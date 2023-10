Chef Florin Dumitrescu, mesaj tulburător de ziua soției sale

Chef-ul regretă că nu se află cu soția sa în Portugalia, așa cum sperau amândoi și mărturisește că ”ghinioanele au cam stat pe geaca noastră”. De altfel, el afirmă că în această toamnă, ziua soției sale este singurul moment care-i aduce bucurie.

”Singurul moment din această toamnă care mă scoate la suprafață și îmi aduce bucurie și zâmbet este ziua ta! Mi-aș fi dorit să putem fi în Portugalia așa cum am planificat, dar din păcate ghinioanele au cam stat pe geaca noastră, promit să încerc să îți reproduc căldură pe care am fi trăit-o acolo. Te iubesc și îți mulțumesc că nu îmi dai drumul din brațe nici acum, când trăim ce trăim! Învățăm amândoi că frica nu are cum să învingă acolo unde este iubire! Te iubesc, Zelda! La mulți ani!” a scris chef Florin Dumitrescu, pe Facebook.

