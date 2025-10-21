Ionuț Moșteanu, scandal cu Călin Georgescu

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a reacționat după ce Călin Georgescu, cercetat pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și propagandă fascistă, a cerut demisia sa și a comandanților militari.

Călin Georgescu a denunțat ca „rușinoasă” organizarea mobilizării rezerviștilor. El a cerut demisii în Ministerul Apărării și a caliticat situația drept un act de „înaltă trădare” din cauza incompetenței.



Marți seară, ministrul Apărării i-a dat replica fostului candidat la președinția României

„Aud astăzi că un om trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale, pentru propaganda fascistă în spațiul public, îmi cere demisia. Mie și comandanților militari.



Este același om care spunea ca “șansa României este înțelepciunea rusească” și că scutul antirachetă de la Deveselu este o rușine a diplomației. Un individ care se crede mare lider dar folosește replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav.



Omul care laudă un dictator responsabil pentru zeci de mii de morți cere acum „onoare” de la Armata României. Omul care justifică agresiunea Rusiei îndrăznește să vorbească despre trădare.



România nu are nevoie de lecții de patriotism de la cei aflați în subordinea Kremlinului. România are nevoie de o armată puternică, bine pregătită, capabilă să descurajeze orice agresiune. De militari respectați. De adevăr. Și în acesta direcție lucrez zilnic, eu cu colegii mei de la Ministerul Apărării.



Patriotismul nu înseamnă să ridici ode unui om care conduce un război crud și nedrept, ci să vrei o Românie puternică, sigură, respectată în NATO și în Uniunea Europeană.



Oricât și-ar dori unii să fim izolați și singuri, noi alegem să fim parte dintr-o lume liberă. Îi supără investițiile în industria de apărare si noile legi menite să promoveze armata în rândul tinerilor.



România merge înainte cu aliații ei, nu cu cei care o subminează din interior în mod constant, în interesele Rusiei”, a zis Ionuț Moșteanu.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Chirieac, către Excelența Sa Milton Dick: Mulți români vor fi impresionați de declarația dumneavoastră / video