Data publicării:

EXCLUSIV  Ce trebuie să știi despre colonoscopie. Dr. Eliza Gangone (SANADOR): Marele avantaj al acesteia / video

Autor: Elena Aurel | Categorie: Stiri
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Dr. Eliza Gangone, medic primar Chirurgie Generală la Spitalul Clinic SANADOR, atrage atenția asupra importanței depistării și îndepărtării polipilor colonici la timp: aceștia pot fi eliminați complet în timpul colonoscopiei, care se realizează întotdeauna cu sedare profundă pentru siguranța și confortul pacientului. Procedura poate fi efectuată în regim ambulator sau de spitalizare de zi, în funcție de vârstă și comorbidități. În cazul polipilor maligni, tratamentul depinde de dimensiune și localizare. 

Dr. Eliza Gangone a explicat că polipii pot fi eliminați complet în timpul colonoscopiei, în funcție de aspectul și dimensiunea lor. De asemenea, colonoscopia totală necesită întotdeauna sedare profundă pentru siguranța și confortul pacientului și al chirurgului.

„Nu poate fi eliminat un astfel de polip în timpul colonoscopiei?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Absolut! Este și marele avantaj al colonoscopiei. El poate fi îndepărtat în totalitate la modul cel mai radical, bineînțeles, în funcție de aspectul lui și în funcție de dimensiune”, a spus dr. Eliza Gangone.

„E necesară anestezia?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Întotdeauna. Colonoscopia totală, la ora actuală, se face cu sedare profundă pentru confortul pacientului și nu numai al pacientului, dar și pentru confortul chirurgului și pentru a putea efectua manevra în condiții de deplină siguranță și precizie pentru că una este să ai pacientul care se mișcă, care se agită, care are tensiune foarte mare, care este tahicardic și care oricând poate face o mișcare imprevizibilă care poate produce un incident în timpul manevrei”, a spus dr. Eliza Gangone.

2. -imagine fara descriere- (dr-eliza-gangone_93129400.jpg)

Cât durează procedura

Potrivit medicului, colonoscopia poate fi făcută în regim ambulator, cu pregătire acasă, sau în regim de spitalizare de zi pentru pacienții vârstnici sau cu comorbidități, care necesită supraveghere, perfuzii și medicație. 

„Cât durează internarea, anestezia? Poate fi făcută în aceeași zi manevra?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Colonoscopia poate fi efectuată atât în regim ambulator, adică pur și simplu îți faci pregătirea cu 24 de ore înainte, vii la spital, efectuezi colonoscopia, mai stai 30 de minute până când intervine starea de veghe, după care pleci acasă.

Se poate face și în regim de spitalizare de zi în care sunt anumiți pacienți, mai ales pacienții vârstnici care au anumite comorbidități asociate și care nu pot efectua pregătirea pre-colonoscopie decât în spital, sub urmărire, cu perfuzii și medicație corespunzătoare”, a spus dr. Eliza Gangone.

„De ce nu ar putea efectua pregătirea aceasta acasă?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Sunt pacienți care au probleme cardiace severe și după pregătirea pentru colonoscopie poți avea foarte multe scaune moi și atunci poate interveni un sindrom de deshidratare cu hipotensiune și, în general, nu e bine să se producă o lipotimie acasă pentru că ulterior se amână colonoscopia”, a spus dr. Eliza Gangone. 

Cum se procedează în cazul polipilor maligni

Dr. Eliza Gangone a explicat că, în cazul în care polipii sunt maligni, modul de tratament depinde de dimensiune și localizare. Polipii rectali T1-T2 pot fi rezecați transanal, endoscopic, fără operație clasică sau laparoscopică. În schimb, polipii mari de la nivelul colonului ascendent sau descendent, mai ales cei însoțiți de ganglioni suspecti, necesită intervenții chirurgicale clasice, laparoscopice sau robotice.

„Dacă nu e descoperit la timp acest polip, nu este eliminat, se ajunge la operație. Se poate face laparoscopic, necesită și alte intervenții?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Dacă s-au dovedit a fi maligni, depinde foarte mult de mărimea lor și depinde foarte mult de localizare, pe ce segment de colon sunt localizați, pentru că la ora actuală sunt metode chirurgicale foarte moderne, endoscopice sau uneori acompaniate laparoscopic pentru polipii rectali care permit rezecția transanală. Nu este nevoie de operație laparoscopică propriu-zisă sau operație clasică pentru a scoate un polip rectal, ci poți printr-o metodă transanală, cu ajutorul unui complex de instrumente care se fixează la nivelul orificiului anal printr-o tehnică destul de laborioasă și poți să scoți, pentru polipii rectali în stadiul T1-T2, pe cale strict transanală, endoscopic, fără intervenție chirurgicală.

