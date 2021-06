Cristian Diaconescu, preşedintele PMP, a subliniat faptul că, în opinia sa, adevărata problemă cu Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este nu aceea dacă va fi sau nu aprobat - aceasta fiind în bună măsură o chestiune politică - ci dacă după aprobare autorităţile din România vor avea capacitatea de a face proiecte şi a atrage acei bani.

"Problema cu PNRR este că nişte termene şi nişte elemente de finanţare vor trebui, în egală măsură, stabilite şi convenite între 2021 şi 2026, cu Uniunea European. În al doilea rând, legat de acest plan, îndeplinirea proiectelor va fi evaluată o dată la şase luni, prin două rapoarte care se fac şi se comensurează de către experţii Comisiei Europene şi dacă nu sunt îndeplinite, va fi ca la MCV. Exact ca Mecanismul de Cooperare şi Verificare. Consecinţa ar fi să se piardă banii. Astăzi, inclusiv din considerente politice – pentru că doar n-oi opri tot procesul în loc, cei de la Comisia Europeană să fie puşi în situaţia să nu se poată împrumuta pentru că în România încă nu s-au rezolvat problemele - se va da drumul din punct de vedere politic. Problema este, însă, dacă vin banii. Pentru că eu văd de aproape un an de zile povestindu-se cum România are pe card 80 de miliarde de euro, după aceea 40 şi ceva... Am auzit un ministru spunând la televizor că ne-am dus cu un proiect de 42 de miliarde ‚să mai taie ei’. Iertaţi-mă... aşa ceva.

Acest plan nu finanţează proiecte. Finanţează modernizarea României, rezilienţa şi aceste planuri să fie integrate într-un proiect ceva mai mare european care să ne ajute să depăşim o eventuală recesiune de care se vorbeşte acum, după criza de Covid-19", a declarat, în cadrul unui interviu acordat DC News, Cristian Diaconescu.

VIDEO:

Tot în cadrul emisiunii, Cristian Diaconescu a vorbit şi despre summitul NATO

"Din perspectiva României, avem o temă extraordinar de importantă, aşa cum o văd eu: o asimetrie între reacţia avansată a NATO în nordul îndepărtat, în statele Baltice, faţă de Marea Neagră. Faţă de Marea Neagră, reacţia – politic – este aceea de a fi una adecvată, potrivită tipului de criză. În zona Mării Baltice şi a statelor din vecinătate, reacţia NATO este imediată, şi automată la apariţia unui factor de criză. Din punct de vedere politico-diplomatic, deci există o diferenţă. Sigur că militar nu poate fi complinită într-o formă sau alta, dar nimeni nu-şi doreşte să se ajungă la o astfel de confruntare. Ori avem nevoie de o decizie care, după părerea mea, să asigure simetria şi să transmită acest tip de mesaj în afara NATO", a declarat, în cadrul unui interviu acordat DC News, Cristian Diaconescu, preşedinte al PMP.