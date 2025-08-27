Data publicării:

China adună lideri mondiali pentru summit: Xi, Putin și Modi, într-o demonstrație subtilă de forță pentru Trump

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Președintele chinez Xi Jinping reunește peste 20 de lideri mondiali, printre care Vladimir Putin și Narendra Modi, premierul Indiei, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, într-o demonstrație vizibilă de solidaritate a Sudului Global și de consolidare a influenței în fața Statelor Unite conduse de Donald Trump.

China se pregătește să găzduiască săptămâna viitoare un important forum regional de securitate, în cadrul căruia președintele Xi Jinping va reuni peste 20 de lideri mondiali. Evenimentul, programat în orașul-port Tianjin între 31 august și 1 septembrie, este văzut drept o demonstrație de solidaritate a Sudului Global în contextul politicii externe americane conduse de Donald Trump și oferă Rusiei, aflată sub presiunea sancțiunilor, oportunitatea de a obține un succes diplomatic.

Premierul indian va vizita China pentru prima dată după peste șapte ani. New Dheli vrea să uite de ciocnirile violente de la frontieră din 2020

Pe lângă Vladimir Putin, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) au fost invitați lideri din regiuni precum Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Asia de Sud și Asia de Sud-Est. Printre participanți se numără și premierul indian Narendra Modi, care va vizita China pentru prima dată după peste șapte ani. Această vizită vine într-un context de reducere a tensiunilor bilaterale, generate de ciocnirile violente de la frontieră din 2020.

Anul trecut, Modi a fost alături de Xi și Putin la summitul BRICS de la Kazan, chiar dacă liderii occidentali l-au izolat pe Putin din cauza războiului din Ucraina. Diplomați ruși din New Delhi au anunțat recent că Moscova speră să organizeze în curând discuții trilaterale cu China și India.

"Xi va dori să folosească summitul pentru a arăta cum începe să se contureze o ordine internațională post-americană. Uitați-vă doar cât de mult a fost iritat Donald Trump de BRICS"

Eric Olander, redactor-șef al agenției de cercetare The China-Global South Project, consideră că „Xi va dori să folosească summitul pentru a arăta cum începe să se contureze o ordine internațională post-americană și că toate eforturile Casei Albe de a contracara China, Iran, Rusia și acum India, nu au avut efectul dorit”. Olander adaugă: „Uitați-vă doar cât de mult a fost iritat Donald Trump de BRICS, exact acesta fiind scopul acestor grupuri.”

Conform unui oficial al Ministerului de Externe chinez, reuniunea din acest an va fi cea mai amplă de la înființarea SCO în 2001. Blocul a evoluat de la o alianță de șase state eurasiatice la 10 membri permanenți și 16 țări observatoare sau partenere de dialog, extinzându-și atribuțiile de la securitate și combaterea terorismului la cooperare economică și militară.

"Viziunea exactă pe care o reprezintă SCO și modul său de aplicare sunt destul de neclare"

Totuși, implementarea practică a măsurilor SCO rămâne „neclară”, potrivit analiștilor. Manoj Kewalramani, șeful Programului Indo-Pacific al think tankului Takshashila Institution, explică: „Viziunea exactă pe care o reprezintă SCO și modul său de aplicare sunt destul de neclare. Platforma însă capătă tot mai multă putere de convocare, ceea ce îi permite să-și proiecteze influența.” El subliniază că eficiența SCO în rezolvarea problemelor reale de securitate rămâne limitată.

Tensiunile dintre membri importanți, precum India și Pakistan, persistă. La reuniunea miniștrilor apărării din iunie, nu s-a adoptat o declarație comună, după ce India a contestat lipsa menționării atacului mortal din 22 aprilie asupra turiștilor hinduși din Kashmir, eveniment care a declanșat cele mai grave conflicte bilaterale din ultimele decenii. De asemenea, New Delhi a refuzat să susțină condamnarea atacurilor israeliene asupra Iranului.

"Acest summit ține în primul rând de imagine – o imagine extrem de puternică"

Cu toate acestea, recentele progrese în relațiile dintre India și China, după cinci ani de tensiuni la frontieră, precum și presiunile tarifare impuse de administrația Trump, generează așteptări pozitive privind întâlnirea dintre Xi și Modi. Eric Olander explică: „New Delhi va lăsa probabil deoparte orgoliile și va depăși problemele apărute anul acesta în SCO, pentru a menține dinamica detentei cu China – o prioritate majoră pentru Modi.”

Tanmaya Lal, oficial al Ministerului de Externe indian, a subliniat că prioritățile Indiei la summit includ comerțul, conectivitatea și respectarea suveranității și integrității teritoriale. Modi ar urma să participe și la întâlniri bilaterale pe marginea reuniunii.

Se așteaptă ca India și China să anunțe măsuri treptate privind retragerea trupelor de la frontieră, relaxarea restricțiilor comerciale și de viză, cooperarea în domeniul climatic și intensificarea schimburilor guvernamentale și interpersonale.

