„Există mitul „codrul este frate cu românul”, dar păcat că este doar în poezie, nu și în realitatea anului 2022. Avem acces într-un procent infim în pădurile din România, iar aceasta este o problemă pe care încercăm acum să o rezolvăm prin legislație, prin proiectul pe care l-am depus astăzi.”, a zis Diana Buzoianu, deputat USR.

„Ce am făcut noi mai exact? Modificăm un articol în Codul Silvic prin care scoatem tot conținutul acelui articol prin care erau specificate exact locurile prin care cetățenii aveau voie să circule și am zis ca orice cetățean să aibă acces liber în pădure pe propria răspundere. Pădurea este un bun de interes național, dar în același timp poate fi și un pericol pentru cei care iubesc natura, dar nu o cunosc suficient de mult. Poți nimeri undeva unde se află o exploatare forestieră care poate aduce un pericol integrității persoanelor, motiv pentru care am lăsat paragraful prin care se spune că orice persoană poate avea acces în pădure „pe propria răspundere””, a adăugat Aurel Oprinoiu, senator USR.

De asemenea, Diana Buzoianu și Aurel Oprinoiu, parlamentari USR, au spus că își doresc ca, pe viitor, să existe o aplicație prin care cetățeanul să fie avertizat de eventuale pericole atunci când merge să se plimbe printr-o pădure.

„Prin aplicație, omul poate găsi informații despre locul în care se află, va afla dacă în zonă se află o exploatare forestieră și este risc dacă se apropie prea mult. Va putea afla dacă riscă să se întâlnească cu un lup sau cu un urs sau cu un mistreț”, a mai spus Aurel Oprinoiu.

Există țări unde este specificat în Constituție că omul are acces liber în păduri

Diana Buzoianu, deputat USR, a spus că există țări unde este specificat în Constituție că omul are acces liber în păduri. „Există deja exemple de bune practici pe care ne-am bazat în momentul în care am scris acest proiect de lege”, a mai zis Diana Buzoianu la DC News și DC News TV.

