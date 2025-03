Ce își doresc românii de la locul de muncă în 2025

Peste jumătate dintre români (55%) descriu biroul ideal ca fiind un loc 'zen', în timp ce aproape un sfert (23%) îşi doresc un birou tehnologizat şi digitalizat, care să le simplifice activitatea, arată rezultatele unui sondaj de specialitate, publicat vineri.

Conform datelor centralizate de Genesis Property, 15% dintre respondenţi consideră că modul de lucru ideal este mai degrabă într-un birou 'nomad', care le permite să lucreze de oriunde.

În acelaşi timp, 38% vor un birou în conceptul de 'food truck', care să le ofere opţiuni de lucru flexibile, diverse şi uşor de personalizat în funcţie de nevoi, iar 26% ar prefera conceptul 'all you can eat', adică resurse şi beneficii nelimitate la birou.

De asemenea, aproape 20% dintre români înclină spre un birou în stil 'fine dining', cu experienţe şi facilităţi premium, timp în care 17% ar alege soluţii standard, rapide şi eficiente, de tip 'fast food', chiar dacă nu sunt neapărat cele mai sănătoase pentru echilibrul lor personal şi profesional.

Totodată, mai mult de două treimi (67%) din totalul celor chestionaţi spun că designul şi facilităţile biroului le influenţează productivitatea şi satisfacţia la locul de muncă într-o măsură mare sau foarte mare.

Peste 36% dintre angajaţi ar vrea mai multe beneficii oferite de angajator, aproape 30% mai multe spaţii ergonomice şi personalizate, iar mai mult de un sfert vor zone dedicate pentru relaxare.

În ceea ce priveşte aşteptările pe care le au de la angajatorul lor, peste 30% vor să aibă beneficii extra-salariale mai consistente şi aproape 16% cer facilităţi mai bune pentru spaţiile lor de lucru.

Referitor la programul ideal de lucru în 2025, aproximativ 34% afirmă că acesta ar fi lucrul integral de la birou, aproape 25% ar vrea 3-4 zile pe săptămână de la birou, în timp ce mai puţin de 24% ar dori integral remote.

Sondajul a fost realizat de Genesis Property şi a analizat care sunt cerinţele şi aşteptările angajaţilor în 2025, fiind desfăşurat în perioada ianuarie - februarie 2025, la nivel naţional, prin platforma iVox, pe un eşantion total de 1.175 utilizatori de Internet din România. Circa 48% dintre participanţi sunt de sex feminin, iar aproape 57% au un venit net mai mare de 5.000 de lei, potrivit Agerpres.

