Data actualizării: | Data publicării:

Cea mai mare școală din Capitală a rămas fără directori. Și-au dat demisia după ce au fost amenințați de 230 de părinți

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @gpointstudio
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @gpointstudio

Conducerea celei mai mari școli din București, Școala Gimnazială nr. 195 „Hamburg”, și-a dat demisia în bloc, cu doar două zile înainte de începerea anului școlar, după ce peste 230 de părinți au amenințat că vor da instituția în judecată, acuzând organizarea haotică și ilegală a orelor.

Conducerea Școlii Gimnaziale nr. 195 - „Hamburg” - din Sectorul 3 a renunțat în bloc la funcții, cu doar două zile înainte ca elevii să revină la cursuri. Dezvăluirea a fost făcută de Edupedu.ro, care o citează pe directoarea instituției, Ștefania Voicu.

Unitatea de învățământ, unde învață peste 2.000 de copii, este scena unui conflict major între părinți și administrație. Mai bine de 230 de familii s-au mobilizat și au anunțat că vor acționa în instanță, reclamând că elevii sunt obligați să învețe într-un sistem „haotic, abuziv și ilegal”.

Dispute pe fondul programului și al spațiilor insuficiente

Nemulțumirile au explodat după ce părinții copiilor din clasa a III-a au descoperit, pe site-ul instituției, un orar care îi obligă pe cei mici să vină la școală zilnic între 11:20 și 14:00. Decizia a fost catalogată drept un „program provizoriu, program haotic și ilegal”, mascat sub forma a trei schimburi – o practică interzisă de lege.

Situația este agravată de lucrările de renovare și extindere în desfășurare. În prezent, doar două corpuri de clădire mai pot fi utilizate, iar o parte dintre elevi ar urma să facă ore în containere „amplasate efectiv pe trotuar, în parcare”. În total, peste 80 de clase se înghesuie în spațiile rămase disponibile.

Acuzații de presiuni și intimidare

În documentele transmise jurnaliștilor, părinții vorbesc despre „haos, abuz și intimidare”, spunând că asupra lor și a copiilor a fost declanșată „o amplă acțiune de hărțuire și intimidare, pentru a se renunța la atitudinea de revoltă”.

Nemulțumiți de situația creată, aceștia au formulat întrebări dure: „Cine îi duce la școală? Cine îi ia de la școală? Cine răspunde pentru faptul că părinții sunt nevoiți să își reducă programul de lucru? Cine răspunde pentru faptul că acești copii vor fi nevoiți să fie sacrificați? Cine răspunde dacă se întâmplă un accident cu un astfel de copil?”.

În final, părinții anunță că „au luat decizia de a apela la concursul instanțelor de judecată pentru a ne face dreptate, pentru a reclama toate ilegalitățile și pentru a ni se repara prejudiciul suferit”.

Demisie fără explicații

Edupedu.ro a solicitat un punct de vedere directoarei Voicu privind motivele retragerii echipei manageriale, însă aceasta nu a mai răspuns. Potrivit site-ului școlii, conducerea era formată din trei directori adjuncți: Ionel-Marius Țolescu, Simina-Maria Oncete și Ana-Maria Tudor.

CITEȘTE ȘI: Părinţii nu ştiu dacă îşi duc copiii la şcoală luni, 8 septembrie. Bogdan Chirieac: Educația e cenușăreasa societății românești. Dar am un amendament

