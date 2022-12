Centura verde a Capitalei. Diana Buzoianu: Poate fi un plămân care să-i ajute pe bucureșteni. Pregătesc un proiect de lege

Capitala României înregistrează niveluri ridicate de poluare și, de asemenea, bucureștenii se confruntă în fiecare zi cu problema prafului și a pulberilor în suspensie din aer. Diana Buzoianu, deputat al Uniunii salvați România, a precizat că lucrează la un proiect de lege care prevede protejarea centurii verzi a Capitalei, care ar acționa ca o stavilă în fața factorilor poluanți ce îi afectează pe bucureșteni.

„Eu lucrez la un proiect de lege care să protejeze centura verde a Bucureștiului, pe care îl vom depune în următoarea sesiune. Tocmai au fost realizate mai multe studii, ultimul scos de Ecopolis, care au dat cifre referitoare la cât de mulți oameni din București au murit prematur din cauza calității aerului. Toți senzorii pe care noi îi avem în București arată valori mari de poluare. Centura verde poate să fie un plămân care să ajute!“, a spus Diana Buzoianu.

„Nu numai pe noi, că turistul nu stă doi ani în București să sufere din cauza acestor poluanți, dar se uită și vede că e ca în vestul sălbatic. E praf pe stradă, se murdăresc hainele, pantofii, iar acel praf vine, în principal, din Bărăgan, că la munte nu e“, a adăugat Val Vâlcu.

„Toate orașele mari au deja această teorie de pădure periurbană, care este protejată. Noi am trecut în PNRR, iar ăsta este un merit al echipei care a lucrat atunci, că au trecut fonduri pentru păduri periurbane, care urmează să fie accesate pentru cel puțin patru mari metropole din România. Momentan nu știm care vor fi! Noi deja am lansat un manifest, pentru că există un interes din parte societății civile pentru aceste păduri periurbane. Eu și cu Oana Cambera am lansat anul trecut un manifest pentru protejarea pădurilor periurbane, manifest semnat de peste 30 de ONG-uri implicate activ pe zona aceasta. Există, deci, o nișă suficient de importantă de oameni care înțeleg nevoia unei păduri periurbane“, a spus Diana Buzoianu.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Pădurile din jurul Capitalei, inaccesibile pentru bucureșteni: Pentru două milioane de români, aceste locuri ar trebui să fie o oază

Ministerul Mediului alocă bani pentru împăduriri

„În legislatura trecută, colegii noștri, printre care și primarul de la Brașov, Allen Coliban, au făcut o inițiativă, împreună cu Asociația Peisagiștilor, care reglementează pădurile urbane și periurbane, inițiativă care zace la Camera Deputaților. Dorim să repunem pe masă această inițiativă.“, a completat senatorul Aurel Oprinoiu.

„Ministrul Mediului spunea că se oferă fonduri, se plătește o sumă celor care împăduresc. Acceptă ca, pe de o parte, să piardă recolta de acolo și să planteze arbori. Această schemă ar mai ajuta, ar mai reduce din costuri pentru acest inel verde. Ar veni fonduri din PNRR, ar veni fonduri pentru împădurire, dar ar costa foarte mult terenul“, a punctat Val Vâlcu.

„Campania de împădurire a fost lansată de vreo lună, a fost lansat și ghidul, deci UAT-urile pot deja aplica pentru banii din PNRR. O parte din banii prevăzuți pentru împădurire se referă și la perdele forestiere, adică pentru spațiile agricole care ar dori să protejate și de perdele forestiere, ar salva foarte mult pentru că anul acesta ne-am confruntat cu o secetă uriașă și am văzut care a fost efectul, pe munca oamenilor care s-au chinuit un an și după care nu au mai putut să o valorifice. perdelele forestiere ar fi fost o soluție. Noi nu mai avem perdele forestiere, le-am ras pe toate“, a concluzionat Diana Buzoianu.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Lege privind accesul liber în păduri. Diana Buzoianu și Aurel Oprinoiu, parlamentari USR: De ce s-a menținut paragraful cu „pe propria răspundere”

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Cel mai mare mit despre pădurile din România, combătut de Diana Buzoianu, deputat USR

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News