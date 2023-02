Cel mai radioactiv om din istorie a trăit 83 de zile după contaminare. "Plângea cu sânge" și i se "topea pielea" - Foto în articol

Cu mai bine de 20 de ani în urmă, o reacție chimică inexplicabilă la o centrală electrică din Japonia l-a lăsat pe unul dintre tehnicienii acesteia să trăiască în agonie, ținut în viață de medici în timp ce "plângea sânge" și i se "topea pielea", scrie LAD Bible.



Hisashi Ouchi îl ajuta pe un coleg să toarne uraniu într-o cuvă metalică uriașă de la Centrala Nucleară Tokaimura în 1999. Cu toate acestea, din cauza unei greșeli de calcul, lichidul a atins "punctul critic" și a eliberat radiații periculoase de neutroni și raze gamma în atmosferă.

Niciunul dintre bărbații implicați nu fusese instruit să îndeplinească o sarcină atât de delicată, despre care s-a descoperit ulterior că implica 16 kg de uraniu, când limita legală era de doar 2,4 kg. Potrivit rapoartelor, din cauza faptului că lucrătorii transferau manual soluția, nu aveau cum să măsoare cât de mult fusese folosit.

Ouchi, în vârstă de treizeci și cinci de ani, a fost cel mai expus la radiații, suferind arsuri, devenind amețit și vomitând violent după aceea.

Acesta avea să fie începutul coșmarului său de 83 de zile.



S-a descoperit că Ouchi a absorbit 17 Sieverti (sv) de radiație, cel mai înalt nivel suferit vreodată de cineva în istorie. Este vorba despre o cantitate de peste două ori mai mare decât cea care ar trebui să omoare o persoană. Agenții de intervenție de la Cernobîl au fost expuși la doar 0,25 sv.

Ouchi a fost dus de urgență la Spitalul Universității din Tokyo în urma incidentului, iar zona din jurul fabricii a fost închisă. Medicii au descoperit că Ouchi nu avea celule albe în sânge și avea nevoie de transfuzii multiple de sânge și transplant de piele. Sora lui a donat și celule stem pentru a-și ajuta sistemul imunitar să se refacă.







De asemenea, expunerea l-ar fi făcut "să plângă cu sânge", în timp ce globii oculari îi sângerau. În ciuda eforturilor medicilor de a-l menține în viață, la o săptămână după tratamentul său, Ouchi i-a rugat să înceteze. Acesta ar fi strigat: "Nu mai suport! Nu sunt cobai!".



Ulterior, el a spus că "vrea să meargă acasă" și a cerut personalului medical să înceteze să încerce să îl vindece. La aproape două luni de la incident, în a 59-a zi a timpului petrecut în spital, inima lui Ouchi a cedat de trei ori. Cu toate acestea, la cererea familiei sale, medicii au reușit să îl stabilizeze. Pe 21 decembrie în acel an, corpul lui Ouchi a cedat în cele din urmă, iar bărbatul a murit ca urmare a unei insuficiențe multiple de organe.



Supraveghetorul tehnicienilor, Yutaka Yokokawa, a primit și el tratament, dar a fost eliberat după trei luni cu o boală minoră de radiații, înainte de a fi acuzat de neglijență în octombrie 2000.



Compania de combustibil nuclear JCO a plătit ulterior 121 de milioane de dolari pentru a soluționa 6.875 de cereri de despăgubire de la persoane și întreprinderi care au suferit sau au fost expuse la radiații în urma acestui accident.

