Data publicării: 19:52 22 Oct 2025

Câți militari, în termen, voluntari pe an poate pregăti România pentru război
Autor: Ioana Dinu

razboi pexels-kony-xyzx-2079231-3706638 Fotografie de la Kony Xyzx: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/strada-drum-osea-poli-ie-3706638/
 

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a vorbit despre serviciul militar voluntar.

„Rezerva operaţională se situează undeva la o medie de 48 de ani în momentul de faţă. Conform legii, soldaţii gradaţi din rezerva operaţională pot fi menţinuţi şi în lucrările de mobilizare până la vârsta de 55 de ani. Cadrele militare, cele care au activat sau au fost avansate la gradele de subofiţer, maistru militar, ofiţer ca urmare a parcurgerii unor anumite stadii de pregătire în virtutea pregătirii pe care au avut-o, pot fi menţinuţi în activitate până la o vârstă de 63 de ani, după care sunt trecute în postura de retragere”, a zis generalul Gheorghiţă Vlad. 


 
Pot fi pregătiţi între 1.000 şi 10.000 de militari în termen voluntar pe an


 
”Soluţia pe care Ministerul Apărării a identificat-o este modificarea legii 446, legea pregătirii populaţiei pentru apărare şi introducerea acestui serviciu alternativ, de militar voluntar în termen. Statul Major al Apărării, prin structurile subordonate, are capacitatea de a începe în funcţie de alocările bugetare, începând de anul viitor, acest program de pregătire pentru militari. În funcţie de alocările bugetare, repet, dacă avem alocări bugetare, putem să pregătim între 1.000 şi 10.000 de militari în termen voluntari pe an. Urmând ca din anul doi, anul trei, aceste capacităţi să crească gradual, astfel încât să putem să ne îndeplinim misiunile”, a explicat Şeful Statului Major al Apărării.


Deşi este serviciu militar voluntar, va fi făcută o selecţie


”Pentru anumite categorii de militari vor trebui să îndeplinească anumite condiţii fizice, să aibă anumite examene psihologice şi examene medicale corespunzătoare specialităţii în care sunt încadraţi. Nu o să fie o pregătire militară specializată 100%, să ne gândim că în patru luni o să fim în măsură să scoatem piloţi de F-16, ochitori de tanc sau trăgătorii cu instalaţiile Patriot. Este o pregătire militară de bază astfel încât să-i dea capacitatea de a fi încadrat în anumite poziţii în ştatele de organizare ale Armatei României”, a zis generalul Gheorghiţă Vlad.

VEZI ȘI: Șeful Statului Major al Armatei: Ordinele de mobilizare vor fi emise pentru toți. Termenul e de 15 zile 

armata
armata obligatorie
armata voluntara
