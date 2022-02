Casa de licitații Christie`s scoate la vânzare o...cușcă de câine lovită de meteorit

Se așteaptă ca o cușcă lovită de meteorit, o bucată din planeta Marte și alte exemplare scoase la licitație să fie vândute cu milioane de lire sterline. Casa de licitații Christie’s susține în prezent vânzarea anuală de meteoriți rari și obiecte neobișnuite, scrie The Guardian.

Inclusă în rândul celor 66 de loturi din colecția „Deep Impact: Marțian, Lunar and other Rare Meteorites” este o cușcă de câine lovită de un meteorit care s-a prăbușit prin acoperișul de tablă în aprilie 2019 în Aguas Zarcas, Costa Rica. Este de așteptat ca prețul de vânzare să ajungă la 220.000 de lire sterline. Cușca are o gaură de șaptesprezece centimetri care „marchează locul unde meteoritul a perforat acoperișul”, conform catalogului.

Cușca aparținea unui ciobănesc german

Locuitorul cuștii, un ciobanesc german pe nume Roky, a supraviețuit nevătămat, potrivit lui James Hyslop, șeful departamentului de științe și istorie naturală din cadrul Christie’s.

”Pentru a evalua toate articolele din licitație, abordez cele patru criterii - dimensiune, formă, dovezi științifice și poveste”, a spus Hyslop pentru BBC. „Povestea și proveniența ei joacă un rol foarte important în determinarea valorii. Prima mea întrebare când mi s-a oferit adăpostul pentru câini la licitație a fost: ’Roky este ok?’ Sunt încântat să vă spun că patrupedul este foarte bine”.

Un meteorit mai scump decât greutatea sa în aur

Casa de licitații se așteaptă, de asemenea, la un mare interes pentru un fragment de 15 g al meteoritului care a căzut peste orașul Cotswold Winchcombe anul trecut, care s-ar putea vinde cu până la 50.000 de lire sterline – de peste 70 de ori valoarea greutății sale în aur, devenind astfel cele mai mari piese de meteorit care au fost deținute vreodată într-o colecție privată.

Obiectul pus în vânzare este doar un fragment din meteoritul Winchcombe, cel mai important meteorit care a fost recuperat vreodată în Marea Britanie. Mai mult de 90% din rămășițele sale sunt acum găzduite în colecția națională a Marii Britanii, organizată de Muzeul de Istorie Naturală din Londra.

Alte articole ale colecției scoase la vânzare includ „roci care au fost desprinse din solul lunii sau a planetei Marte în urma impactului unui meteorit. Aceste roci au gravitat, au rătăcit prin spațiu, iar unele au aterizat aici, pe Pământ”, a declarat astrofizicianul Neil deGrasse Tyson pentru Reuters.

