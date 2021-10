Cătălin Moroşanu, ultima discuţie cu Sergiu, tatăl călăreţ din Iaşi

"Mereu mă întreabă lumea ce s-a întâmplat, cum a vândut casa. Cazul a fost foarte mediatizat. Era din Iași băiatul. Și am zis că dacă e de la mine din Iași să mă duc și eu. Am umplut un portbagaj cu de toate pentru că de-abia îi născuse nevasta. Stătea într-o mahala. Deci nu exagerez, nu avea gaz, nu avea curent, nu avea nimic. Mai avea încă doi copii și o cameră de 6 metri pătrați, nu exagerez. L-am văzut cu bun simț, chinuit, am zis: 'Hai, bă, Sergiu, că te ajut să iei casă'. O să facem o strângem de fonduri și m-am implicat personal.

Banii ăștia nu sunt banii mei, ci ai românilor care au donat din puținul lor. Au fost foarte mulți oameni care veneau să doneze câte 10-20 de euro. Tot românul ăsta cu mai puțini bani a venit și și-a ajutat aproapele decât ăștia bogați. Au fost și câteva persoane cu o anumită situație financiară care chiar au contribuit la acest caz.

În 2 săptămâni jumate am strâns 43.000 de euro. Am zis să-i caut o casă. Am găsit la o familie de pocăiți, care trebuia să se mute foarte repede. Uite, 37.000 de euro, dar lași mobilă, lași frigider, tot. Două băi, tot, casa era țiplă. I-am lăsat încă 6.000 de euro ca să aibă să-și plătească utilitățile și i-am zis: 'Sergiu, să-ți dea Dumnezeu sănătate'.", a declarat Cătălin Moroşanu.

"A vândut unui interlop. Sincer, nu mă mai interesează"

"N-avea nicio meserie, strângea fier vechi cu căruță. Avea un cal și căuta fier vechi prin gunoaie, PET-uri. După trei luni mă sună: 'Cătăline, vreau să vând casa!'. 'Cum adică să vinzi casa?'. Eu, când i-am făcut contractul de vânzare-cumpărare, i-am pus acolo că timp de 5 ani nu are voie să înstrăineze bunul. Era normal, sunt banii românilor, nu mă pot juca aici. Până la urmă, a vândut casa unui interlop din Iași, nu știu cum a vândut-o. Sincer, nu mă mai interesează. Știu că am făcut o faptă bună în fața lui Dumnezeu. Mai încolo, fiecare cu greșeala lui.

Nu mai e acolo, s-a mutat de foarte mult timp. A revenit în mahala, a zis că acolo sunt părinții lui și acolo vrea să stea el. N-am mai vorbit cu el. I-am zis că nu-i semnez foaia și de atunci n-am mai discutat. Eu cred că a făcut un contract de închiriere pe 5 ani de zile și după cu drept de vânzare, pentru că altfel nu avea cum s-o vândă", a spus Cătălin Moroșanu, potrivit GSP.ro.