Chiar dacă nu se prevăd decizii politice majore, specialiștii atrag atenția că influența SCO asupra țărilor din Sudul Global nu trebuie subestimată. „Acest summit ține în primul rând de imagine – o imagine extrem de puternică”, adaugă Olander.

După summit, premierul Modi va părăsi China, în timp ce Putin va rămâne câteva zile pentru a participa la o paradă militară dedicată celui de-Al Doilea Război Mondial, organizată la Beijing, ceea ce reprezintă un sejur neobișnuit de lung pentru liderul rus în afara țării, conform Reuters.

CITEȘTE ȘI: Negocieri secrete între Trump și Putin: În Alaska au fost discutate acorduri energetice ca șansă pentru pace în Ucraina

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Soția lui Bruce Willis, dezvăluiri în lacrimi despre boala actorului: „Creierul lui cedează”
27 aug 2025, 09:39
Reacția premierului indian Modi la războiul economic declanșat de Trump
27 aug 2025, 09:45
China adună lideri mondiali pentru summit: Xi, Putin și Modi, într-o demonstrație subtilă de forță pentru Trump
27 aug 2025, 10:01
Macron, Merz şi Tusk, semnal pentru Republica Moldova. De ce se deplasează miercuri la Chișinău
27 aug 2025, 09:04
Guvernul lui Donald Tusk, foc și pară pe Karol Nawrocki: Decizia de a nu mai susține ucrainenii subminează stabilitatea economiei
26 aug 2025, 22:48
Dragoste la superlativ: Cântăreața Taylor Swift și jucătorul de fotbal Travis Kelce și-au anunțat logodna
26 aug 2025, 21:46
ParintiSiPitici.ro
Modelul ideal de parenting în 2025, conform Laviniei Stan: „Rețeta ar fi AȘA! Copiii care vor crește cu asta sunt copii care vor aluneca mult mai ușor prin viață” / VIDEO
26 aug 2025, 20:16
Zelenski cere accelerarea garanţiilor de securitate pentru Ucraina, în aşteptarea unui plan din partea Occidentului
26 aug 2025, 20:49
Ucraina relaxează legea marțială: Cine primește permisiunea de a părăsi țara
26 aug 2025, 19:52
Surpriză: Țările din UE care se opun confiscării activelor ruseşti de stat îngheţate
26 aug 2025, 19:06
Comisia Europeană respinge acuzațiile lui Trump: Regulile digitale nu discriminează companiile americane
26 aug 2025, 19:18
O țară europeană strânge șurubul după valul de accidente cauzate de trotinetele electrice. Ce măsuri vor fi luate
26 aug 2025, 17:25
Tot mai mulți bulgari merg în vacanțe. A crescut și procentul celor care pleacă în străinătate
26 aug 2025, 16:49
Condiții stricte puse de Karol Nawrocki pentru sprijinul acordat ucrainenilor din Polonia
26 aug 2025, 16:25
Kosovo depăşeşte blocajul politic: Noul preşedinte al parlamentului, ales după patru luni de impas
26 aug 2025, 16:40
Bulgaria, investiție de 1 miliard de euro cu Rheinmetall. Ce vor produce vecinii de la sud
26 aug 2025, 16:05
Un român și-a uitat nevasta la benzinărie în Germania. Copilul i-a spus după o oră că mama lipsește
26 aug 2025, 15:59
Haos la Paris. Român urmărit pe străzi de traficanți migranți, salvat în ultima clipă de armată și poliție: "Omoară-l dacă mai filmează"
26 aug 2025, 15:01
Negocieri secrete între Trump și Putin: În Alaska au fost discutate acorduri energetice ca șansă pentru pace în Ucraina
26 aug 2025, 12:16
SUA îl sfidează pe Macron. Ambasadorul care l-a criticat și-a trimis adjunctul la explicații
26 aug 2025, 11:08
Totul e picat într-un stat din SUA: de la site-uri la linii telefonice
26 aug 2025, 10:04
Orașul care trăiește alături de găini. Străzile și parcurile sunt pline! Povestea "invaziei" e unică: Mulţi le găsesc amuzante. Sunt privite ca o atracţie turistică (VIDEO)
26 aug 2025, 10:40
Clădirea Parlamentului a fost distrusă de un incendiu devastator într-o țară insulară
26 aug 2025, 09:04
Vulcanul Etna face, din nou, spectacol! A fost emisă alertă aeriană după ce a erupt - Video în articol
26 aug 2025, 08:50
Donald Trump o demite pe Lisa Cook,  guvernator al Fed acuzată de fraudă
26 aug 2025, 08:38
Cine este omul surpriză care ar putea să-l înlocuiască pe Zelenski. Strategia sa pentru președinția Ucrainei
26 aug 2025, 09:22
Korean Air achiziționează peste 100 de avioane Boeing - VIDEO
26 aug 2025, 08:22
Trump întărește securitatea în Washington. D.C. Ce măsuri a dispus președintele SUA împotriva „bandelor violente“
25 aug 2025, 22:14
Zelenski, precizări despre o eventuală întâlnire cu Putin
