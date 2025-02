Cât timp ar trebui să fii singur după o despărțire. Radu Leca: Marea greșeală pe care o fac tinerii / video

Întrebat cât ar trebui să dureze perioada dintre două relații, psihologul Radu Leca a răspuns că aceasta variază de la câteva zile până la un an sau mai mulți. Potrivit acestuia, o persoană ar trebui să înceapă o nouă relație doar atunci când simte că s-a vindecat complet după cea anterioară. Psihologul a subliniat că în cazul în care nu se simte vindecată, nu ar trebui să caute un alt partener.

„Ce se întâmplă între două relații, adică finalul uneia și începutul celeilalte relații?”, întrebat psihoterapeutul Ramona A. Dumitru, realizatoarea emisiunii „DrPsy”.

„Contează mult cât durează acest „între relații”, că la unii durează câteva zile, câteva săptămâni sau ani întregi. La ani întregi e greu", a spus Radu Leca.

„Cât ar fi recomandat?”, a întrebat Ramona A. Dumitru.

„Păi la carte zice așa: când simți că te-ai vindecat de vechea relație, depinde de fiecare om. Când simți că te-ai vindecat, te apuci să cauți un alt partener. Dacă simți că nu te-ai vindecat, nu te apuci să cauți alt partener. Stai în banca ta și mai aștepți!", a spus Radu Leca.

Cum știi că te-ai vindecat

Radu Leca a explicat că dezvoltarea personală, consilierea psihologică și terapia sunt esențiale pentru a înțelege și depăși impactul negativ al unei relații. După o despărțire, oamenii pot fi influențați de reproșuri și convingeri false induse de fostul partener, iar terapia ajută la clarificarea acestora. Psihologul a menționat că, de obicei, tinerii sub 30 de ani nu rămân singuri după o relație, ci trec rapid într-o altă relație, ceea ce este emoțional dăunător.

„E simplu. Faci dezvoltare personală, consiliere psihologică sau psihoterapie. (...) Terapia este cea care te ajută foarte mult fiindcă tu îți dai seama de lucrurile care ți-au fost induse, fiindcă la final de relație ți se induc foarte multe lucruri: nu ai fost îndeajuns de bun pentru mine, nu ai corespuns, am stat cu tine din milă, m-am simțit manipulat/ă...mizerii.

Tu trebuie să ieși din relația aia cumva. Ai un sac mare de reproșuri în spate pe care îl cari. Câte kilograme au reproșurile tale? Zeci de kile.

Poți să ieși și reproșând. Sunt mulți oameni care ies reproșând, ei având doar lucruri negative în minte. Sunt unii care se trezesc și din momentul în care s-au trezit încep să facă reproșuri.

E o modă acum, mai ales printre oamenii tineri, până în 30 de ani, în care nu stau singuri. Cum au ieșit dintr-un pat, au trecut în alt pat. E mizer. De ce? Fiindcă emoțional ești praf.

Cei care se duc la terapie, în mod uzual, după divorț sau după despărțire, sunt oamenii trecuți de 35-40 de ani care au această cultură a terapiei, care, din punct de vedere psiho-emoțional, sunt stabili, dar vor să înțeleagă unde au greșit. (...) În mod uzual, majoritatea află că nu sunt ei de vină. Ăsta e adevărul! Nu sunt ei de vină", a spus Radu Leca.

Ce înseamnă „a te trezi”

Psihologul Radu Leca a explicat că termenul a devenit popular după ce un politician a vorbit despre „trezirea colectivă”. Acesta a subliniat că „trezirea” se referă la momentul în care o persoană înțelege anumite lucruri despre viața sa, precum realizarea că anumite situații depind de ea sau nu.

„Se vorbește în ultima perioadă despre fenomenul de „a se trezi". Ce înseamnă că m-am trezit?”, a întrebat Ramona A. Dumitru.

„Termenul a devenit popular după ce a fost propus de un celebru politician care a vorbit despre trezire, trezirea colectivă. Acest celebru politician, prin expresia „trezire colectivă”, a adus la suprafață o noțiune de cristalizare: „când te-ai prins că... te-ai trezit”, „când am înțeles că...m-am trezit”, „când am înțeles că depinde de mine...", „când am înțeles că nu depinde de mine"... Tot o trezire este. (...)

A înțelege un eveniment, o acțiune, o faptă, o expresie, o verbalizare, o spusă", a spus psihologul Radu Leca la emisiunea „DrPsy", de pe DCNews și DCNews TV.

