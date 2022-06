Ce îţi dă statul român dacă donezi sânge

Orice cetățean român, care a împlinit vârsta de 18 ani, are dreptul de a dona sânge. Bineînțeles că trebuie să îndepliniți anumite condiții de sănătate, pentru a putea face acest gest caritabil. În schimb, veți primi și mai multe beneficii, din partea statului. Dacă v-ați hotărât să donați sânge, trebuie să știți că veți beneficia de anumite drepturi și avantaje. Înainte de a face acest gest, veți fi supus unor analize, pentru a evita riscul de a îmbolnăvi persoana sau persoanele care vor primi sângele dumneavoastră.

Ce trebuie să ştii înainte să donezi

Legislația din România prevede ca orice persoană care vrea să doneze sânge să fie informată corect, în legătură cu ceea ce implică acest act caritabil. Astfel, donatorului de sânge i se va explica, cu exactitate, ce analize i se fac și ce scop au acestea. În plus, donatorul are dreptul de a primi buletinul cu rezultatele analizelor. Dacă ați donat sânge, trebuie să știți că, în fiecare an, aveți dreptul de a efectua un examen radiologic pulmonar, un examen biologic extins si un examen cardiologic, fără să plătiți. De asemenea, persoanele care donează sânge în mod regulat pot primi gratuit un tratament cu fier, în cazul în care se depistează că au deficit de fier, din cauza donărilor.

Ce primeşti

- 7 tichete de masă

- o zi liberă de la muncă

- decontarea cheltuielilor de transport în comun, în ziua donării, între localitatea de domiciliu sau de reședință înscrisă în actul de identitate și localitatea unde își are sediul instituția la care se recoltează sânge

. dacă persoana care donează sânge locuiește în zona în care se află și centrul de donare, aceasta are dreptul la abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun, pentru o lună.

Cel mai important lucru de care trebuie să țineți cont, atunci când mergeți să donați sânge, este acela că gestul dumneavoastră poate salva chiar și trei vieți, la o singură donare. Dacă vreți să faceți acest lucru în mod regulat, organismul dumneavoastră va avea parte de mai multe beneficii. Astfel, imunitatea va crește, iar rezistența organismului va deveni mult mai bună.

Riscul de face cancer, infarct sau accident vascular cerebral scade. De asemenea, se reduce nivelul de fier. În cazul în care aveți o cantitate prea mare în organism, colesterolul va crește și puteți să vă confruntați cu boli cardiovasculare. Țineți cont de faptul că sângele nu poate fi cumpărat și nu poate fi produs, ceea ce înseamnă că se obține doar de la alte persoane, care acceptă să doneze.

În mod normal, un adult sănătos are aproximativ 7 litri de sânge în corp, iar la o donare se vor recolta 450 de mililitri. Astfel, gestul de a dona sânge nu reprezintă niciun pericol pentru dumneavoastră. Organismul va reface cantitatea de sânge donată în aproximativ două ore.

Ce condiţii trebuie îndeplinite

- să aveți între 18 și 65 de ani

- să aveți o greutate de cel puțin 50 de kilograme

- să aveți tensiunea arterială cuprinsă între 100 mmHg și 180 mmHg

- să aveți pulsul regulat, între 60 și 100 de bătăi pe minut

- să nu fiți sub tratament medicamentos.

În momentul în care veți ajunge la centrul de donare, veți completa un chestionar, care cuprinde întrebări legate de sănătatea dumneavoastră și de stilul de viață.

Trebuie să aveți la dumneavoastră și cartea de identitate, pe baza căreia vi se va face carnetul de donator. De fiecare dată când veți reveni să donați sânge, va trebui să prezentați carnetul de donator și un act de identitate. Cu ajutorul acestui carnet de donator, se poate ține evidența frecvenței de donare. În acest fel, nu puteți încălca perioada minimă dintre două donări, care este de cel puțin 8 săptămâni.

