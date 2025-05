Ce hobby surprinzător are noul Papă care i-a fascinat pe toți: Detaliul neașteptat care a cucerit lumea

Noul Papă Leon al XIV-lea, Robert Francis Prevost, are un hobby surprinzător.

Papa Leon al XIV-lea, cunoscut și sub numele de Robert Francis Prevost, americanul desemnat joi ca succesor al regretatului Papă Francisc, este un iubitor al tenisului, iar pasiunea sa pentru acest sport este bine cunoscută.

Într-un interviu recent, acesta a mărturisit că îi este dor de jocul cu racheta și că, deși nu a avut multe ocazii să joace din momentul în care a plecat din Peru, abia așteaptă să revină pe teren.

"Mă consider un jucător de tenis amator"

„Mă consider un jucător de tenis amator. De când am plecat din Peru, am avut puţine ocazii să exersez, aşa că aştept cu nerăbdare să revin pe teren. Noua mea slujbă (de cardinal) nu mi-a lăsat prea mult timp liber pentru asta până acum”, a declarat el, adăugând că timpul său a fost limitat datorită noii sale funcții.

Prevost, în vârstă de 69 de ani, a fost misionar în cadrul Ordinului Sfântului Augustin între 1985 și 1999, iar mai târziu, a servit ca episcop în Chiclayo, Peru, între 2013 și 2023, înainte ca Papa Francisc să-l numească cardinal.

Deși este evident că entuziasmul său pentru tenis este încă viu, în contextul noii sale funcții, nu se preconizează că va putea să joace frecvent pe terenurile de tenis.

În momentul în care fumul alb a ieșit din coșul Capelei Sixtine, anunțând alegerea noului Papă, la Roma aveau loc turneele ATP Masters 1.000 și WTA 1.000. Meciurile, desigur, nu s-au oprit, însă publicul a reacţionat la această veste cu semnificaţie globală.

Totuși, în timpul unei pauze între meciuri, o imagine cu noul Pontif a fost difuzată pe ecranele din arena din Foro Italico. Reacțiile curioase ale publicului italian au făcut ca acest moment să devină o veritabilă curiozitate la nivel mondial, iar speculațiile despre identitatea noului Papă au dominat sala de presă până când a fost dezvăluit numele lui Prevost.

Chiar dacă vestea a fost întâmpinată cu o ușoară dezamăgire de către unii, acest detaliu despre pasiunea sa pentru tenis a reîntregit interesul și atenția celor din jur, conform Agerpres.

