Ce boală are Courteney Cox din "Friends"? A rămas fără păr și sprâncene

A agonisit o avere de 150 de milioane de dolari grație rolului său din celebrul serial „Prietenii tăi” și rolurilor în filme precum „Scream”. Cu toate acestea, pe parcursul carierei sale, s-a confruntat cu numeroase probleme, unele dintre ele fiind de natură medicală.

Într-un interviu recent, actrița a dezvăluit că suferă de o boală din cauza căreia și-a pierdut părul și sprâncenele. Este vorba despre hipotiroidism.

Vedeta ia zilnic medicamente pentru a suplini hormonii pe care tiroida ei nu îi poate produce. Însă, când a început tratamentul pentru hipotiroidism, a avut parte și de reacții adverse.

„Îmi cădea părul și am descoperit că era din cauza hipotiroidismului sau, mai bine spus, din cauza faptului că mi s-a administrat o doză prea mare de tratament. Eu aveam problema asta de mai mulți ani și abia când am început tratamentul, mi-a căzut părul”, a declarat Cox, potrivit thethings.com. „Eu acasă am scaune bej și mi se vedea părul negru căzut peste tot. Dar acum a început să-mi crească părul la loc”, a mai spus Courteney.

Medicul i-a schimbat tratamentul, dar, chiar și așa, a continuat să-și piardă părul. „Mi s-a dat din nou prea mult tratament și atunci au început să-mi cadă sprâncenele. Bine măcar că merg des la baie și elimin rapid prin urină substanțele ingerate! Oricum, o să-mi crească la loc și sprâncenele”, a adăugat actrița care a recunoscut că merge acum la un endocrinolog bun și că, datorită lui, este mai bine.

