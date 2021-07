Benone Sinulescu, "CĂZUT și internat". Ce PENSIE are artistul și ce a scris în testament: Dacă mor...

După 50 de ani de activitate pe scenă, Benone Sinulescu încasează o sumă modestă și neașteptată. Artistul și-ar fi scris deja chiar și testamentul.

În ultimul timp, Benone Sinulescu a început să apară din ce în ce mai puțin pe micile ecrane, dar și de pe scenă și asta pentru că a decis să se retragă. În plus, a părăsit agitația din Capitală, s-a mutat în Buzău, în casa părintească și este foarte mulțumit de decizia pe care a luat-o.

Weekendul trecut au apărut o mulțime de zvonuri, declarații și controverse la adresa lui, potrivit cărora ar fi într-o stare foarte gravă.

Benone Sinulescu, în stare gravă. Impresar: 'Se stinge fără să aibă ajutor de specialitate'

Ce pensie primește Benone Sinulescu

Cu toate că a avut o carieră de mare succes, de mai bine de 50 de ani, pensia lui este una extrem de modestă, spre marea surprinderea a multora.

Acesta încasează lunar 1.600 de lei, venitul lui fiind rotunjit și de o sumă din partea statului, în valoare de 1.100 de lei, pentru că în anul 2002, Ion Iliescu i-a oferit Crucea națională Serviciul Credincios clasa a III-a, „pentru crearea și transmiterea cu talent și dăruire a unor opere literare semnificative pentru civilizația românească și universală”, iar în 2004, Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofițer, Categoria D – “Arta Spectacolului”, „în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului”.

Benone Sinulescu și-a făcut testamentul. Cui rămâne toată averea

Benone Sinulescu și-a scris testamentul încă din anul 2014, atunci când a decis să își lase câștigurile de pe parcursul vieții soției, apoi nepoților, după ce aceasta se va stinge. Mai mult, artistul nu vrea să își lase drepturile de autor de izbeliște.

”Eu şi soţia mea avem reciprocitate… Dacă mor eu, totul îi rămâne ei… Şi drepturile de autor, casele din Bucureşti, Buzău şi de lângă Arad, banii, toată averea noastră. Şi invers…Doar că soţia mea, fiind inginer chimist, nu are drepturi de autor. În acest sens, am făcut deja testamentul la notariat. Am preferat să fie ceva gândit din vreme. Drepturile de autor nu le vom lăsa de izbelişte. După ce niciunul dintre noi nu va mai trăi, avem nepoţi. Şi eu, şi nevastă-mea avem familii mari”, a declarat Benone Sinulescu în urmă cu mai mult timp.

Elena Sinulescu, soția lui Benone Sinulescu, a transmis un mesaj de ultimă oră despre artist

”Dragi prieteni, admiratori ai lui Benone Sinulescu, avand in prim-plan preocuparea pentru starea de sanatate a sotului meu, pe de o parte, dar si dorinta acestuia de a expune publicului doar actul artistic si mai putin problemele de sanatate specifice varstei, am evitat mediatizarea situatiei medicale a sotului meu.

Totusi, situatia impune cateva precizari:

In urma cu cateva saptamani, sotul meu a fost consultat la o clinica de specialitate din Timisoara de catre un medic, profesor universitar, a efectuat analize medicale inclusiv computer tomograf si urmeaza un tratament pentru afectiunea cronica constatata.

In dimineata zilei de joi 08.07.2021, Benone Sinulescu nu a fost gasit inconstient, ci a cazut si nu a dorit sa fie internat. Cu toate acestea, locuind singuri la casa din localitatea Barzava, neputand sa il ridic si din dorinta de nu fi expus intr-o situatie nefavorabila imaginii publice, impreuna am stabilit sa solicitam o ambulanta de la o clinica privata, in care a fost internat temporar si a continuat tratamentul, beneficiind de conditii medicale de calitate. In ziua de sambata starea de sanatate s-a inrautatit si in urma discutiei cu un alt medic profesor universitar de la Spitalul Judetean Arad, care ii cunostea afectiunile, i-a recomandat o reevaluare in cadrul acestui spital.

In acest timp, fostul impresar Ionut Pavel, fara a ma fi intrebat despre starea sotului meu si fara a ne solicita acordul, a raspandit in presa informatii nedocumentate false, defaimatoare privind modul in care familia il ingrijeste pe “Nea Beni”.

Se dovedeste ca Beni pe buna dreptate nu il considera o persoana din cercul de prieteni si a incetat relatiile profesionale de mai mult timp cu acesta. Va multumim pentru aprecierile si gandurile bune si sa ne rugam cu totii pentru sanatatea indragitului Benone Sinulescu”, a transmis Elena Sinulescu.