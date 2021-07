Ce PENSIE are Benone Sinulescu și ce a putut scrie în testament: Dacă mor...

Benone Sinulescu trece prin momente grele din cauza problemelor de sănătate. Artistul este internal în Spitalul de Urgență din Arad, după ce a căzut în propra casă iar starea sa generală s-a deteriorat fulgerător. Celebra clarvăzătoare Carmen Harra a făcut previziuni cu privire la starea de sănătate a cântărețului.

Carmen Harra a avut o intervenție telefonică în emisiunea lui Cristi Brancu, de la prima Tv. Celebra clarvăzătoare a făcut previziuni optimiste despre starea de sănătate a marelui artist Benone Sinulescu.

"Trece printr-un moment puțin dificil al vieții lui, dar personal cred că o să treacă peste această încercare. Poate să mai dureze câteva luni, însă simt că o se să echilibreze și o să își revină. Am un sentiment pozitiv. Calculele arată destul de bine, deci să ne rugăm pentru acest artist unicat să treacă cu bine. Are puterea, data fiind codificarea lui divină sa treacă peste aceasta încercare, are potențialul să treacă în următoarele săptămâni, 3 luni…", a declarat Carmen Harra la Prima TV, potrivit Spectacola.ro

Care este starea de sănătate a artistului



Zilele trecute, fostul impresar al lui Benone Sinulescu a făcut o serie de declarații despre starea de sănătate a marelui artist, printre care, a sugerat și că familia nu i-ar pune la dispoziție tratamentele necesare recuperării.

Ieri, soția artistului a făcut o declarație publică în care a explicat ce se întâmplă în aceste momente cu soțul ei și a negat acuzațiile făcute de fostul impresar.

Mai mult, Elena Sinulescu spune că declarațiile făcute de fostul impresar al soțului ei sunt false. Femeia a povestit ce s-a întâmplat cu Benone Sinulescu în ultimele zile și cum a ajuns să fie internat inițial într-un centru de îngrijiri paleative.

Iată mesajul Elenei Sinulescu

„Dragi prieteni, admiratori ai lui Benone Sinulescu,

Avand in prim-plan preocuparea pentru starea de sanatate a sotului meu, pe de o parte, dar si dorinta acestuia de a expune publicului doar actul artistic si mai putin problemele de sanatate specifice varstei, am evitat mediatizarea situatiei medicale a sotului meu.

Totusi, situatia impune cateva precizari:

In urma cu cateva saptamani, sotul meu a fost consultat la o clinica de specialitate din Timisoara de catre un medic, profesor universitar, a efectuat analize medicale inclusiv computer tomograf si urmeaza un tratament pentru afectiunea cronica constatata.

In dimineata zilei de joi 08.07.2021, Benone Sinulescu nu a fost gasit inconstient ci a cazut si nu a dorit sa fie internat.

Cu toate acestea, locuind singuri la casa din localitatea Barzava, neputand sa il ridic si din dorinta de nu fi expus intr-o situatie nefavorabila imaginii publice, impreuna am stabilit sa solicitam o ambulanta de la o clinica privata, in care a fost internat temporar si a continuat tratamentul, beneficiind de conditii medicale de calitate.

In ziua de sambata starea de sanatate s-a inrautatit si in urma discutiei cu un alt medic profesor universitar de la Spitalul Judetean Arad, care ii cunostea afectiunile, i-a recomandat o reevaluare in cadrul acestui spital.

In acest timp, fostul impresar Ionut Pavel, fara a ma fi intrebat despre starea sotului meu si fara a ne solicita acordul, a raspandit in presa informatii nedocumentate false, defaimatoare privind modul in care familia il ingrijeste pe “Nea Beni”

Se dovedeste ca Beni pe buna dreptate nu il considera o persoana din cercul de prieteni si a incetat relatiile profesionale de mai mult timp cu acesta.

Va multumim pentru aprecierile si gandurile bune si sa ne rugam cu totii pentru sanatatea indragitului Benone Sinulescu”, a transmis Elena Sinulescu pe rețelele de socializare.