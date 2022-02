Câte arme nucleare au SUA și Rusia? Amenințarea de la baza Kaliningrad din inima Europei

Președintele rus Vladimir Putin a vorbit despre Rusia ca fiind una dintre „cele mai puternice națiuni nucleare din lume” și a dat de înțeles că ar fi dispus să le folosească împotriva Occidentului amenințând cu „consecințele cum nu s-au văzut niciodată în istorie”.

Harta bombelor atomice din lume



Rusia are al doilea cel mai mare arsenal nuclear din lume: 4.500 de focoase, pe primul loc fiind SUA care are in dotare 5.500 de bombe, iar a treia putere atomică mondială este reprezentată de China (350 de focoase); urmată îndeaproape de Franța (300); Regatul Unit (215); Pakistan (150); India (140) și Coreea de Nord (10).

Datele, actualizate la 23 februarie, sunt publicate de Federația Oamenilor de Știință Americani, o organizație de cercetare non-profit fondată în 1945 și formată din oameni de știință și analiști.Aceasta este o estimare deoarece este foarte dificil să se stabilească cu certitudine un inventar al armelor nucleare deținute de diferitele state ale lumii.

Din cele 4.477 de focoase nucleare disponibile Rusiei, 2.889 sunt stocate și, prin urmare, nu pot fi utilizate imediat, în timp ce 1.558 sunt deja montate pe diferitele transportoare.

Amenințătoare pentru Europa pare a fi, noua rachetă „9m729”, pe care Statele Unite au denunțat-o ca fiind o încălcare a Tratatului INF. Este un dispozitiv cu rază medie, capabil să lovească până la 2.500 km distanță.

Armata rusă are trei baze capabile să lanseze arme nucleare: Rostov (la sud-estul Ucrainei); Sankt Petersburg (nord) și Kalinigrad. Această ultimă bază se află aproape în inima Europei și reprezintă cea mai insidioasă amenințare pentru țările NATO. Din Kalinigrad, o rachetă „9m729” ar putea atinge o țintă până în Spania și dincolo de Irlanda.

Sistemul de comandă al arsenalului nuclear rusesc

Este modelat după cel sovietic și se bazează pe o concatenare a trei chei (care sunt de fapt coduri de lansare). Una este în mâinile președintelui, una în cele ale ministrului apărării și al treilea în cea a șefului de cabinet comun. Dacă chiar și unul dintre aceste coduri este anulat, procedura este blocată.

Sursa Corierre.it

