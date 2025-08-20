Celebru designer din Milano, mort în urma unui accident cu un TIR condus de un român

Un renumit designer italian a murit în urma unui accident în care a fost implicat un român.

Alessandro Loschiavo, un renumit designer milanez în vârstă de 59 de ani, și-a pierdut viața marți, într-un tragic accident rutier la Capalbio, în provincia Grosseto din Italia. Proiectele sale de design au fost expuse în numeroase galerii și muzee internaționale, inclusiv în colecția permanentă a Triennale Design Museum din Milano, potrivit milanotoday.

Accidentul a fost cauzat de un camion scăpat de sub control, care a lovit mai întâi mașina condusă de Loschiavo. Impactul a provocat răsturnarea mașinii și ieșirea acesteia de pe șosea. Ulterior, camionul a distrus acoperișul unui magazin de lactate din apropiere.

Tragedia s-a soldat cu moartea designerului și alți doi răniți: șoferul camionului, un român de 58 de ani, care a fost transportat la spitalul Misericordia din Grosseto cu răni moderate, și un angajat al magazinului, care a suferit leziuni ușoare. La fața locului au intervenit echipaje de urgență cu două ambulanțe și elicopter, alături de pompieri, carabinieri și poliția rutieră. Ancheta accidentului este în desfășurare pentru a determina dacă șoferul camionului a avut un episod medical sau a consumat substanțe interzise.

Cine a fost Alessandro Loschiavo

Născut la Roma și absolvent al Institutului Superior pentru Industrii Artistice în Design Industrial, Alessandro Loschiavo a trăit la Milano timp de 25 de ani. În oraș încă din anul 2000, el locuia și lucra în capitala Lombardiei, unde unul dintre proiectele sale face parte din colecția permanentă a Triennale Design Museum din Milano.

A fost co-fondator și director creativ al Aliantedizioni, un brand dedicat producției de accesorii pentru mobilier de interior. Pe lângă activitatea de designer, a lucrat ca consultant pentru companii și instituții culturale. Era, de asemenea, apreciat ca curator de expoziții, profesor și fotograf.

De-a lungul carierei sale, a primit pentru opt ani consecutivi prestigiosul Good Design Award, acordat de Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design. Lucrările sale au fost expuse și în numeroase muzee și galerii internaționale, printre care Chelsea Art Museum din New York, Science & Technology Museum din Shanghai și Today Art Museum din Beijing.

Numeroase mesaje de condoleanțe și omagii au fost transmise de colegi și de întreaga comunitate a designului.

