Lucian Viziru, despre condițiile din spital. Ce mâncare a primit: Asta! Fără sare, fără piper...

Artistul Lucian Viziru a publicat un videoclip pe contul de YouTube în care apare pe patul de spital. Acesta le-a explicat urmăritorilor săi ce i s-a întâmplat și că a fost vorba despre un infarct.

Vedeta a avut dureri în capul pieptului și a decis să cheme ambulanța acasă.

Ce mâncare a primit la spital și ce i-a gătit soția sa

Lucian Viziru este internat în aceste zile la Spitalul Floreasca și cum de ce va timp face vlog-uri, îi ține pe fanii lui la curent cu tot ce se întâmplă. Astfel, actorul le-a spus că stă singur într-o cameră de spital și are la îndemână telefonul și laptop-ul care să-i țină de urât și să-i facă zilele mai ușoare acolo.

Fostul cântăreț a vorbit în cadrul unui filmuleț și despre condițiile din spital și a părut mulțumit de tot, chiar și de mâncarea pe care a primit-o de la unitatea medicală, dar și de la soția sa. Acesta a savurat cu plăcere o supă simplă de pui, o pulpă de pui cu pilaf și de la soție legume la grătar și orez, toate preparate fără sare.

"Am primit astăzi o supă. Fără sare, fără piper. Și astăzi la prânz am primit un pilaf, care nu arată rău, o jumătate de pulpă de pui. Dar cu siguranță nu are sare. Asta mi-a gătit soția mea, Ema. Și astea sunt legume la grătar, tot cu pilaf de ăsta, mi-a trimis aici supă de legume, very nice.

Asta am primit acum: mămăligă cu brânză și smântână. Și un iaurt, ceai fără zahăr, bineînțeles. Nu am televizor, am în schimb telefonul, am și laptopul ca să montez materialul, dacă mă simt bine", a spus Lucian Viziru în videoclip.

"Da, sunt un norocos"

"Îmi cer scuze că apar așa în fața voastră. Eu sunt, în momentul acesta, în spital. Sunt aici de pe 31 decembrie 2021, adică Revelionul l-am făcut aici, în spital. Da, sunt un norocos. Inițial, s-a crezut că am făcut infarct. Am avut dureri mari în capul pieptului. Durerea se ducea spre brațul stâng. La primele analize în ceea ce privește inima, nu știu să vă spun exact, dar mi-au ieșit negative. A doua zi, enzimele astea au ieșit pozitive. Am avut, din nou, suspiciunea la povestea asta cu infarctul. Am fost mutat din salonul de Terapie Intensivă înapoi în salonul unde am fost în prima zi. Nu știu ce se va întâmpla, sper să reușesc să plec mâine (n.r. marți, 4 ianuarie) acasă. M-au tratat frumos în spital și le mulțumesc! Dar vreau acasă!", a spus Lucian Viziru pe contul său de YouTube în filmarea intitulată „Suspect de Infarct! De 4 zile stau în spital”.

"Nu m-am simțit bine în ultimele zile. Am avut și atacuri de panică, mă gândeam că... gata... mor. Palpitații am avut ca la balamuc. (...) Sper să reușesc să plec", a zis Lucian Viziru.

