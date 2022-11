Cătălin Scărlătescu, despre diferența de vârstă de 18 de ani dintre el și Doina Teodoru: Am așteptat-o mult… Eu nu mă simt bătrân

"Da, există această prejudecată. Dar ne-am întâlnit și ne-am plăcut, iar pentru noi a fost de-ajuns. Nu se simte diferența de vârstă, dacă mă întrebi pe mine", a spus Doina Teodoru pentru viva.ro.

"Între noi este o diferență de 18 ani. Am așteptat-o mult… Ce să fac, dacă s-a născut mai greu?! (râde) Eu nu mă simt bătrân. O să vedeți voi la TV ce-a putut să facă un "bătrânel de 51 de ani", a completat chef Scărlătescu.

"Până-n momentul de față, n-am cerut-o de nevastă, nu m-a cerut de soț și nu cred că un act, o hârtie semnată ar întări ceva ce e deja consolidat. Nu cred că Doina e genul care ar începe să bată din picior că vrea să se mărite", a mai spus acesta.

"Da, nu ne-am gândit până acum la căsătorie. Momentan, ne bucurăm foarte mult unul de celălalt și nu mi se pare că acest pas e definitoriu", a adăugat iubita sa.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, certuri la America Express: Unde să plec?!

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru fac echipă și la America Express, nu doar în viața de zi cu zi.

Recent, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au dezvăluit cum au trăit împreună întreaga experiență, oferind câteva detalii din „culisele” America Express, înainte ca emisiunea să aibă premiera pe micile ecrane. Au recunoscut că au existat tensiuni între ei, de-a lungul probelor solicitante. Cei doi au trecut și prin certuri mai serioase. Au spus că relația lor a devenit mult mai puternică, în ciuda neînțelegerilor avute.

„În America Express am avut câteva (n.r. certuri). Asta și pentru că m-am confruntat cu o situație nouă. Eu, în mod normal, nu mă cert. În momentul în care nu-mi convine ceva, tac. Intru într-o tăcere ciudată și, dacă lucrurile degenerează, întorc spatele și plec. Dar în America unde să plec?! Așa că pot spune că a fost extraordinar faptul că a trebuit să stăm împreună și am fost obligați de împrejurări să nu ne certăm atât de tare. Asta ne-a ajutat, de fapt, să mergem înainte”, a povestit Cătălin Scărlătescu, pentru Viva.

„Avem momentele noastre, într-adevăr, în care ne tachinăm unul pe altul, dar cu măsură. (..) Am avut acolo câteva discuții în contradictoriu până ne-am calibrat unul cu celălalt, dar cred că și astea fac parte dintr-o relație sănătoasă, la urma urmei. Este adevărat, eu și Cătălin am avut ceva dispute, dar împrejurările acolo sunt de așa natură și, când ajungi la limitele respective, ai două opțiuni: fie treci de ele, fie rămâi acolo. Însă per total a fost o experiență extraordinară și ne-a apropiat mult”, a completat și Doina Teodoru.