25 aug 2025, 18:22
J.D. Vance dezvăluie „concesiile semnificative“ făcute de Rusia în direcția unui acord de pace în Ucraina
25 aug 2025, 17:07
Președintele Poloniei oprește prin veto și finanțarea serviciului Starlink pentru Ucraina
25 aug 2025, 16:56
Karol Nawrocki nu mai vrea alocații și asistență medicală gratuită pentru ucrainenii care nu muncesc: Polonezii pe primul loc
25 aug 2025, 16:02
Zelenski vrea cel puțin 1 miliard de dolari lunar de la aliați pentru a cumpăra arme americane
25 aug 2025, 15:37
Aroganță pe autostradă: Ministrul amendat după ce s-a filmat mergând cu 225 km/h
25 aug 2025, 14:08
Presiuni majore asupra lui Netanyahu. Șeful armatei îi cere să accepte ultimul acord de armistiţiu
25 aug 2025, 13:29
Pod vechi de peste un secol, distrus în luptele războiului civil. Avea o lungime de 300 de metri - FOTO
25 aug 2025, 12:09
Cutremur puternic înregistrat în această dimineață
25 aug 2025, 10:40
Nou eşec pentru mega-racheta miliardarului Elon Musk
25 aug 2025, 09:26
Planul lui Trump pentru a asigura decenii de dominație republicană în Camera Reprezentanților
25 aug 2025, 10:12
Israelul a lovit capitala Yemenului – șase morți și zeci de răniți în urma atacurilor împotriva rebelilor Houthi
25 aug 2025, 08:55
SUA ameninţă din nou Rusia cu sancţiuni, dacă nu se ajunge la un acord de pace în Ucraina
24 aug 2025, 21:28
Condiţiile Rusiei pentru pace în Ucraina. Intrarea Ucrainei în NATO, exclusă
24 aug 2025, 18:13
Ucraina foloseşte doar arme cu rază lungă produse în ţară pentru a ataca Rusia. Explicaţiile date de Zelenski
24 aug 2025, 16:22
Delegaţie SUA, discuţii în Israel cu Benjamin Netanyahu despre situaţia din Siria şi Liban
24 aug 2025, 15:51
Scrisoare din partea lui Trump către Zelenski, de Ziua Independenței Ucrainei. Ce urări și semnale politice a primit Kievul
24 aug 2025, 15:09
Val de treceri ilegale: Mii de ucraineni au intrat în România în primele luni din 2025
24 aug 2025, 14:05
Crimă șocantă în Germania. Un român și-a ucis logodnica și fiul: Doar fetița de 2 ani a supraviețuit prin minune
24 aug 2025, 13:07
Incendiu la o centrală nucleară din regiunea rusă Kursk, după un atac cu drone
24 aug 2025, 08:22
SUA au oprit în secret utilizarea unei arme puternice de către Ucraina împotriva Rusiei. Cine decide, de fapt, în final
24 aug 2025, 08:58
Alertă la granița Coreei: Focuri de avertizare și acuzații de 'provocare deliberată' între Nord și Sud
23 aug 2025, 23:16
Trump a decis să-l demită pe șeful informațiilor militare de la Pentagon după disputa privind atacurile asupra Iranului
23 aug 2025, 22:07
Alertă aeriană în Rusia: Zeci de drone doborâte, zboruri suspendate pe mai multe aeroporturi
23 aug 2025, 21:12
Cele mai noi știri
acum 8 minute
Sorana Cîrstea,  în turul al doilea la US Open 
acum 33 de minute
Cine sunt Gabriel Zbârcea și Gabriel Lazurca, propuși de Nicușor Dan la șefia SRI, respectiv SIE - surse/ Alte două nume vehiculate inițial
acum 1 ora 0 minute
BANCUL ZILEI: Reproșul unui zgârcit
acum 1 ora 2 minute
Încă un accident mortal în această dimineață. Un tânăr de 26 de ani și-a pierdut viața
acum 1 ora 15 minute
Plămân de porc transplantat la om, în premieră medicală
acum 1 ora 15 minute
Veneția 2025: Politică versus visare
acum 1 ora 21 minute
China adună lideri mondiali pentru summit: Xi, Putin și Modi, într-o demonstrație subtilă de forță pentru Trump
acum 1 ora 38 minute
Reacția premierului indian Modi la războiul economic declanșat de Trump
Cele mai citite știri
pe 26 August 2025
Război între Nicușor Dan și Ilie Bolojan! Președintele joacă politic, iar premierul vine cu bomba: Ordonanță de urgență!
pe 26 August 2025
Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB
pe 26 August 2025
Semn divin la incendiul de la Dragonul Roșu?! Ce au găsit pompierii care au stins focul / foto în articol
pe 26 August 2025
Informații de ultimă oră. Ciucu: Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din ședinta Coaliției la care a participat Nicușor Dan
pe 26 August 2025
Măsura lui Nazare aplaudată de economiști. Va duce la o creștere rapidă a veniturilor bugetare/ Ce beneficii extinse ar putea aduce pentru toți românii
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel