Cel mai mare mit despre pădurile din România, distrus de Diana Buzoianu, deputat USR / video

Într-un interviu la DC News și DC News TV, Diana Buzoianu a spus că foarte des, oamenii îi zic: „S-au tăiat toate pădurile din România! Nu mai avem nimic de salvat!”, iar răspunsul ei pentru aceștia este: „Nu este deloc adevărat! Încă avem unele dintre cele mai valoroase păduri la nivel european! Mai avem enorm de mult pentru ce să ne luptăm”.

Diana Buzoianu și Aurel Oprinoiu, parlamentari USR, au acordat un interviu la DC News și DC News la scurt timp după ce au depus proiectul de lege care privește accesul românilor în păduri.

Se dorește modificarea unui articol din Codul Silvic care spunea că „accesul public în pădure este permis numai în zone amenajate și pe trasee marcate în acest sens”.

Nu este normal ca accesul în pădure să fie interzis, au spus Diana Buzoianu și Aurel Oprinoiu, parlamentari USR.

Accesul liber trebuie asociat cu luarea de măsuri pentru asigurarea funcţiei sociale a pădurii, care în prezent este neglijată.

„Ce am făcut noi mai exact? Modificăm un articol în Codul Silvic prin care scoatem tot conținutul acelui articol prin care erau specificate exact locurile prin care cetățenii aveau voie să circule și am zis ca orice cetățean să aibă acces liber în pădure pe propria răspundere. Pădurea este un bun de interes național, dar în același timp poate fi și un pericol pentru cei care iubesc natura, dar nu o cunosc suficient de mult. Poți nimeri undeva unde se află o exploatare forestieră care poate aduce un pericol integrității persoanelor, motiv pentru care am lăsat paragraful prin care se spune că orice persoană poate avea acces în pădure „pe propria răspundere””, a adăugat Aurel Oprinoiu, senator USR.

Accesul liber nu înseamnă că se poate face orice în pădure. Pentru aruncat gunoaie, campare, aprinderea focului, distrugeri, există reglementări și amenzi care trebuie aplicate.

Accesul în natură trebuie să fie liber pentru toată lumea, pentru ca toţi oamenii să aibă acces la serviciile oferite de pădure: recreere, cunoaştere, educaţie, sănătate.

VEZI MAI MULTE AICI: https://www.dcnews.ro/lege-privind-accesul-liber-in-paduri-diana-buzoianu-si-aurel-oprinoiu-parlamentari-usr-plus-de-ce-s-a-mentinut-paragraful-cu-pe-propria-raspundere-video_899286.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News