Dacă sunt polipi mari care sunt localizați la nivelul colonului ascendent sau descendent, adică pe segmente foarte mobile ale intestinului gros și care la examenele de stadializare imagistice se demonstrează a fi însoțiți de ganglioni care par să fie patologici, practic, este nevoie de intervenții chirurgicale care se pot face clasic, laparoscopic și mai nou robotic”, a spus dr. Eliza Gangone la DC News și DC Medical. 

Video: 

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Alertă în Suceava: O cisternă cu 16 tone de motorină s-a răsturnat
19 aug 2025, 16:42
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1
19 aug 2025, 16:38
Exemplul pe care-l dă Suedia: Mută o biserică de 670 de tone pe un teren mai sigur. Cum e posibil - Video
19 aug 2025, 16:28
Cum au introdus în închisoare droguri cu ajutorul unei pisici
19 aug 2025, 16:30
Cum să crești copii de succes în 2025? Lavinia Stan, la Părinți Prezenți / VIDEO
19 aug 2025, 16:04
Rusia bombardează un oraș ucrainean la câteva ore după summitul de la Washington
19 aug 2025, 15:59
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
Elveția anunță că va încălca mandatul CPI de arestare a lui Putin. Care este singura condiție
19 aug 2025, 15:09
Cabana Babele, scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
19 aug 2025, 15:09
Marian Godină, plângere penală împotriva lui Dan Tănasă (AUR)
19 aug 2025, 15:03
Rolul aței dentare și al dușului bucal în sănătatea gingiilor
19 aug 2025, 15:12
Ghidul de finanțare pentru programul „Rabla”, lansat în consultare publică
19 aug 2025, 14:51
Cât mai stau bucureștenii fără apă caldă după avaria de duminică seara
19 aug 2025, 14:51
Ucraina vrea 10 sisteme Patriot de la SUA, plătite din bani europeni
19 aug 2025, 14:16
West Side Hallo Fest revine! Va avea loc la baza digului Lacul Morii. Cât costă biletele în 2025
19 aug 2025, 14:07
Lavrov, anunț despre întâlnirea Putin - Zelenski
19 aug 2025, 13:33
Trei motive pentru care poți avea colesterol ridicat chiar dacă nu consumi grăsimi
19 aug 2025, 14:35
Curtea Supremă de Justiție din R. Moldova: Partidele din Blocul 'Șor', excluse din competiția electorală
19 aug 2025, 13:07
Giorgia Meloni, surprinsă când îi mărturisea lui Trump cu cine nu-i place să vorbească / video
19 aug 2025, 13:02
Să ne punem centurile de siguranță! Când va începe să doară criza
19 aug 2025, 14:39
Lavrov îl laudă pe Trump și critică Europa pentru modul de abordare a eforturilor de pace
19 aug 2025, 13:07
Ce a reușit, de fapt, Donald Trump la întâlnirea cu liderii europeni: Culisele discuțiilor de la Casa Albă și afinitățile președintelui SUA
19 aug 2025, 13:34
Momentul în care Trump și Zelenski s-au contrat din nou. Imaginea pe care nu ai văzut-o la televizor / foto în articol
19 aug 2025, 12:13
Unde a „dispărut” apa din Lacul Vidraru! Avem acolo aur și sate pe fundul apei?! Iată adevărata bogăție!
19 aug 2025, 11:37
Negocierile purtate de Trump și Zelenski au noi ecouri. Japonia ar putea oferi garanții de securitate Ucrainei
19 aug 2025, 11:51
Agenție SEO sau agenție full service? Care este trendul actual
19 aug 2025, 11:47
Karol Nawrocki: Voi cere prelungirea interdicției vânzării către străini a pământului polonez. Pământul nostru trebuie să fie în mâinile poloneze
19 aug 2025, 11:01
Iepurii torc ca pisicile și depășesc, în fugă, un automobil care circulă cu viteză legală. Nouă colecție de timbre lansată joi, 21 August
19 aug 2025, 10:52
Pensii speciale. Bolojan, discuții cu Procurorul General / UPDATE: Alex Florin Florența, precizări
19 aug 2025, 10:48
Ce trebuie să știi despre colonoscopie. Dr. Eliza Gangone (SANADOR): Marele avantaj al acesteia / video
19 aug 2025, 15:33
Google va construi o centrală nucleară pentru centrele de date din sud-estul SUA
19 aug 2025, 10:33
Robert Cazanciuc, la 2 ani de la accidentul de la 2 Mai: Legea Anastasia a salvat vieți și sunt convins că o va face în continuare
