Ce a reușit, de fapt, Donald Trump la întâlnirea cu liderii europeni: Culisele discuțiilor de la Casa Albă și afinitățile președintelui SUA

Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, Bogdan Chirieac, analist politic, a făcut o radiografie a întâlnirii pe care Donald Trump a avut-o luni, la Casa Albă, cu Volodimir Zelenski și principalii lideri europeni.

„În opinia mea, există o șansă de pace, fiindcă prea multă lume minunată s-a deplasat la Washington, D.C. ca să plece cu mâinile goale. Este vorba de orgoliul lui Donald Trump care vine să facă pace într-un război desfășurat pe continentul european și reușește să-l oprească pe Vladimir Putin la vreo 700 de kilometri de granița României“, a punctat analistul politic.

„Europa a dat dovadă de o unitate incredibilă“

Bogdan Chirieac a evidențiat de asemenea afinitățile pe care Donald Trump le are pentru Polonia și pentru noul președinte suveranist de la Varșovia, Karol Nawrocki, pe care l-a preferat în videoconferința din 13 august, în locul premierului Donald Tusk.

„Europa a dat dovadă de o unitate incredibilă, iar ăsta e tot meritul lui Trump. De mult nu i-am văzut la aceeași masă pe toți liderii europeni, inclusiv pe reprezentantul din Marea Britanie, care a ieșit din UE.

E o problemă în Polonia, care trebuia să fie la masă. Donald Trump a cerut ca președintele Karol Nawrocki, suvernaistul, să meargă la discuții, iar premierul (n.r. Donald Tusk) nu a vrut. Atunci, Polonia nu a mai participat deloc.

Pe 13 august, când a avut loc discuția dintre Trump și liderii europeni, Trump l-a vrut pe Nawrocki, nu pe Donald Tusk. Acum a fost înlocuit cu prietenul lui Donald Trump, Alexander Stubb, președintele Finlandei. Există o șansă de pace și pentru România e un avantaj imens“, a punctat Bogdan Chirieac.

