Ce români sunt obligați să facă cerere pentru plafonarea prețului la energie

Chiriașii, românii cu două locuințe și cei care au vândut o locuință, dar nu au schimbat contractul la energie pe noul proprietar se pot trezi cu facturi și de patru ori mai mari de achitat de la anul. De la 1 ianuarie 2023, plafonarea prețului la electricitate și gaze se va aplica doar la locuința de reședință sau domiciliul titularului de contract, atrage atenția Dumitru Chisăliță.

Cum vor arăta facturile la energie

Asociația Energia Inteligentă lansează un apel în mass-media pentru a susține o Campanie Publică de Informare „Cere și poți primi energie la preț plafonat” prin care se dorește să se aducă la cunoștiința oamenilor importanța transmiterii unei cereri specifice, până la data de 31 decembrie 2022, către furnizorii de electricitate și/sau gaze, astfel încât aceștia să beneficieze de plafonarea prevăzută de lege. În lipsa acestei cereri, dar care se poate face doar dupa promulgarea Legii Plafonării, unii consumatori nu vor beneficia de noua plafonare a prețului la gaze și electricitate începând cu ianuarie 2023, explică Asociaţia Energia Inteligentă.

Dumitru Chisăliţă a exemplificat pentru Daily Business câteva cazuri. Un client care are o garsonieră, unde are și domiciliul și are reședință într-o casă de 150 mp va plăti pentru primul loc facturi de 533 de lei la gaz și energie electrică atât în decembrie 2022 cât și ianuarie 2023. Dar pentru casă, dacă în decembrie 2022 are o factură de curent+gaze de 1.472 de lei, în ianuarie 2023 va plăti 5.468 lei.

Un client care a vândut o casă și nu s-a operat modificarea pe noul proprietar și locuiește într-o altă casă, fostul proprietar, care a ramas cu contractul pe numele lui va plăti în decembrie 2022 o factură de 1162 iar în ianuarie 2023 – 4.438 lei. Iar proprietarul va plăti facturi de 1.162 atât în decembrie 2022 cât și în ianuarie. Un chiriaș care locuiește într-un apartament de 3 camere va plăti pentru gaz și curent în decembrie 2022 o factură de 820 de lei iar in ianuarie 2023 va plăti o factură de 3.222 lei.

La 1 ianuarie 2023 urmează să intre în vigoare legea care aduce noi măsuri de protejare a consumatorilor de gaze și energie electrică. Această lege aduce o nouă construcție a modului în care se aplică plafonarea prețului la consumatorii casnici. O modificare importantă a legii o reprezint faptul că plafonarea prețului se va aplica doar la locuința de reședință/domiciliul al titularului de contract.

Astfel, consumatorii vor achita pentru locuința de reședință/domiciliu, un preț plafonat cu TVA inclus:

la gaze de 0,31 lei/kWh,la energie electrică în funcție de consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 sau în funcție de consumul lunar realizat anul acesta:

0,68 lei/KWh dacă a consumat în medie în anul 2021 sau consumă în luna respectivă până în 100 kWh (de precizat că această prevedere se aplică retroactiv de la 1 septembrie 2022)

0,68 lei/kWh, în cazul clienţilor casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, în baza declaraţiei pe propria răspundere, pentru întreg consumul realizat;

0,68 lei/kWh, în cazul clienţilor casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învăţământ, pentru întreg consumul realizat;

0,68 lei/kWh, în cazul clienților casnici familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respective 26 ani în cazul în care urmează o formă de învațământ, pentru întreg consumul realizat