19 aug 2025, 10:04
În mijlocul negocierilor pentru pace în Ucraina, Trump primește o nouă amenințare: Kim Jong-un, acuze pentru Coreea de Sud și America
19 aug 2025, 09:35
Bashar Molhem (PNL), revoltă după Untold: Organizatorii nu trebuie să mai permită asemenea gesturi
19 aug 2025, 09:29
Analiza lui Iulian Chifu după întâlnirea dintre Trump, Zelenski și liderii europeni. Mizele celui mai important eveniment despre pace
19 aug 2025, 09:55
Cancerul colorectal întinerește. Vârsta la care trebuie să faci colonoscopie. Dr. Eliza Gangone (SANADOR), explicații / video
19 aug 2025, 10:25
Reacția inedită a Giorgiei Meloni când Friedrich Merz îi ținea o prelegere lui Trump / video viral
19 aug 2025, 08:55
BANCUL ZILEI: Bulă la ora de dirigenție
19 aug 2025, 08:29
Trump și Zelenski, sub privirile Europei. Cum arată noul plan pentru Ucraina: Macron, sugestie pentru desfășurarea întâlnirii Putin-Zelenski / Momentele zilei, post-summit
19 aug 2025, 08:40
Când va avea loc întâlnirea Putin - Zelenski
19 aug 2025, 08:23
Fake news în timpul întâlnirii lui Trump cu liderii europeni. O imagine cu Macron și Ursula a iscat dezbateri aprinse / foto în articol
19 aug 2025, 08:21
Controversă cu alegerile pentru Primăria Capitalei. Nu poți schimba regulile în timpul jocului: Miza legii Bucureștiului / video
19 aug 2025, 12:01
Prinții William și Harry candidează amândoi pentru un nou rol care i-ar putea apropia
18 aug 2025, 23:26
Româncă moartă în Grecia. Este din Cluj, dar nu i se găsește familia. Nimeni nu merge după trupul ei la morgă FOTO
18 aug 2025, 22:19
Întrebarea la care Zelenski a evitat să răspundă pentru a nu-l supăra pe Donald Trump
18 aug 2025, 21:38
Soția lui Zelenski i-a trimis o scrisoare Melaniei Trump
18 aug 2025, 21:16
Horoscop 19 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
18 aug 2025, 20:58
S-a aflat naționalitatea turiștilor morți în drum spre Thassos
18 aug 2025, 20:13
Zelenski, imaginea momentului de la Casa Albă. Ținuta liderului ucrainean - FOTO în articol
18 aug 2025, 20:10
Marele câștig pentru România dacă Donald Trump reușește să oprească războiul. Bogdan Chirieac: Europa așteaptă la ușă. A venit de capul ei
18 aug 2025, 21:02
Ministerul Educației comasează școli, dar tace mâlc la problemele reale din învățământ
18 aug 2025, 20:09
Politologul Aurelian Giugăl, invitatul lui Val Vâlcu la DCNews. De la satul românesc la austeritate și dublul discurs politic
18 aug 2025, 19:40
Cele mai noi știri
acum 30 de minute
Alertă în Suceava: O cisternă cu 16 tone de motorină s-a răsturnat
acum 34 de minute
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1
acum 42 de minute
Cum au introdus în închisoare droguri cu ajutorul unei pisici
acum 45 de minute
Exemplul pe care-l dă Suedia: Mută o biserică de 670 de tone pe un teren mai sigur. Cum e posibil - Video
acum 1 ora 9 minute
Cum să crești copii de succes în 2025? Lavinia Stan, la Părinți Prezenți / VIDEO
acum 1 ora 13 minute
Rusia bombardează un oraș ucrainean la câteva ore după summitul de la Washington
acum 1 ora 28 minute
Cât de des trebuie să-i faci baie pisicii tale. Recomandările medicilor veterinari
acum 1 ora 39 minute
Ce trebuie să știi despre colonoscopie. Dr. Eliza Gangone (SANADOR): Marele avantaj al acesteia / video
Cele mai citite știri
pe 18 August 2025
Lună Nouă pe 23 august. Patru zodii o pot lua de la capăt din nou
pe 18 August 2025
Un lanț românesc cumpără 87 de magazine Mega Image și Profi. Surpriză totală pe piață
pe 18 August 2025
S-a aflat naționalitatea turiștilor morți în drum spre Thassos
pe 18 August 2025
Ministerul Educației comasează școli, dar tace mâlc la problemele reale din învățământ
pe 18 August 2025
Bolojan, anunț după negocierile cu magistrații pe tema pensiilor
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel