Măsurile fiscale, atacate la CCR. "Tocăniţă cu de toate, încalcă 13 articole din Constituţie". Prima reacţie a lui Marcel Ciolacu

Update: Prim-ministrul Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a declarat că e dreptul partidelor de opoziţie să sesizeze Curtea Constituţională, subliniind, totodată, că nu a comentat niciodată o decizie a CCR.



Ciolacu a făcut afirmaţia, vineri, la Hunedoara, întrebat cum comentează, în calitate de preşedinte al PSD, sesizarea la CCR depusă cu privire la pachetul de legi pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.



"E dreptul lor", a declarat Marcel Ciolacu.



Liderul social-democraţilor a subliniat că niciodată nu a comentat o decizie a Curţii Constituţionale.



"Ce a declarat Curtea ? Cred că nici nu au primit-o. Eu o am, şi eu am primit-o, sunt prim-ministru al României. Haideţi să-i lăsăm să...Niciodată nu am comentat o decizie a Curţii", a declarat Marcel Ciolacu.



Premierul efectuează vineri o vizită de lucru la Hunedoara, unde s-a întâlnit, între alţii, cu reprezentanţii sindicaliştilor de la Complexul Energetic Hunedoara.

- ştirea iniţială -

"Acum 20 de minute am depus la secretariatul general sesizarea USR, Forţa Dreptei şi PNL împotriva legii prin care Ciucă şi Ciolacu bagă mâna adânc în buzunarul românilor care muncesc. Cum spuneam, am găsit şi doi liberali, Vîlceanu şi Pecingină. Sunt 46 de pagini de articole de neconstituţionalitate, sunt 13 articole din Constituţie călcate în picioare de Ciolacu în acest proiect. O să vă dau câteva argumente. Unele sunt de procedură şi o să le citesc. Nu au fost respectate condiţiile pentru angajarea răspunderii Guvernului. Guvernul şi-a angajat răspunderea cu privire la un pachet de legi, sunt modificate 22 de acte normative, nu e un proiect de lege unitar, nu este respectată condiţia aplicării imediate a legii. Este ala-bala-portocala. Unele prevederi se aplică la 1 octombrie, unele prevederi se aplică la anul, unele în 2025, iar CCR a spus în nenumărate rânduri că asta nu este în regulă şi a admis sesizări de neconstituţionalitate. A spus clar că atunci când îţi angajezi răspunderea ca Guvern trebuie să ţi-o angajezi pe ceva urgent", a spus Moşteanu la Palatul Parlamentului.

Legea a fost blocată, spune Moşteanu





El a adăugat că pachetul de legi pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea a încălcat principiul securităţii juridice, ca urmare a lipsei de claritate şi predictibilitate a normelor din această lege.



"Se încalcă principiul egalităţii în faţa legii prin tratamentul inegal şi discriminările făcute. Este o sesizare din 2020 la CCR, făcută de PSD pe un pachet de măsuri fiscal-bugetare, atunci Guvernul Orban îşi angaja răspunderea, un Guvern care nu avea majoritate în Parlament, şi ăla este un caz în care Constituţia spune că trebuie să îţi angajezi răspunderea, nu atunci când ai peste 60% în Parlament, cât au PSD, PNL cu susţinerea minorităţilor. Nu au niciun argument pentru care să îşi angajeze răspunderea pe un proiect atât de complex, trebuia să vină cu el în Parlament şi CCR atunci exact asta a spus", a menţionat purtătorul de cuvânt al USR.



Moşteanu a explicat că prin depunerea sesizării la CCR pachetul de legi este blocat pentru moment şi nu va produce efecte.



"Astăzi, acum, am blocat această lege şi această lege nu va intra în vigoare. Aşteptăm termenul CCR, să vedem, probabil vor da un termen rapid. Până vor judeca cei de la Curtea Constituţională, acest proiect este blocat, este oprit, nu va creşte nicio taxă. Din acest moment, practic, legea nu există, nu produce niciun fel de efecte. (...) Sunt nenumărate decizii din ultimii 20 de ani ai CCR pe astfel de speţe. Nu văd cum ar putea, ce contorsiuni ar putea să facă CCR să spună că această lege a lui Ciolacu, care este o tocăniţă cu de toate, care încalcă 13 articole din Constituţie, nu văd cum ar putea să spună că acest proiect este constituţional. Ciolacu este oprit în momentul ăsta. Dacă vrea să facă reformă, trebuie să vină cu o reformă în Parlament, are majoritate, poate să şi-o folosească să treacă proiecte printr-o dezbatere corectă, o dezbatere în comisii, o dezbatere cu organizaţiile patronale, cu sindicatele, o dezbatere cu toţi oamenii care sunt loviţi de această nemernicie a lui, această lege prin care bagă mâna adânc în buzunarul oamenilor cinstiţi pentru a-şi hrăni el şi Ciucă 'Buzaţii' din teritoriu", a conchis Moşteanu.

