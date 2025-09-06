Cea mai mare școală din Capitală a rămas fără directori. Și-au dat demisia după ce au fost amenințați de 230 de părinți

Conducerea celei mai mari școli din București, Școala Gimnazială nr. 195 „Hamburg”, și-a dat demisia în bloc, cu doar două zile înainte de începerea anului școlar, după ce peste 230 de părinți au amenințat că vor da instituția în judecată, acuzând organizarea haotică și ilegală a orelor.

Unitatea de învățământ, unde învață peste 2.000 de copii, este scena unui conflict major între părinți și administrație. Mai bine de 230 de familii s-au mobilizat și au anunțat că vor acționa în instanță, reclamând că elevii sunt obligați să învețe într-un sistem „haotic, abuziv și ilegal”.

Dispute pe fondul programului și al spațiilor insuficiente

Nemulțumirile au explodat după ce părinții copiilor din clasa a III-a au descoperit, pe site-ul instituției, un orar care îi obligă pe cei mici să vină la școală zilnic între 11:20 și 14:00. Decizia a fost catalogată drept un „program provizoriu, program haotic și ilegal”, mascat sub forma a trei schimburi – o practică interzisă de lege.

Situația este agravată de lucrările de renovare și extindere în desfășurare. În prezent, doar două corpuri de clădire mai pot fi utilizate, iar o parte dintre elevi ar urma să facă ore în containere „amplasate efectiv pe trotuar, în parcare”. În total, peste 80 de clase se înghesuie în spațiile rămase disponibile.

Acuzații de presiuni și intimidare

În documentele transmise jurnaliștilor, părinții vorbesc despre „haos, abuz și intimidare”, spunând că asupra lor și a copiilor a fost declanșată „o amplă acțiune de hărțuire și intimidare, pentru a se renunța la atitudinea de revoltă”.

Nemulțumiți de situația creată, aceștia au formulat întrebări dure: „Cine îi duce la școală? Cine îi ia de la școală? Cine răspunde pentru faptul că părinții sunt nevoiți să își reducă programul de lucru? Cine răspunde pentru faptul că acești copii vor fi nevoiți să fie sacrificați? Cine răspunde dacă se întâmplă un accident cu un astfel de copil?”.

În final, părinții anunță că „au luat decizia de a apela la concursul instanțelor de judecată pentru a ne face dreptate, pentru a reclama toate ilegalitățile și pentru a ni se repara prejudiciul suferit”.

Demisie fără explicații

Edupedu.ro a solicitat un punct de vedere directoarei Voicu privind motivele retragerii echipei manageriale, însă aceasta nu a mai răspuns. Potrivit site-ului școlii, conducerea era formată din trei directori adjuncți: Ionel-Marius Țolescu, Simina-Maria Oncete și Ana-Maria Tudor.