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cea mai mare școală din Capitală a rămas fără directori. Și-au dat demisia după ce au fost amenințați de 230 de părinți
06 sep 2025, 19:49
Părinţii nu ştiu dacă îşi duc copiii la şcoală luni, 8 septembrie. Bogdan Chirieac: Educația e cenușăreasa societății românești. Dar am un amendament
06 sep 2025, 14:25
Educaţia religioasă, mai importantă decât educaţia formală? "Nu e vorba doar despre cele 10 porunci"
06 sep 2025, 12:56
Crește numărul elevilor în clasă, în noul an școlar. Ministrul Educației: Noi eram spre 40 și totuși a fost o clasă bună
04 sep 2025, 22:04
Guvernul a aprobat bursele pentru elevi: Daniel David anunță sumele și condițiile de acordare
04 sep 2025, 18:06
Marii absenți din școală. Explicația profesoarei Mariana Badea
04 sep 2025, 14:03
ParintiSiPitici.ro
Abilitățile pe care profesorii se așteaptă să le vadă la elevi încă din prima zi de școală
06 sep 2025, 20:01
Incertitudine pentru trei milioane de elevi. Dragi profesori, respectul nu se câștigă doar prin proteste și marșuri
03 sep 2025, 18:58
Media and Innovative Communication, masterat în limba engleză la Universitatea din București
03 sep 2025, 14:26
42% dintre elevi nu înțeleg ceea ce citesc. Mariana Badea explică de unde vine această criză
03 sep 2025, 11:18
PAH, răspuns la ”Vai, cum vă permiteți să le răpiți copilașilor bucuria festivităților din prima zi de școală?”: Se știe, sunt fierți
02 sep 2025, 20:50
Mariana Badea, profesoara care n-a lăsat telefoanele să înlocuiască lectura: „Fiecare elev avea opera literară pe bancă”
02 sep 2025, 14:09
Profesorii merg la Ilie Bolojan și Nicușor Dan: Protest istoric pe 8 septembrie 2025, la Cotroceni și Guvern
01 sep 2025, 11:37
Meditațiile, în vizorul Comisiei pentru Drepturile Omului din Senat: Generează inegalități între elevi
31 aug 2025, 15:31
Sindicaliștii, în stradă. Profesorii iau în calcul grevă la început de an școlar: Data viitoare vom fi şi mai mulţi. Mergem şi la Bucureşti peste ei
27 aug 2025, 14:20
Rezultate finale Bacalaureat/ Au fost publicate notele la BAC - UPDATE
26 aug 2025, 08:21
Ministerul Educaţiei le explică profesorilor ce clase sunt afectate, de fapt, de măsurile fiscal-bugetare
25 aug 2025, 21:16
Când încep școlile? Sindicatele anunță un marș de protest de cinci ore în 8 septembrie
25 aug 2025, 11:25
Sâmbătă, 30 august, încep înscrierile online la ASE pentru Admiterea la programele universitare de licență și masterat – sesiunea toamnă
25 aug 2025, 10:29
Probleme pentru românii din diaspora care vor să facă facultatea în România. Birocraţie excesivă, probleme cu diplomele
23 aug 2025, 12:34
NU se știe când începe școala! Ministrul Educației face apel la profesori
22 aug 2025, 16:51
Ministerul Educației comasează școli, dar tace mâlc la problemele reale din învățământ
18 aug 2025, 20:09
Au fost publicate rezultatele la bacalaureatul de toamnă. Câți candidați au promovat / Notele pe județe
18 aug 2025, 12:11
Câte economii se fac cu noile măsuri din educație? Profesoară: E de noaptea minții să dai peste cap sistemul educațional pentru asemenea valoare
15 aug 2025, 17:44
Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video
14 aug 2025, 19:00
Ore mai multe, răbdare mai puțină. Efectele ascunse ale „Legii Bolojan”. Învățător, semnal de alarmă înainte de începerea școlii
15 aug 2025, 18:28
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
13 aug 2025, 18:24
Comasare școli. Prof. Cornelia Popa Stavri: Mi se pare că am dus într-un absurd extraordinar această idee a economiei
13 aug 2025, 17:22
BAC 2025, sesiunea de toamnă. Subiecte Proba la alegere a profilului
13 aug 2025, 08:33
Subiecte BAC 2025 sesiune toamnă. Candidații au susținut azi Proba la Matematică sau Istorie / Update
12 aug 2025, 08:35
Andrei Pleșu lecturând „perle”: „Poetul moare, dar porcul scapă” / video
11 aug 2025, 22:26
Pericol major privind reducerea plății cu ora. Cum riscă școala românească să piardă și profesori, și calitate / video
11 aug 2025, 22:05
