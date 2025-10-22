Șeful Statului Major al Armatei: Ordinele de mobilizare vor fi emise pentru toți. Termenul e de 15 zile

Întrebat miercuri, într-o conferință de presă, despre procedura de mobilizare a românilor din străinătate în caz de război, generalul a explicat că apărarea națională reprezintă „o datorie constituțională pentru fiecare cetățean român”, indiferent de locul de domiciliu.

„Ordinele de mobilizare vor fi emise pentru toți, fie că au reședința în țară sau în afara ei. Conform proiectului Legii 446, termenul de prezentare la unitățile unde sunt luați în evidență se modifică la 15 zile”, a precizat Gheorghiţă Vlad.

Acesta a admis că nu poate estima câți dintre românii stabiliți în străinătate vor răspunde mobilizării, dar a subliniat obligația legală și constituțională a fiecăruia: „Nu aş putea să fac acum o supoziţie câţi dintre cei care au domicilul stabil în străinătate se vor prezenta la mobilizare. Dar, repet, este o datorie constituţională a fiecăruia şi o obligaţie legală”.

Generalul a menționat că, la mobilizările pentru exerciții, rata de prezentare este de aproximativ 83%, ceea ce, în opinia sa, arată existența unei populații responsabile.

„Dacă avem un procent de peste 80-83%, înseamnă că încă există cetățeni care privesc siguranța națională ca pe o necesitate. Da, este natura umană ca, în cazul unui conflict, parte din cetăţenii României să aleagă să părăsească teritoriul naţional. Am văzut şi în Ucraina, dar în egală măsură am văzut şi imediat după Revoluţie. Foarte mulţi tineri au ales să plece din ţară. Important e să avem o masă mare a populaţiei care să ducă efortul de război. Despre asta este vorba. Noi ca politică de stat trebuie să încurajăm ca cetăţeanul român să fie responsabil şi să îndeplinească misiunile constituţionale, atribuţiile constituţionale”, a declarat șeful Statului Major.

Proiectele privind voluntariatul în Armată și continuarea achiziției de tancuri Abrams, aprobate de Comisiile de apărare

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și solicitarea Ministerului Apărării Naționale privind obținerea aprobării prealabile pentru inițierea procedurii de atribuire a contractelor aferente programului de înzestrare Tanc principal de luptă, Etapa I (Faza 2) și Etapa II au primit undă verde din partea parlamentarilor din Comisiile de apărare.

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare a fost aprobat de Comisia de apărare a Camerei Deputaților, iar solicitarea MApN de comisiile parlamentare de specialitate reunite.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, la finalul celor două ședințe, că proiectul pentru modificarea și completarea Legii nr.446/2006 are ca obiectiv strategic întinerirea rezervei operaționale a Armatei României.

„Au fost două ședințe astăzi, una a Comisiei de apărare de la Camera Deputaților și una comună - deputați și senatori. În cadrul ședinței Comisiei de la Camera Deputaților am primit raport favorabil pe modificarea Legii 446, cea legată de pregătirea populației pentru apărare, legea despre care vorbim de două-trei luni de zile, legea care a primit toate avizările interinstituționale peste vară, iată astăzi este în Parlament, a primit raport și la Comisia de apărare și le mulțumesc colegilor din comisie. A fost o discuție foarte bună, am discutat foarte multe detalii despre modificările la lege și despre acest nou program care, cum spuneam, introduce militarul voluntar în termen - tineri între 18 și 35 de ani vor putea face acest serviciu voluntar, Armată voluntară. Patru luni vor fi remunerați și apoi vor rămâne în rezerva operațională a Armatei Române. Este un lucru foarte bun, care are ca obiectiv strategic întinerirea rezervei operaționale a României”, a explicat ministrul.

Față de forma Guvernului, proiectul privind voluntariatul a primit două amendamente în comisia parlamentară.

„La Ministerul de Interne este vorba de un amendament care exceptează de la mobilizare personalul clerical militar și Ministerul Apărării Naționale a trecut un amendament prin care abrogăm Legea 270/2015, în momentul în care această lege intră în vigoare. Este vorba de legea rezervistului voluntar, acea lege în urma căreia avem în momentul acesta aproximativ 4.700 de rezerviști sub contract. Sunt sub contract încă o perioadă de 3-4 ani de zile. Bineînțeles, și eu țin foarte mult la contractul pe care statul face cu un cetățean, toate contractele care sunt în vigoare vor curge până la finalizarea lor, apoi, în următorii ani, urmează să înlocuim această rezervă voluntară pregătită pe baze lunare, tot cu rezervă voluntară, noii militari voluntari în termen, tinerii de care spuneam că vor veni să facă pregătire militară timp de patru luni”, a indicat ministrul Apărării.

Ionuț Moșteanu a precizat că, în ședința Comisiilor parlamentare reunite de apărare, a primit aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru continuarea achiziției de tancuri și anume faza a doua din prima etapă - cele 54 de Abrams contractate în 2023.

VEZI ȘI: Ionuț Moșteanu, scandal cu Călin Georgescu

„Aveau două faze - tancurile propriu-zise și aici niște completări de armament, de soft, de partea de antrenament și simulatoare și de muniție, bineînțeles - asta era completarea la ce s-a aprobat în 2023, achiziția de la Guvernul american. Urmează să vină aceste tancuri Abrams începând cu finalul lui 2026, începutul lui 2027. În 2027 le vom avea aici. Și etapa a doua de înzestrare cu tancuri, încă patru batalioane, 216 tancuri și toate derivatele aferente unui batalion de tancuri - vorbim de dragoare, de platforme tractoare, de poduri. Și aici vom face o achiziție cu invocarea interesului strategic național, în care vom cere obligatoriu localizarea producției și transfer de tehnologie. Este o achiziție strategică, sunt tancuri pe care România le va folosi următorii 25 de ani minim, e foarte importantă partea de mentenanță. Parte din procedură, am trecut și aici niște componente care obligatoriu va trebui să fie făcute în România și, la fel, partea de mentenanță cu mai multe detalii care va urma producției și achiziției”, a transmis ministrul Moșteanu.