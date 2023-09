Ce mai face și cum arată azi "păpușa de la Glina", frumusețea rară a României descoperită într-o casă sărăcăcioasă lângă o groapă de gunoi

Acum șapte ani, toată lumea era profund impresionată de frumusețea unei fetițe cu o poveste ca de film. Adina Asăvoaie trăia în lipsuri, alături de mamă și cei trei frați în apropierea gropii de gunoi Glina, devenind cunoscută sub numele de "păpușa de la Glina". Tânăra a atins sufletele românilor, stârnind numeroase controverse dar și admirație. Între timp, viața ei s-a schimbat radical iar fetița timidă s-a transformat într-o domnișoară de toată frumusețea, sigură de pe ea și conștientă de imaginea ea. Are chiar și un cont de Tik Tok unde își încântă fanii cu selfiuri și poze de la prezentări de modă din toată lumea.

În prezent, Adina Asăvoaie participă la prezentări de modă în Dubai, Paris, ba chiar a avut un rol minuscul într-un film indian. Așadar, visul fetei este pe cale de a se îndeplini în totalitate. „Îmi imaginez să stea sute de persoane în fața mea și să aștepte la coadă ca să le dau un autograf”, spunea Adina Asăvoaie în urmă cu ceva timp.

A fost comparată cu Angelina Jolie

După ce a devenit un model de renume internațional, Adina a fost adesea comparată cu Angelina Jolie datorită chipului ei angelic și trăsăturilor care evocă imaginea actriței, în special buzele voluptoase. Cu doar câteva luni în urmă, adolescenta a fost prezentată în revista Vogue, ediția din China, consolidându-și astfel poziția în lumea modei. „Viaţa mea s-a schimbat în bine. Am devenit cunoscută, am devenit model, am urcat pe o scenă. Nu mă gândeam niciodată că o să se întâmple așa ceva. Adică nici prin gând, sau să visez. Urmează să merg la un concurs internațional. Am atâtea emoții! Nici n-am ajuns acolo, dar îmi doresc foarte mult să particip la cât mai multe concursuri, să câștig multe titluri”, a declarat Adina Asăvoaie pentru cancan.ro.

Recent, Adina a decis să-și schimbe înfățișarea. A optat pentru gene false și o nouă nuanță de păr. În prezent, Adina are o carieră prosperă în modeling și a semnat un contract avantajos. Călătorește mult în Dubai, însoțită de managerul său, care se ocupă de imaginea și cariera ei în acest domeniu.

