Carmen Tănase este mamă de băiat, dar în filmul "În așteptare", regizat de Sabina Lisievici, interpretează rolul unei mame de fată.

Întrebată cum a fost să joace acest rol și ce sfat i-ar da fiicei sale în realitate, raportat la filmul ce urmează să fie lansat și la una dintre replicile puternice pe care le are: "timpul nu iartă", Carmen Tănase a spus că: "reacția mea ar fi cu totul diferită de cea a personajului din film".

"A existat această mentalitate, nu știu dacă numai la noi, ca popor, sau există peste tot, nu știu, și există și în continuare. Să îi dorești copilului binele tău, să știi tu ce e mai bine pentru copilul tău și asta a fost o greșeală, pentru că foarte multe femei au fost nefericite în viața lor din această pricină, că trebuiau să facă într-un anume fel, ca să nu dezamăgească și se dădeau cumva pe ele la o parte, ca să fie pe placul părinților, neamurilor, rudelor, prietenilor. Cumva "ce spune lumea, gura lumii".

Eu nu am făcut asta! Am un băiat, dar nu contează, pentru că tot un copil este și puteam și eu să zic: mai bine pentru tine este asta, că știu eu mai bine! Și poate ar fi fost mai bine, dar eu am ales să nu mă bag niciodată și să-i las omului liberul arbitru să funcționeze. Dar această mentalitate a existat și încă există, pentru că am și eu prietene și văd, observ lucrurile astea și am avut, de exemplu, am lucrat mult cu adolescenți, cu copii nefericiți din această cauză. Ei având de toate, nelipsindu-le nimic, dar din cauză că părinții lor nu-i înțeleg, nu le înțeleg dorințele lor, indiferent de care sunt, pot fi unele nebunești, dar trebuie să încerci și o nebunie în viață ca să poți să fii tare și să mergi mai departe.

Părinții nu înțeleg? De ce? Din prea multă grijă, grijă exagerată, dar și dintr-un anumit egoism de care ei nu-și dau seama: eu știu ce e mai bine pentru tine. Tu trebuie să faci așa, ca să ajungi așa, că ce zice lumea dacă nu ajungi așa... și cumva dirijează drumul copilului greșit!", a declarat Carmen Tănase, pentru DC NEWS și SPECTACOLA.

"Eu nu țin cont, dacă vreau ceva, de nimeni! Soțul meu era mai mare cu 17 ani și venea din altă căsătorie, dar eu am ales eu pentru mine întotdeauna!"

În urmă cu ceva timp, Carmen Tănase declara că la începutul relației cu soțul ei a avut parte de unele comentarii și împotriviri, dar totuși nu a ținut cont niciodată de gura lumii și a mers mai departe pe ceea ce a simțit.

"Eu am fost un copil rebel și am rămas un om rebel. Eu nu țin cont, dacă vreau ceva, de nimeni! Pentru că simt cumva, am un instinct foarte bun, ăsta m-a și scos din multe necajuri. Nu zic că n-am greșit niciodată, am greșit, dar mi-am asumat. A fost greșeala mea nu a altuia. Nici nu-mi place să dau vina pe alții. Dacă fac ceva și fac greșit este din cauza mea.

Da, pentru că soțul meu era mai mare cu 17 ani și venea din altă căsătorie... adică, cutumele sunt să fie cam de aceeași vârstă, copiii să fie tineri ca să se crească unul pe altul... mentalitățile vechi dar nu e așa de fiecare dată.

Eu am ales eu pentru mine întotdeauna!", a completat marea actriță.

Carmen Tănase a dezvăluit planul pe care-l are pentru TikTok

Pandemia de COVID-19 a mutat mulți artiști, actori și vedete în mediul online și în timp ce unii au decis să umple Youtube-ul de podcast-uri, alții s-au mutat pe TikTok.

Carmen Tănase s-a decis să-și facă un cont pe celebra platformă TikTok și a devenit în scurt timp virală pentru videoclipurile pe care le publică.

Carmen Tănase a strâns în doar câteva zile sute de mii de urmăritori, cu doar câteva videoclipuri, în care practic învăța cum se folosește această aplicație de socializare.

Actrița ne-a dezvăluit în exclusivitate ce are de gând să facă pe TikTok, după ce a afirmat că nu vrea să se prostească așa cum o fac toți.

"Mi-am făcut TikTok! M-a ambiționat o domnișoară de la o televiziune, am făcut o postare: fiți atenți, băgați like-uri că vă sparg. Dar eu n-am știut că e mult, că e puțin 200 și ceva de mii de urmăritori, n-am știut, dar m-am trezit cu telefoane de la presă a doua zi.

Am și zis: băi, oameni buni, noi cădem de pe planetă și pe voi vă interesează că m-am băgat pe TikTok. A fost o joacă, dar dacă oamenii au luat-o în serios, o să o iau și eu în serios.

M-am uitat pe această platformă, m-am șocat, m-am speriat, sunt și foarte mulți plecați de acasă... mulți de tot sau unii de s-a stins lumina la ei, e beznă și atunci e foarte periculor pentru copii, că înțeleg că cei mici sunt cei care se uită și e foarte, foarte periculos, pentru că ei nu știu ce anume să caute și ce să aleagă. Asta vreau eu să fac!

Dacă tot m-am băgat pe TikTok și dacă tot post să fac ceva util pe TikTok, să atrag cumva atenția, pentru că e foarte periculos.

Dacă aș avea copil, aș avea o problemă, pentru că nu ai cum să-l controlezi! Cum îl controlezi? Nu trebuie să știe el ce să caute și unde să se uite?!

Fii-miu are mulți ani, face 33 de ani, el a crescut practic cu Internet, de la 3 ani a avut calculator și apoi a trecut prin toate device-urile astea. Și el îmi spune mie acum: tu te uiți pe internet și ai luat o informație, dar trebuie să știi unde să o cauți, că e cu capcane Internetul.

Și i-am zis: Perfect! Învață-mă și pe mine, ca să știu și să-i învâț pe copiii ăștia și să se uite unde sunt gropile, ca să nu calce în ele! E important!", ne-a declarat Carmen Tănase.

Carmen Tănase, decizie uluitoare: Atenție lume, v-am SPART! E puțin cam stupid, dar m-am ambiționat

Ce o enervează la culme pe Carmen Tănase

La un moment dat, în timpul interviului, Carmen Tănase s-a enervat pe colegii ei pentru că vorbeau rom-engleză, adică spuneau câteva cuvinte în engleză și câteva în română.

"Da, mă, îi cert, pentru că în general mă foarte enervează această rom-engleză. Uite, vă spun ceva acum, nu știu dacă ați observat cine mai vorbește jumate limba maternă, jumate engleză: indienii!

Crede-mă, popoarele care sunt primitive, alea tot culeg așa de pe colo, de pe colo. Nu! Avem și noi o limbă foarte mișto și hai să-i facem pe alții să vorbească limba noastră.

Mă deranjează tare asta! Dacă aveam un vocabular amărât, sărăcuț, dar, dar slavă Domnului că limba e bogată, grea, gramatică e complicată", a spus Carmen Tănase.

Vezi mai multe în video:

