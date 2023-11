Ce nu mi-a spus nimeni înainte de a trece din Grecia în Turcia. Detaliul care m-a surprins

Aflați în Grecia în vacanță, aproape de granița cu Turcia, am ales să facem o oprire în Edirne. Am trecut din Grecia în Turcia fără niciun gând că ceva ne-ar putea da peste cap planul, cu atât mai mult cu cât timpul era destul de scurt și de bine planificat pentru a vizita cât mai mult pentru o noapte de ședere. Cu un copil mic (sub un an) și tot ce presupune asta, de la scaunul de mașină, cărucior, mâncare bine stabilită pentru drum, program, bagajele care rămân în mașină, în urma vacanței în Grecia, bagajele de care aveam nevoie în șederea în Turcia, ș.a.m.d., părea totul bine pus la punct.

Am trecut prin zonele devastate de incendiile din Grecia din acestă vară, de lângă Alexandroupolis și am ajuns la granița cu Turcia, cu Edirne, într-o frumoasă localitate pur grecească, plină de taverne și străzi frumoase. Nimic comercial, ci tradițional, parcă Grecia te invita la un ultim popas. Ne-am trezit cu vama în față și totul părea atât de frumos și simplu... până când un polițist de frontieră a decis să ne fie scanată mașina. Un altul a aruncat o privire superficială asupra bagajelor, înainte de a fi trimiși la scanner. Nu mai trecusem printr-o astfel de experiență, este drept că nici nu mai intrasem în Turcia pe la frontiera cu Grecia. Am ajuns în fața locului de scanare, unde era o atenționare uriașă cu privire la radiații. Nimeni nu vorbea engleză și nici noi nu înțelegeam ce vor de la noi, într-un asemenea context.

Prin semne, am înțeles că trebuia să ne dăm jos cu toate bagajele de peste tot. Să întoarcem scaunul de mașină, să golim toată mașina, să nu lăsăm nimic în mașină, pe nicăieri. A fost scanată toată mașina și locurile posibile în care puteam ascunde... ceva. După scanare, s-a verificat cu o lanternă posibilele locuri goale care au apărut pe scanner. După cel puțin 30 de minute, am fost lăsați să plecăm. În fața noastră, găsisem un domn care tocmai își lua mașina de pe scanner, iar în urma noastră erau alte trei mașini, toate cu numere de Grecia.

Și un alt aspect pe care l-am observat, deși nu era prima intrare în Turcia, a fost portretul lui Erdogan, așezat lângă cel binecunoscut al lui Ataturk. A fost prima oară când am observat această alăturare. Unii ar spune nefericită, dacă ne uităm la o declarație a lui Crin Antonescu din aceste zile, care spunea că Erdogan este un ”anti-Ataturk”.

