Câte hectare de păduri virgine mai are România. Comoara pe care riscăm să o pierdem / video

Orieta Hulea, directoarea WWF România, a fost invitata lui Tudor-Tim Ionescu la emisiunea DC Anima, unde a vorbit despre pădurile României și necesitatea ca acestea să beneficieze de o protecție sporită.

„După 1989, ca urmare a trecerii unor suprafețe mari din proprietatea statului către proprietatea privată, s-au tăiat foarte multe păduri. Sunt filme care arată dezastrul. În timp, prin protejarea unor păduri cu valoare ridicată de conservare s-au păstrat zone importante cu astfel de păduri, iar acum suntem într-un proces care urmează desemnarea unor noi zone de non-intervenție, care țin de implementarea Strategiei Europene pentru Biodiversitate.

Sunt păduri seculare care vor intra sub statutul de protecție, deci se va mări suprafața protejată, și sunt păduri care sunt gestionate/conduse într-un mod apropiat de natură și au toate șansele să ajungă în timp la statutul de păduri seculare“, a explicat Orieta Hulea.

Îmbunătățirea managementului forestier

„Sunt și zone în care se practică un management defectuos, sunt foarte multe aspecte legate de cum trebuie îmbunătățit managementul și sperăm ca o dată cu Noul Cod Silvic și normele de implementare, conservarea biodiversității să fie mult mai bine integrată în managementul forestier.

Ținând cont și de impactul schimbărilor climatice și acest management apropiat de natură sperăm să devină o practică, adică să se mențină o compoziție naturală a pădurilor, să se asigure perioade de liniște în care pădurea să se poată regenera, să se păstreze insule de îmbătrânire, arbori seculari etc“, a explicat Orieta Hulea.

„Pe lângă pădurile virgine pe care le avem, undeva la 80.000 de hectare, sunt încă păduri care au o valoare naturală foarte mare și care trebuie protejate fiindcă sunt un bun al nostru, un bun legat de sănătatea și bunăstarea noastră“, a mai zis directoarea WWF-România.

