a arăta cum începe să se contureze o ordine internațională post-americană și că toate eforturile Casei Albe de a contracara China, Iran, Rusia și acum India, nu au avut efectul dorit”. Olander adaugă: „Uitați-vă doar cât de mult a fost iritat Donald Trump de BRICS, exact acesta fiind scopul acestor grupuri.”

Conform unui oficial al Ministerului de Externe chinez, reuniunea din acest an va fi cea mai amplă de la înființarea SCO în 2001. Blocul a evoluat de la o alianță de șase state eurasiatice la 10 membri permanenți și 16 țări observatoare sau partenere de dialog, extinzându-și atribuțiile de la securitate și combaterea terorismului la cooperare economică și militară.

"Viziunea exactă pe care o reprezintă SCO și modul său de aplicare sunt destul de neclare"

Totuși, implementarea practică a măsurilor SCO rămâne „neclară”, potrivit analiștilor. Manoj Kewalramani, șeful Programului Indo-Pacific al think tankului Takshashila Institution, explică: „Viziunea exactă pe care o reprezintă SCO și modul său de aplicare sunt destul de neclare. Platforma însă capătă tot mai multă putere de convocare, ceea ce îi permite să-și proiecteze influența.” El subliniază că eficiența SCO în rezolvarea problemelor reale de securitate rămâne limitată.

Tensiunile dintre membri importanți, precum India și Pakistan, persistă. La reuniunea miniștrilor apărării din iunie, nu s-a adoptat o declarație comună, după ce India a contestat lipsa menționării atacului mortal din 22 aprilie asupra turiștilor hinduși din Kashmir, eveniment care a declanșat cele mai grave conflicte bilaterale din ultimele decenii. De asemenea, New Delhi a refuzat să susțină condamnarea atacurilor israeliene asupra Iranului.

"Acest summit ține în primul rând de imagine – o imagine extrem de puternică"

Cu toate acestea, recentele progrese în relațiile dintre India și China, după cinci ani de tensiuni la frontieră, precum și presiunile tarifare impuse de administrația Trump, generează așteptări pozitive privind întâlnirea dintre Xi și Modi. Eric Olander explică: „New Delhi va lăsa probabil deoparte orgoliile și va depăși problemele apărute anul acesta în SCO, pentru a menține dinamica detentei cu China – o prioritate majoră pentru Modi.”

Tanmaya Lal, oficial al Ministerului de Externe indian, a subliniat că prioritățile Indiei la summit includ comerțul, conectivitatea și respectarea suveranității și integrității teritoriale. Modi ar urma să participe și la întâlniri bilaterale pe marginea reuniunii.

Se așteaptă ca India și China să anunțe măsuri treptate privind retragerea trupelor de la frontieră, relaxarea restricțiilor comerciale și de viză, cooperarea în domeniul climatic și intensificarea schimburilor guvernamentale și interpersonale.

Chiar dacă nu se prevăd decizii politice majore, specialiștii atrag atenția că influența SCO asupra țărilor din Sudul Global nu trebuie subestimată. „Acest summit ține în primul rând de imagine – o imagine extrem de puternică”, adaugă Olander.

După summit, premierul Modi va părăsi China, în timp ce Putin va rămâne câteva zile pentru a participa la o paradă militară dedicată celui de-Al Doilea Război Mondial, organizată la Beijing, ceea ce reprezintă un sejur neobișnuit de lung pentru liderul rus în afara țării, conform Reuters.

