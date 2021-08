Carmen Șerban, despre mutarea din România. De ce nu mai pleacă, deși a vândut deja tot aici

Recent, Carmen Șerban anunța că se mută definitiv din România pentru a o lua de la început peste hotare, în Marea Britanie mai exact.

Acum, vedeta s-a răzgândit și a dezvăluit totul la Antena Stars.

Carmen Șerban a spus de ce nu se mai mută în Londra, deși și-a vândut apartamentul din țară și ce anume i-a dat total planurile peste cap.

Planurile i-au fost date peste cap în totalitate de pandemie

Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, piața imobiliară de peste hotare a întâmpinat probleme, astfel că până când artista va avea unde să se mute în Londra, va mai dura ceva timp.

”Momentan nu o să merg la Londra decât ocazional până când îmi găsesc o locuință. Acolo nu se cumpără așa ușor o locuință, sunt mai îngreunate procedurile de vizionare. Momentan, aștept cum va fi piața și voi vedea prin iarnă sau primăvară. Am vânzut unul dintre apartament ca să am un buget de început, că acolo e totul la dublu sau triplu. Oricum, acolo casele nu se iau cu banii jos, se aduce un aport financiar, după care se merge în sistem de rate.

Nu caut nici teren, nici casă, caut doar un apartament, tocmai pentru că nu vreau să mă mut definitiv acolo. Caut un apartament cu două sau trei camere pentru că peste nu mă încadrez la buget. Nu mă interesează să fac o investiție așa mare în Londra, mai bine fac în România”, a declarat Carmen Șerban la Antena Stars.

Carmen Șerban a fost la un pas de o adevărată tragedie

”Am muncit mult, am făcut încălțări, apoi mi-am deschis o brutărie la Timișoara, am făcut și contabilitate, nici nu mâ gândeam că voi deveni celebră și iubită, pentru că eu făceam muzică din pasiune, atât. Dar într-o zi, afacerea de la Timișoara s-a închis, căci după ce am făcut focul în cuptorul de pâine, aveam o brutărie, s-a auzit un zgomot și eu am mers să verific, iar când am deschis a venit o flacără pe mine, mi-a ars toată mâna. Norocul meu că acolo aveam niște lapte acru și mi-am băgat mână în el. În vreo 3-4 ani mi s-a vindecat mâna, deși o aveam toată în coajă.

Probabil a fost înfundat coșul. Cred că Dumnezeu a fost și este mereu lângă mine. Cu brutăria nu s-a întâmplat nimic, nu era flacăra mare, dar am renunțat la tot ce era acolo, după acest incident. Am considerat că Dumnezeu mi-a dat un semn să plec și de acolo. A fost o poveste de viață draguță, căci eu am muncit 10 ani ca să am primii bani din muzică”, a spus Carmen Șerban în cadrul unei emisiuni TV în urmă cu ceva timp.