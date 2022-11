Ce și-a tatuat un tânăr pe frunte ca să-i atragă atenția lui Elon Musk - Video

Un influencer brazilian pe nume Rodrigo América și-a tatuat numele lui Elon Musk pe frunte pentru a-i atrage atenția miliardarului și pentru a-l convinge să-l ducă în spațiu, scrie Insider.



América, care are 493.000 de urmăritori pe Instagram și este din Belo Horizonte, Brazilia, este cunoscut pentru că se îmbracă și joacă rolul super-eroului Marvel Captain America. El a distribuit pentru prima dată o postare despre tatuaj pe 29 octombrie, în care poate fi văzut întinsă în timp ce un bărbat pare să-i tatueze fruntea. Clipul este tăiat apoi pentru a-l arăta pe bărbat cu un prosop de hârtie umed pe frunte, care este îndepărtat pentru a dezvălui cuvintele "Elon Musk", lângă o ilustrație a unei nave spațiale.

"Îl cunoști pe Elon Musk?", scrie în legenda de sub postare.

De atunci, América a postat mai multe videoclipuri și fotografii cu chipul său, cu subtitrări precum "Elon Musk, îl cunoști pe Rodrigo América?" și "Te iubesc Elon Musk", scris într-un amestec de texte în limba portugheză și engleză.

Influencerul a spus că a postat frecvent despre asta pentru a "atrage atenția miliardarului", în speranța că îi poate cere lui Musk să fie implicat într-o călătorie de explorare spațială pe Marte, alături compania aerospațială americană SpaceX, pe care Musk a fondat-o în 2002.

An trist pentru Elon Musk. Averea lui a scăzut sub 200 de miliarde de dolari

Averea netă a lui Elon Musk - directorul general al Tesla, SpaceX şi Twitter - a scăzut cu 100,5 miliarde de dolari anul acesta, conform Bloomberg Billionaires Index, dar acesta rămâne cel mai bogat om din lume, cu o avere de 169,8 miliarde de dolari, informează Agerpres.



Pe locul doi în topul celor mai bogaţi oameni din lume se află Bernard Arnault - deţinătorul LVMH, cel mai mare grup de lux din lume - cu o avere de 157 miliarde de dolari, arată datele Bloomberg şi Forbes.



Cu doar un an în urmă, când acţiunile companiilor din domeniul tehnologiei înregistrau creşteri la bursă, povestea era diferită pentru Musk - directorul general şi principalul acţionar al Tesla, cel mai valoros producător de vehicule electrice. Când acţiunile Tesla au atins nivelul de vârf de aproximativ 410 dolari în noiembrie 2021, averea netă a lui Musk se situa la 340 miliarde de dolari, conform estimărilor Bloomberg. La acel moment, pe locul doi era fondatorul Amazon, Jeff Bezos, cu o avere de aproximativ 200 miliarde de dolari.



Dar de atunci titlurile Tesla au scăzut cu peste 59% din cauza temerilor privind recesiunea, a încetinirii cererii pentru vehicule electrice, iar decizia lui Musk de a achiziţiona reţeaua de socializare Twitter a afectat încrederea investitorilor. În plus, rechemările la service au afectat perspectivele de creştere ale Tesla.



Musk deţine o participaţie de aproximativ 15% la Tesla, iar orice scădere semnificativă a acţiunilor afectează averea sa.



Omul de afaceri american nu a avut cel mai bun an, întrucât a pierdut mai mulţi bani decât orice alt miliardar. Pe locul doi în topul pierderilor este şeful Meta, Mark Zuckerberg, a cărui avere a scăzut cu 83,5 miliarde de dolari anul acesta, în timp ce Changpeng Zhao, directorul general al platformei de tranzacţionare cripto - Binance - a pierdut 81,9 miliarde de dolari din cauza turbulenţelor din sectorul criptomonedelor. Vezi mai mult AICI.

