Cea mai gravă încălcare a Constituției din noul Cod Fiscal. Augustin Zegrean: Mi se pare chiar un pic hazlie

„Una dintre prevederile noului Cod Fiscal, pe lângă faptul că este în totală opoziție cu Articolul 44 din Constituție, mi se pare chiar un pic hazlie. Se spune acolo că dacă se constată că o persoană are avere ilicită, 70% din aceasta se confiscă. Asta înseamnă că 30% ai voie să furi. Păi nu? Ori este ilicită, iar atunci se confiscă toată, ori este licită și nu o poți confisca. Avem un text în Constituție care spune că averea dobândită licit nu poate fi confiscată, iar caracterul ilicit al dobândirii trebuie dovedit.

Degeaba se supără unii și alții pe acest text. Este un text absolut normal, într-o țară în care, vreme de 50 de ani, comuniștii au confiscat tot ce au vrut și confiscarea averii era o pedeapsă complementară. Erai condamnat la o pedeapsă, să zicem de 5 ani, dar ți se și confisca averea. Puteai fi și direct condamnat la moarte, cu confiscarea totală a averii. Asta am vrut noi să evităm prin textul acesta din Constituție. Oamenilor, în loc să le pară bine că există textul ăsta, ne critică”, a declarat Augustin Zegrean, la B1TV.

Amintim că, vineri, Ionuţ Moşteanu, purtătorul de cuvânt al USR, a anunțat că partidul din care face parte, dar şi Forţa Dreptei, au sesizat CCR cu privire la pachetul de măsuri fiscale pe care Guvernul şi-a asumat răspunderea în faţa Parlamentului.

"Acum 20 de minute am depus la secretariatul general sesizarea USR, Forţa Dreptei şi PNL împotriva legii prin care Ciucă şi Ciolacu bagă mâna adânc în buzunarul românilor care muncesc. Cum spuneam, am găsit şi doi liberali, Vîlceanu şi Pecingină. Sunt 46 de pagini de articole de neconstituţionalitate, sunt 13 articole din Constituţie călcate în picioare de Ciolacu în acest proiect. O să vă dau câteva argumente. Unele sunt de procedură şi o să le citesc. Nu au fost respectate condiţiile pentru angajarea răspunderii Guvernului. Guvernul şi-a angajat răspunderea cu privire la un pachet de legi, sunt modificate 22 de acte normative, nu e un proiect de lege unitar, nu este respectată condiţia aplicării imediate a legii. Este ala-bala-portocala. Unele prevederi se aplică la 1 octombrie, unele prevederi se aplică la anul, unele în 2025, iar CCR a spus în nenumărate rânduri că asta nu este în regulă şi a admis sesizări de neconstituţionalitate. A spus clar că atunci când îţi angajezi răspunderea ca Guvern trebuie să ţi-o angajezi pe ceva urgent", a spus Moşteanu la Palatul Parlamentului.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că e dreptul partidelor de opoziţie să sesizeze Curtea Constituţională, subliniind, totodată, că nu a comentat niciodată o decizie a CCR.



Ciolacu a făcut afirmaţia, vineri, la Hunedoara, întrebat cum comentează, în calitate de preşedinte al PSD, sesizarea la CCR depusă cu privire la pachetul de legi pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.



"E dreptul lor", a declarat Marcel Ciolacu.



Liderul social-democraţilor a subliniat că niciodată nu a comentat o decizie a Curţii Constituţionale.



"Ce a declarat Curtea? Cred că nici nu au primit-o. Eu o am, şi eu am primit-o, sunt prim-ministru al României. Haideţi să-i lăsăm să...Niciodată nu am comentat o decizie a Curţii", a declarat Marcel Ciolacu.