Cum afectează creșterea normei didactice profesorii și elevii din România: „Nu suntem într-un sistem mecanic”
11 aug 2025, 20:38
BAC 2025 sesiunea toamnă. Subiecte proba scrisă la Română / Update
11 aug 2025, 08:54
Începe sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Când vor fi afișate rezultatele finale
10 aug 2025, 15:33
Cea mai mare problemă din educație. Pentru ce ne pregătim, de fapt, copiii în școală? Meseriile de azi pot dispărea mâine
09 aug 2025, 16:39
Reorganizare majoră în școlile din România. Ministerul Educației, anunț pentru schimbările din toamnă
09 aug 2025, 00:01
Federațiile din Educație, demers pentru abrogarea Legii Bolojan
08 aug 2025, 09:03
Istoria ca poveste sau ca definiție academică? Lecția amară din manualele școlare / video
05 aug 2025, 09:26
Noi reglementări privind bursele pentru studenți. Ordinul ministrului Daniel David, publicat în Monitorul Oficial
05 aug 2025, 08:08
Marius Pieleanu, într-un comunicat de presă, anunță că își caută dreptatea în instanță împotriva SNSPA și a defăimării publice
04 aug 2025, 13:10
Sorin Ivan, poem: Noi, cei care am visat nemurirea…
04 aug 2025, 10:10
A început a doua sesiune a bacalaureatului. Probele de evaluare a competențelor, primul test al toamnei / Calendarul complet
04 aug 2025, 09:32
Prof. Ovidiu Pânișoară, amintire din școala generală: Doamna dirigintă a plâns când a văzut fapta
02 aug 2025, 12:28
Elevii români, 4 medalii de aur la Olimpiada Internaţională de Informatică. Rezultat istoric pentru România
02 aug 2025, 09:32
Nume istoric pentru promoția aniversară de ofițeri medici din 2025
31 iul 2025, 10:21
Profesorii au ieșit în stradă. Spun că vor întârzia începerea noului an școlar și cer demisia ministrului Educației
30 iul 2025, 11:24
ASE a încheiat înscrierile pentru Admiterea la toate ciclurile de studii universitare, sesiunea iulie 2025
30 iul 2025, 10:41
Nou curs postuniversitar lansat de Facultatea de Jurnalism a Universităţii din Bucureşti
30 iul 2025, 08:19
Victoria nevăzută a României: Am intrat pe lista scurtă, până la ultimul vot - VIDEO
28 iul 2025, 10:55
Sindicatele cer lui Nicușor Dan să nu promulge „legea austerității care lovește în profesori și elevi”
24 iul 2025, 13:18
Se reiau protestele în educație: „Se pierd 15.000 de posturi de profesor”
23 iul 2025, 15:26
Cele mai noi știri
acum 13 minute
Cea mai mare frică a Regelui Charles, dezvăluită în timp ce se pregătește să se întâlnească cu Prințul Harry
acum 19 minute
Un bărbat condamnat pentru tentativă de omor, prins de polițiști pe Aeroportul Iași cu acte false
acum 42 de minute
A fost găsită moartă turista dispărută din Kavala. Soțul ei dă vina pe nepăsarea Poliției. I s-a spus că sunt frecvente astfel de cazuri
acum 1 ora 13 minute
Adolescent jihadist arestat: Plănuia să atace Parlamentul European, Palatul Elysee și ambasadele mai multor state
acum 1 ora 13 minute
NYPD, criticat după ce a arestat un bărbat nevinovat identificat de AI. Nici măcar nu semăna cu suspectul
acum 1 ora 27 minute
OMV Petrom ar da afară, dintr-un foc, 1000 de angajați din România. Reacția companiei, Ministerul cere explicații. ”Am fost șocați”
acum 2 ore 18 minute
Cea mai mare școală din Capitală a rămas fără directori. Și-au dat demisia după ce au fost amenințați de 230 de părinți
acum 2 ore 20 minute
Și-a dat demisia ”cel mai rău șef din lume”. Cum și-a câștigat renumele
Cele mai citite știri
pe 5 Septembrie 2025
„De ce să plătesc, în București, pentru apa caldă folosită de altul?“ / Explicația unui specialist / video
pe 5 Septembrie 2025
China iese la rampă în războiul din Ucraina. Mesaj clar pentru Trump și pentru liderii europeni
pe 5 Septembrie 2025
Poza momentului cu ministrul Țoiu, publicată de Ambasada SUA
pe 5 Septembrie 2025
COTAR acuză un nou caz tip City Insurance şi Euroins, cu un asigurator RCA
pe 5 Septembrie 2025
O româncă a ajuns director în cea mai mare companie de finanțe din Germania. Astăzi, Mariana Daina are în echipă doar români
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel