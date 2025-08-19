Ce trebuie să știi despre colonoscopie. Dr. Eliza Gangone (SANADOR): Marele avantaj al acesteia / video

Dr. Eliza Gangone, medic primar Chirurgie Generală la Spitalul Clinic SANADOR, atrage atenția asupra importanței depistării și îndepărtării polipilor colonici la timp: aceștia pot fi eliminați complet în timpul colonoscopiei, care se realizează întotdeauna cu sedare profundă pentru siguranța și confortul pacientului. Procedura poate fi efectuată în regim ambulator sau de spitalizare de zi, în funcție de vârstă și comorbidități. În cazul polipilor maligni, tratamentul depinde de dimensiune și localizare.

Dr. Eliza Gangone a explicat că polipii pot fi eliminați complet în timpul colonoscopiei, în funcție de aspectul și dimensiunea lor. De asemenea, colonoscopia totală necesită întotdeauna sedare profundă pentru siguranța și confortul pacientului și al chirurgului.

„Nu poate fi eliminat un astfel de polip în timpul colonoscopiei?”, a întrebat Val Vâlcu.



„Absolut! Este și marele avantaj al colonoscopiei. El poate fi îndepărtat în totalitate la modul cel mai radical, bineînțeles, în funcție de aspectul lui și în funcție de dimensiune”, a spus dr. Eliza Gangone.



„E necesară anestezia?”, a întrebat Val Vâlcu.



„Întotdeauna. Colonoscopia totală, la ora actuală, se face cu sedare profundă pentru confortul pacientului și nu numai al pacientului, dar și pentru confortul chirurgului și pentru a putea efectua manevra în condiții de deplină siguranță și precizie pentru că una este să ai pacientul care se mișcă, care se agită, care are tensiune foarte mare, care este tahicardic și care oricând poate face o mișcare imprevizibilă care poate produce un incident în timpul manevrei”, a spus dr. Eliza Gangone.

Cât durează procedura

Potrivit medicului, colonoscopia poate fi făcută în regim ambulator, cu pregătire acasă, sau în regim de spitalizare de zi pentru pacienții vârstnici sau cu comorbidități, care necesită supraveghere, perfuzii și medicație.

„Cât durează internarea, anestezia? Poate fi făcută în aceeași zi manevra?”, a întrebat Val Vâlcu.



„Colonoscopia poate fi efectuată atât în regim ambulator, adică pur și simplu îți faci pregătirea cu 24 de ore înainte, vii la spital, efectuezi colonoscopia, mai stai 30 de minute până când intervine starea de veghe, după care pleci acasă.



Se poate face și în regim de spitalizare de zi în care sunt anumiți pacienți, mai ales pacienții vârstnici care au anumite comorbidități asociate și care nu pot efectua pregătirea pre-colonoscopie decât în spital, sub urmărire, cu perfuzii și medicație corespunzătoare”, a spus dr. Eliza Gangone.



„De ce nu ar putea efectua pregătirea aceasta acasă?”, a întrebat Val Vâlcu.



„Sunt pacienți care au probleme cardiace severe și după pregătirea pentru colonoscopie poți avea foarte multe scaune moi și atunci poate interveni un sindrom de deshidratare cu hipotensiune și, în general, nu e bine să se producă o lipotimie acasă pentru că ulterior se amână colonoscopia”, a spus dr. Eliza Gangone.

Cum se procedează în cazul polipilor maligni

Dr. Eliza Gangone a explicat că, în cazul în care polipii sunt maligni, modul de tratament depinde de dimensiune și localizare. Polipii rectali T1-T2 pot fi rezecați transanal, endoscopic, fără operație clasică sau laparoscopică. În schimb, polipii mari de la nivelul colonului ascendent sau descendent, mai ales cei însoțiți de ganglioni suspecti, necesită intervenții chirurgicale clasice, laparoscopice sau robotice.



„Dacă nu e descoperit la timp acest polip, nu este eliminat, se ajunge la operație. Se poate face laparoscopic, necesită și alte intervenții?”, a întrebat Val Vâlcu.



„Dacă s-au dovedit a fi maligni, depinde foarte mult de mărimea lor și depinde foarte mult de localizare, pe ce segment de colon sunt localizați, pentru că la ora actuală sunt metode chirurgicale foarte moderne, endoscopice sau uneori acompaniate laparoscopic pentru polipii rectali care permit rezecția transanală. Nu este nevoie de operație laparoscopică propriu-zisă sau operație clasică pentru a scoate un polip rectal, ci poți printr-o metodă transanală, cu ajutorul unui complex de instrumente care se fixează la nivelul orificiului anal printr-o tehnică destul de laborioasă și poți să scoți, pentru polipii rectali în stadiul T1-T2, pe cale strict transanală, endoscopic, fără intervenție chirurgicală.



Dacă sunt polipi mari care sunt localizați la nivelul colonului ascendent sau descendent, adică pe segmente foarte mobile ale intestinului gros și care la examenele de stadializare imagistice se demonstrează a fi însoțiți de ganglioni care par să fie patologici, practic, este nevoie de intervenții chirurgicale care se pot face clasic, laparoscopic și mai nou robotic”, a spus dr. Eliza Gangone la DC News și DC Medical.

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News