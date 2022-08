Carne expirată de trei ani la Costinești. Horia Constantinescu: "Ajungeau pe mesele oamenilor. N-am văzut în viața mea așa ceva"

Mai mult, 100 de minori au fost găsiți la muncă în stațiunea Costinești. Aceștia au fost audiați și au spus că munceau până la 12 ore pe zi.

Horia Constantinescu, președintele ANPC spune că întregul control a durat aproape 12 ore. Totul ar fi pornit de la informații ale unor foști angajați. Respectivul agent economic cumpăra cantități impresionante de materie primă, carne, condimente, care se aflau foarte aproape de data de expirare. Din câte se pare, patronul punea angajații să se baricadeze și să încuie toate ușile, pentru a nu permite autorităților să intre și să verifice frigiderele.

Angajații erau baricadați în interiorul locațiilor

"A fost o acțiune sâmbătă seară. Au fost vizate mai multe locații ale unui singur operator economic. Aveam informații venite din interior, de la foști angajați, de la unii care încă își desfășoară activitatea acolo. Se achiziționau cantități importante de materii prime în apropierea termenului de expirare, ulterior erau depozitate în condiții improprii și erau puse pe masa consumatorului de-a lungul unei lungi perioade, în așa fel încât oamenii consumau produse expirate de mult timp. Am găsit carne expirată de doi-trei ani, am găsit condimente expirate de trei-patru ani. Am găsit o gestiune a acestui flux tehnologic, ceva ce nu mi-a fost dat să-mi închipui că poate exista. Două dintre locații aveau deja decizie de închidere emisă pe baza unor alte abateri din săptămânile trecute. Este pentru prima dată când am reușit să trecem de anumite porți și uși baricadate și ferecate în trecut. Ne-au ajutat foarte mult atât colegii din cadrul Ministerului de Interne, dar și din cadrul altor structuri. Ceea ce am găsit acolo, așa cum spuneam, este peste puterea de imaginație. Cred că în cinci ani de comisariat aș fi putut vedea multe. Ceea ce am văzut acolo este mult peste puterea mea de imaginație.

Acțiunea a venit ca urmare a mai multor informări primite. Ei au avut mai multe acțiuni ce au trezit suspicuini, legat de achiziția de materii prime. Aș putea spune că un compendiu de lucruri au făcut să organizăm această acțiune. Nu este acțiunea noastră, ci a Ministerului de Interne. Nu s-au dat amenzi, pentru că fiind acțiunea celor de la MAI, nu pot fi sancționate și sancțiuni contravenționale și demarate cercetări penale concomitent. Acțiunea a început undeva la 5-6 după amiaza și s-a terminat în jurul orei 7, duminică dimineața.

În următoarea perioadă vor fi verificate sancțiunile și măsurile aplicate în prima perioadă. Noi am început undeva în 15 iunie și ne dorim să terminăm această acțiune undeva la 15 august. Acum, în ultima perioada vor fi verificați toți cei sancționați în trecut să vedem dacă au înțeles ceva," a spus Horia Constantinescu la Antena 3.

