Cătălin Scărlătescu: Nu mai dați clătite copiilor! E nevoie de cinci zile pentru a digera așa ceva

Copiii iubesc clătitele, însă, acestea nu sunt cele mai sănătoase pentru sănătatea celor mici. Se pare că celebrul desert nu este întocmai recomandat, potrivit explicațiilor lui Cătălin Scărlătescu.

„Nu le mai dați clătite copiilor! E un aluat care nu e copt, nu e fiert, nu e prăjit, nu e de niciun fel. Dacă-l strângi în mână zici că e săpun.

Îl mănânci și îți trebuie cel puțin 5 zile pentru a-l digera. De ce ai avea nevoie de o foaie de clătită pentru a mânca o dulceață bună?”, a spus Cătălin Scărlătescu în cadrul emisiunii „Preţul cel bun”.

Cătălin Scărlătescu a recunoscut că a slăbit aproximativ 50 de kilograme după ce a renunțat la un aliment pe care majoritatea românilor îl consumă zilnic. Este vorba despre pâine. Celebrul bucătar a mărturisit că ajunsese să mănânce pe fugă sendvişuri cu mezeluri, în loc să gătească, iar asta i-a afectat greutatea. După ce a renunțat la pâine și a început să aibă mult mai mare grijă la alimentație, chef-ul a reușit să scape de 50 de kilograme.

"Am slăbit pentru că nu am mâncat pâine. Preferăm un sendviş cu mezeluri, am uitat să mai gătim. Eu am slăbit şi vă recomand să vă uitaţi bine pe ce daţi banii. Nu vă zgârciţi cu stomacul vostru! Investiţia cea mai mare este ce băgaţi în voi", a declarat Cătălin Scărlătescu, scrie Realitatea.net.

Totodată, Cătălin Scărlătescu a mărturisit că oamenii au început să îl poreclească "Marele Alb" din cauza faptului că avea 148 de kilograme.

"Pe vremuri, lumea îmi zicea Marele Alb. Cum de ce? Păi eram gras ca un porc. De acolo vine Marele Alb. Nu știi ce e Marele Alb? Aveam 148 de kilograme și eram foarte gras", a explicat Cătălin Scărlătescu.

