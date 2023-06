Cătălin Scărlătescu a slăbit 50 de kg după ce a renunțat la acest aliment. De ce faimosul bucătar era poreclit "Marele Alb"

Cătălin Scărlătescu a recunoscut că a slăbit aproximativ 50 de kilograme după ce a renunțat la un aliment pe care majoritatea românilor îl consumă zilnic. Este vorba despre pâine. Celebrul bucătar a mărturisit că ajunsese să mănânce pe fugă sendvişuri cu mezeluri, în loc să gătească, iar asta i-a afectat greutatea. După ce a renunțat la pâine și a început să aibă mult mai mare grijă la alimentație, chef-ul a reușit să scape de 50 de kilograme.

"Am slăbit pentru că nu am mâncat pâine. Preferăm un sendviş cu mezeluri, am uitat să mai gătim. Eu am slăbit şi vă recomand să vă uitaţi bine pe ce daţi banii. Nu vă zgârciţi cu stomacul vostru! Investiţia cea mai mare este ce băgaţi în voi", a declarat Cătălin Scărlătescu, scrie Realitatea.net.

Totodată, Cătălin Scărlătescu a mărturisit că oamenii au început să îl poreclească "Marele Alb" din cauza faptului că avea 148 de kilograme.

"Pe vremuri, lumea îmi zicea Marele Alb. Cum de ce? Păi eram gras ca un porc. De acolo vine Marele Alb. Nu știi ce e Marele Alb? Aveam 148 de kilograme și eram foarte gras", a explicat Cătălin Scărlătescu.

Pâinea îngrașă?

Pâinea în sine nu este direct responsabilă pentru creșterea în greutate, potrivit ChatGPT. Cantitatea de calorii și compoziția nutrițională a pâinii pe care o consumi pot influența îngrășarea, dar depinde de mai mulți factori, inclusiv obiceiurile alimentare generale și nivelul de activitate fizică.

Pâinea conține carbohidrați, care reprezintă o sursă importantă de energie pentru organism. Dacă consumi mai multe calorii decât arzi într-o zi, indiferent de sursa lor (carbohidrați, grăsimi sau proteine), există potențialul de a lua în greutate. Totuși, nu este corect să atribuim îngrășarea doar pâinii. Alte alimente și obiceiuri alimentare generale joacă un rol semnificativ.

Pentru a menține o greutate sănătoasă, este important să ai un echilibru între aportul caloric și nivelul de activitate fizică. De asemenea, este util să ai o alimentație echilibrată, care să includă o varietate de alimente sănătoase, în cantități moderate. Pâinea integrală sau pâinea făcută din făină integrală poate fi o opțiune mai sănătoasă, deoarece conține mai mulți nutrienți și fibre decât pâinea albă sau pâinea din făină rafinată.

În concluzie, pâinea în sine nu îngrașă, ci un consum excesiv de calorii, în general, poate duce la creșterea în greutate. Este important să ai o alimentație echilibrată și să fii atent la cantitatea totală de calorii pe care o consumi, indiferent de aliment.

